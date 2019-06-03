У Артураса Сеи – «бронза» 🔊 Воспроизвести







1 июня висагинец Артурас Сея на проходившем в Дуйсбурге (Германия) втором этапе Кубка мира ИКФ по гребле на байдарках и каноэ на дистанции 200 метров занял третье место, финишировав через 35,251 секунды.



Победил британец Лиам Хит (34,647 сек.), француз Максим Баумон финишировал вторым (35,111).



Интересно, что Артурас на 0,006 сек. обогнал действующего чемпиона планеты испанца Карлоса Гарро (35,257), который пришёл четвертым.



Медали в Дуйсбурге оспаривали более 600 спортсменов из 52 стран мира. 1 июня висагинец Артурас Сея на проходившем в Дуйсбурге (Германия) втором этапе Кубка мира ИКФ по гребле на байдарках и каноэ на дистанции 200 метров занял третье место, финишировав через 35,251 секунды.Победил британец Лиам Хит (34,647 сек.), француз Максим Баумон финишировал вторым (35,111).Интересно, что Артурас на 0,006 сек. обогнал действующего чемпиона планеты испанца Карлоса Гарро (35,257), который пришёл четвертым.Медали в Дуйсбурге оспаривали более 600 спортсменов из 52 стран мира. Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: Германия, второй этап, Дуйсбург, Кубок мира ИКФ, гребля на байдарках и каноэ — статья прочитана 137 раз Комментарии