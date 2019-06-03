Троих литовских тренеров будут судить за распространение допинга 🔊 Воспроизвести



Правоохранительные органы Литвы направили в суд дело, в котором три тренера обвиняются в перевозке, хранении и распространении запрещённых допинговых веществ, а также в хранении распространении психотропных веществ.



Обвинение по этому делу предъявлено троим: президенту Литовской федерации легкой атлетики Брониславасу Вишняускасу, тренеру Панявежского центра физической культуры и спорта, а также тренеру спортивного центра, сообщили в прокуратуре.



Ранее сообщалось, что одним из подозреваемых в этом деле является Антанас Якимавичюс, тренер по велосипедному трековому спринту.



Предварительное расследование было начато в конце июля 2017 года на основании заявления Литовского антидопингового агентства о возможно незаконном обороте некоторых допинговых веществ с целью их продажи или иного распространения.



Ни один из трёх обвиняемых свою вину не признаёт.



Им грозит тюремное заключение сроком до четырёх лет. Правоохранительные органы Литвы направили в суд дело, в котором три тренера обвиняются в перевозке, хранении и распространении запрещённых допинговых веществ, а также в хранении распространении психотропных веществ.Обвинение по этому делу предъявлено троим: президенту Литовской федерации легкой атлетики Брониславасу Вишняускасу, тренеру Панявежского центра физической культуры и спорта, а также тренеру спортивного центра, сообщили в прокуратуре.Ранее сообщалось, что одним из подозреваемых в этом деле является Антанас Якимавичюс, тренер по велосипедному трековому спринту.Предварительное расследование было начато в конце июля 2017 года на основании заявления Литовского антидопингового агентства о возможно незаконном обороте некоторых допинговых веществ с целью их продажи или иного распространения.Ни один из трёх обвиняемых свою вину не признаёт.Им грозит тюремное заключение сроком до четырёх лет. BNS Категории: спорт, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: полиция, допинг, тренеры, распространение География: Литва — статья прочитана 94 раза Комментарии