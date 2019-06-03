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Троих литовских тренеров будут судить за распространение допинга



Правоохранительные органы Литвы направили в суд дело, в котором три тренера обвиняются в перевозке, хранении и распространении запрещённых допинговых веществ, а также в хранении распространении психотропных веществ.

Обвинение по этому делу предъявлено троим: президенту Литовской федерации легкой атлетики Брониславасу Вишняускасу, тренеру Панявежского центра физической культуры и спорта, а также тренеру спортивного центра, сообщили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что одним из подозреваемых в этом деле является Антанас Якимавичюс, тренер по велосипедному трековому спринту.

Предварительное расследование было начато в конце июля 2017 года на основании заявления Литовского антидопингового агентства о возможно незаконном обороте некоторых допинговых веществ с целью их продажи или иного распространения.

Ни один из трёх обвиняемых свою вину не признаёт.

Им грозит тюремное заключение сроком до четырёх лет.
BNS
Категории: спорт, чп и криминал, здоровье
Ключевые слова: полиция, допинг, тренеры, распространение
География: Литва
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добавлена сегодня, 3 июня, 19:30

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