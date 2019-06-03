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Двух обвиняемых в шпионаже в пользу России предлагается отправить за решетку на 6 лет



Двух обвиняемых в шпионаже в пользу России мужчин литовские прокуроры просят приговорить к шести годам тюремного заключения каждого.

Об этом информировала BNS Генеральная прокуратура.

В понедельник Шяуляйский окружной суд завершил рассмотрение дела о шпионаже в пользу России. Оно рассматривалось в закрытом режиме.

"Завершено рассмотрение уголовного дела, прозвучали заключительные прения. Приговор будет вынесен 20 июня", - сказал BNS представитель Шяуляйского окружного суда Витаутас Йончас.

Один из обвиняемых на момент задержания работал на Авиабазе ВВС Литвы, другой уже вышел в запас.

Это досудебное расследование начато в декабре 2017 года после получения из Второго департамента оперативных служб при Минобороны информации о зафиксированной передаче данных разведывательному ведомству одного зарубежного государства и возникновения подозрений в шпионаже.
Обвиняемые признают свою вину.

Материалы уголовного дела показывают, что с осени 2014 года по поручению разведведомства зарубежного государства в помещениях Авиабазы ВВС Литвы проводилась фотосъемка служебных документов, схем служебных помещений, схем, планов и объектов аэропорта Авиабазы, распоряжений, решений командования, а также других закрытых, но не засекреченных данных.

Тайные встречи с представителями российской разведки проходили только в России или в других зарубежных странах, соблюдались и другие меры особой конспирации.

Оба обвиняемых задержаны 11 декабря 2017 года.
BNS
Категории: политика, чп и криминал
Ключевые слова: Россия, суд, шпион, апелляция
География: Литва
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добавлена сегодня, 3 июня, 18:30

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