Двух обвиняемых в шпионаже в пользу России предлагается отправить за решетку на 6 лет 🔊 Воспроизвести



Двух обвиняемых в шпионаже в пользу России мужчин литовские прокуроры просят приговорить к шести годам тюремного заключения каждого.



Об этом информировала BNS Генеральная прокуратура.



В понедельник Шяуляйский окружной суд завершил рассмотрение дела о шпионаже в пользу России. Оно рассматривалось в закрытом режиме.



"Завершено рассмотрение уголовного дела, прозвучали заключительные прения. Приговор будет вынесен 20 июня", - сказал BNS представитель Шяуляйского окружного суда Витаутас Йончас.



Один из обвиняемых на момент задержания работал на Авиабазе ВВС Литвы, другой уже вышел в запас.



Это досудебное расследование начато в декабре 2017 года после получения из Второго департамента оперативных служб при Минобороны информации о зафиксированной передаче данных разведывательному ведомству одного зарубежного государства и возникновения подозрений в шпионаже. Двух обвиняемых в шпионаже в пользу России мужчин литовские прокуроры просят приговорить к шести годам тюремного заключения каждого.Об этом информировала BNS Генеральная прокуратура.В понедельник Шяуляйский окружной суд завершил рассмотрение дела о шпионаже в пользу России. Оно рассматривалось в закрытом режиме."Завершено рассмотрение уголовного дела, прозвучали заключительные прения. Приговор будет вынесен 20 июня", - сказал BNS представитель Шяуляйского окружного суда Витаутас Йончас.Один из обвиняемых на момент задержания работал на Авиабазе ВВС Литвы, другой уже вышел в запас.Это досудебное расследование начато в декабре 2017 года после получения из Второго департамента оперативных служб при Минобороны информации о зафиксированной передаче данных разведывательному ведомству одного зарубежного государства и возникновения подозрений в шпионаже. Обвиняемые признают свою вину.



Материалы уголовного дела показывают, что с осени 2014 года по поручению разведведомства зарубежного государства в помещениях Авиабазы ВВС Литвы проводилась фотосъемка служебных документов, схем служебных помещений, схем, планов и объектов аэропорта Авиабазы, распоряжений, решений командования, а также других закрытых, но не засекреченных данных.



Тайные встречи с представителями российской разведки проходили только в России или в других зарубежных странах, соблюдались и другие меры особой конспирации.



Оба обвиняемых задержаны 11 декабря 2017 года. BNS Категории: политика, чп и криминал Ключевые слова: Россия, суд, шпион, апелляция География: Литва — статья прочитана 109 раз Комментарии