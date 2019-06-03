Лидер аграриев обсудил с Г. Науседой переговоры о правящей коалиции 🔊 Воспроизвести



Встретившийся в понедельник с избранным президентом Литвы Гитанасом Науседой лидер правящих в стране "аграриев" Рамунас Карбаускис говорит, что обсудил стабильность в государстве и переговоры о коалиции.



"Мы говорили о стабильности и о том, что очень важно, чтобы коалиционные переговоры удались и чтобы в сейме было сформировано стабильное коалиционное большинство", - сказал Р. Карбаускис журналистам возле Президентского дворца.



"От этого зависит, будет ли стабильным правительство и сможем ли мы выполнить обязательства перед людьми", - добавил он.



По словам председателя Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ), будущий глава государства спрашивал, как обстоят дела с формированием коалиции.



"Мне кажется, дела у нас обстоят совсем неплохо", - сказал лидер "аграриев". Встретившийся в понедельник с избранным президентом Литвы Гитанасом Науседой лидер правящих в стране "аграриев" Рамунас Карбаускис говорит, что обсудил стабильность в государстве и переговоры о коалиции."Мы говорили о стабильности и о том, что очень важно, чтобы коалиционные переговоры удались и чтобы в сейме было сформировано стабильное коалиционное большинство", - сказал Р. Карбаускис журналистам возле Президентского дворца."От этого зависит, будет ли стабильным правительство и сможем ли мы выполнить обязательства перед людьми", - добавил он.По словам председателя Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ), будущий глава государства спрашивал, как обстоят дела с формированием коалиции."Мне кажется, дела у нас обстоят совсем неплохо", - сказал лидер "аграриев".



Р. Карбаускис признал, что поскольку ожидается ответ ИАПЛ - СХС, окончательно договориться о большинстве на этой неделе не удастся, хотя ранее и планировалось.



И все же он утверждает, что правящее большинство должно быть окончательно сформировано до вступления нового президента в должность 12 июля. В этот же день должен сообщить свое решение о дальнейшей работе в должности премьер Саулюс Сквярнялис.



В меморандуме о коалиции намечено, что он остается работать премьером. Партии также договорились, что пост председателя сейма отойдет социал-трудовикам, но делегированный "аграриями" глава парламента Викторас Пранцкетис отказывается уходить в отставку.



Р. Карбаускис повторил, что смена В. Пранцкетиса связана не с личными отношениями, а обусловлена новой политической реальностью. Он не раз говорил, что требование социал-трудовиков отдать им пост спикера сейма является обоснованным и что никаких претензий к спикеру у него нет.



По словам политика, правящая коалиция еще примет решение, когда инициировать отставку В. Пранцкетиса.



На вопрос, поддерживает ли Г. Науседа большинство из упомянутых партий, Р. Карбаускис ответил: "Коалиция формируется в сейме и здесь нет вопроса, поддерживает или не поддерживает, оно просто образуется. В данном случае создается коалиционное большинство в сейме и правительства. Мы должны донести это до президента".



Он пообещал чаще бывать в Президентском дворце после истечения срока полномочий президента Дали Грибаускайте.



До новых переговоров у ЛСКЗ была заключена коалиция с социал-трудовиками и подписан договор о сотрудничестве фракций с ПС.



Р. Карбаускис утверждал, что новая коалиция позволит чувствовать себя сильнее.



"Мы будем чувствовать себя сильнее, чем до этого, потому что у нас будет коалиция не двух, а трех партий. Если будет (коалиция) четырех (партий), вообще хорошо", - сказал лидер "аграриев".



Он подчеркнул, что даже без ИАПЛ - СХС коалиция трех партий получит необходимый для большинства 71 голос в сейме, хотя по составу фракций получается 69 голосов со спикером В. Пранцкетисом. Однако несколько парламентариев из Смешанной группы членов сейма часто поддерживает проекты большинства.



Избранный президентом экономист Г. Науседа обещает во вторник подробнее прокомментировать содержание своих встреч с лидерами парламентских партий.



Вальдемар Томашевский



Избирательная акция поляков Литвы и - Союз христианских семей (ИАПЛ - СХС) в пятницу обещает принять решение о том, будет ли вести переговоры о присоединении к правящей коалиции.



"В пятницу состоится заседание нашего совета и в пятницу вечером может быть принято решение, начинаем ли мы переговоры", - сказал на пресс-конференции в сейме в понедельник председатель ИАПЛ - СХС Вальдемар Томашевский.



Он сказал, что у него еще нет своей личной позиции, стоит ли партии участвовать в коалиции.



"Какой-то твердой позиции сегодня у меня нет, потому что нет ответов на многие вопросы, сегодня говорить еще рано", - ответил В. Томашевский на вопрос, как он относится к приглашению присоединиться к правящим.



Лидер ИАПЛ - СХС в понедельник встретился с премьером Саулюсом Сквярнялисом, который пригласил партию присоединиться к правящей коалиции. В. Томашевский сказал, что это не была переговорная встреча.



"Сегодня у меня состоялась встреча с премьером С. Сквярнялисом, а также с Рамунасом Карбаускисом, встреча была рабочей, мы обсудили все потенциальные варианты, состоялись консультации, это не значит, что мы начали переговоры", - сказал Томашевский.



На вопрос, на какие посты партия хотела бы претендовать в случае участия в коалиции, В. Томашевский ответил, что главное для партии - стремление увеличить доходы семей, обеспечить бесплатные лекарства для пенсионеров.



"Наше стремление - 120 евро на каждого ребенка в месяц. Другое наше предложение - поддержка пенсионерам, бесплатные лекарства для пенсионеров", - сказал глава ИАПЛ - СХС. На прошлой неделе ЛСКЗ, Литовская социал-демократическая трудовая партия (ЛСДТП) и партия "Порядок и справедливость" (ПС) подписали меморандум о правящей коалиции. Эти политические силы ждут присоединения к коалиции и представителей Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей (ИАПЛ - СХС).Р. Карбаускис признал, что поскольку ожидается ответ ИАПЛ - СХС, окончательно договориться о большинстве на этой неделе не удастся, хотя ранее и планировалось.И все же он утверждает, что правящее большинство должно быть окончательно сформировано до вступления нового президента в должность 12 июля. В этот же день должен сообщить свое решение о дальнейшей работе в должности премьер Саулюс Сквярнялис.В меморандуме о коалиции намечено, что он остается работать премьером. Партии также договорились, что пост председателя сейма отойдет социал-трудовикам, но делегированный "аграриями" глава парламента Викторас Пранцкетис отказывается уходить в отставку.Р. Карбаускис повторил, что смена В. Пранцкетиса связана не с личными отношениями, а обусловлена новой политической реальностью. Он не раз говорил, что требование социал-трудовиков отдать им пост спикера сейма является обоснованным и что никаких претензий к спикеру у него нет.По словам политика, правящая коалиция еще примет решение, когда инициировать отставку В. Пранцкетиса.На вопрос, поддерживает ли Г. Науседа большинство из упомянутых партий, Р. Карбаускис ответил: "Коалиция формируется в сейме и здесь нет вопроса, поддерживает или не поддерживает, оно просто образуется. В данном случае создается коалиционное большинство в сейме и правительства. Мы должны донести это до президента".Он пообещал чаще бывать в Президентском дворце после истечения срока полномочий президента Дали Грибаускайте.До новых переговоров у ЛСКЗ была заключена коалиция с социал-трудовиками и подписан договор о сотрудничестве фракций с ПС.Р. Карбаускис утверждал, что новая коалиция позволит чувствовать себя сильнее."Мы будем чувствовать себя сильнее, чем до этого, потому что у нас будет коалиция не двух, а трех партий. Если будет (коалиция) четырех (партий), вообще хорошо", - сказал лидер "аграриев".Он подчеркнул, что даже без ИАПЛ - СХС коалиция трех партий получит необходимый для большинства 71 голос в сейме, хотя по составу фракций получается 69 голосов со спикером В. Пранцкетисом. Однако несколько парламентариев из Смешанной группы членов сейма часто поддерживает проекты большинства.Избранный президентом экономист Г. Науседа обещает во вторник подробнее прокомментировать содержание своих встреч с лидерами парламентских партий.Избирательная акция поляков Литвы и - Союз христианских семей (ИАПЛ - СХС) в пятницу обещает принять решение о том, будет ли вести переговоры о присоединении к правящей коалиции."В пятницу состоится заседание нашего совета и в пятницу вечером может быть принято решение, начинаем ли мы переговоры", - сказал на пресс-конференции в сейме в понедельник председатель ИАПЛ - СХС Вальдемар Томашевский.Он сказал, что у него еще нет своей личной позиции, стоит ли партии участвовать в коалиции."Какой-то твердой позиции сегодня у меня нет, потому что нет ответов на многие вопросы, сегодня говорить еще рано", - ответил В. Томашевский на вопрос, как он относится к приглашению присоединиться к правящим.Лидер ИАПЛ - СХС в понедельник встретился с премьером Саулюсом Сквярнялисом, который пригласил партию присоединиться к правящей коалиции. В. Томашевский сказал, что это не была переговорная встреча."Сегодня у меня состоялась встреча с премьером С. Сквярнялисом, а также с Рамунасом Карбаускисом, встреча была рабочей, мы обсудили все потенциальные варианты, состоялись консультации, это не значит, что мы начали переговоры", - сказал Томашевский.На вопрос, на какие посты партия хотела бы претендовать в случае участия в коалиции, В. Томашевский ответил, что главное для партии - стремление увеличить доходы семей, обеспечить бесплатные лекарства для пенсионеров."Наше стремление - 120 евро на каждого ребенка в месяц. Другое наше предложение - поддержка пенсионерам, бесплатные лекарства для пенсионеров", - сказал глава ИАПЛ - СХС. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: Литва, коалиция, ИАПЛ-СХС, правящие, ПиС — статья прочитана 125 раз Комментарии