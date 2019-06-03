СМИ: Яценюк сбежал с Украины 🔊 Воспроизвести Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Фото © Flickr / Valsts kanceleja



Две дочери, сестра и родители экс-чиновника получили гражданство США, а его жена является гражданкой Вануату.



Бывший премьер-министр Арсений Яценюк и его семья сбежали с Украины, сообщает



По информации издания, две дочери, сестра и родители Яценюка получили гражданство США, а его жена — гражданство Вануату.



Данные о самом экс-премьере засекречены, однако предполагают, что он тоже получил гражданство Вануату и сбежал с Украины. Две дочери, сестра и родители экс-чиновника получили гражданство США, а его жена является гражданкой Вануату.Бывший премьер-министр Арсений Яценюк и его семья сбежали с Украины, сообщает ЛАЙФ со ссылкой на издание Elise Journal По информации издания, две дочери, сестра и родители Яценюка получили гражданство США, а его жена — гражданство Вануату.Данные о самом экс-премьере засекречены, однако предполагают, что он тоже получил гражданство Вануату и сбежал с Украины. life.ru Категории: политика, чп и криминал Ключевые слова: Яценюк, бегство География: Украина — статья прочитана 124 раза Комментарии