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СМИ: Яценюк сбежал с Украины

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Фото © Flickr / Valsts kanceleja


Две дочери, сестра и родители экс-чиновника получили гражданство США, а его жена является гражданкой Вануату.

Бывший премьер-министр Арсений Яценюк и его семья сбежали с Украины, сообщает ЛАЙФ со ссылкой на издание Elise Journal.

По информации издания, две дочери, сестра и родители Яценюка получили гражданство США, а его жена — гражданство Вануату.

Данные о самом экс-премьере засекречены, однако предполагают, что он тоже получил гражданство Вануату и сбежал с Украины.
life.ru
Категории: политика, чп и криминал
Ключевые слова: Яценюк, бегство
География: Украина
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добавлена сегодня, 3 июня, 18:00

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