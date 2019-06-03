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СМИ: Яценюк сбежал с Украины
Две дочери, сестра и родители экс-чиновника получили гражданство США, а его жена является гражданкой Вануату.
Бывший премьер-министр Арсений Яценюк и его семья сбежали с Украины, сообщает ЛАЙФ со ссылкой на издание Elise Journal.
По информации издания, две дочери, сестра и родители Яценюка получили гражданство США, а его жена — гражданство Вануату.
Данные о самом экс-премьере засекречены, однако предполагают, что он тоже получил гражданство Вануату и сбежал с Украины.
life.ru
Категории: политика, чп и криминал
География: Украина
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