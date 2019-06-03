Boeing обнаружил бракованные детали в самолетах 737NG и 737 Max 🔊 Воспроизвести GETTY IMAGES



Компания Boeing уведомила Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) о возможном браке в направляющих планках предкрылков в самолетах 737NG и 737 Max. Лайнеры этого типа потерпели крушения в Индонезии и Эфиопии, сообщает



Совместное расследование Boeing и FAA показало, что компания-подрядчик поставила авиапроизводителю до 148 бракованных деталей. Boeing определил серийные номера группы самолетов 737NG и 737 Max, в которых могут быть установлены неправильно собранные детали. Всего по всему миру насчитывается 133 самолета 737NG и 179 737 Max, в которых могут быть установлены поврежденные детали. Компания Boeing уведомила Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) о возможном браке в направляющих планках предкрылков в самолетах 737NG и 737 Max. Лайнеры этого типа потерпели крушения в Индонезии и Эфиопии, сообщает ВВС Совместное расследование Boeing и FAA показало, что компания-подрядчик поставила авиапроизводителю до 148 бракованных деталей. Boeing определил серийные номера группы самолетов 737NG и 737 Max, в которых могут быть установлены неправильно собранные детали. Всего по всему миру насчитывается 133 самолета 737NG и 179 737 Max, в которых могут быть установлены поврежденные детали. Характер брака таков, что он может привести к поломке и выходу направляющих планок из строя. Это не должно приводить к крушению самолета, но может нанести ему повреждения.



FAA выпустит директиву, в соответствии с которой Boeing должен будет установить все подверженные риску самолеты и произвести замену бракованных деталей в течение 10 дней. Федеральное управление гражданской авиации США уведомило о проблеме авиационные власти других стран.



В мае Boeing сообщила о завершении процесса обновления программного обеспечения самолетов семейства 737 Max. Обновление затронуло систему MCAS, которая борется со сваливанием лайнера при отключенном автопилоте.



10 марта самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек, среди которых были граждане 35 стран, в том числе трое россиян.



Эта катастрофа стала вторым крушением самолета этого типа за полгода - в конце октября 2018 года такой же "Боинг" индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек на борту.



В обеих авиакатастрофах система MCAS направляла нос самолетов вниз, в то время как пилоты пытались восстановить контроль над судном.



Сразу после катастрофы в Эфиопии многие страны приостановили полеты Boeing 737 Max. После этого Boeing рекомендовала Федеральному управлению гражданской авиации США приостановить полеты всех самолетов этой линейки по всему миру.



Boeing 737 Max - четвертое поколение самолетов линейки 737, которое пришло на смену Boeing 737 Next Generation. Первый полет этой модели состоялся в январе 2016 года. bbc.com Категории: экономика, чп и криминал, технологии Ключевые слова: авиакатастрофа, убытки, неполадки, боинг — статья прочитана 162 раза Комментарии