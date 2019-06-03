Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings после проведения ежегодного пересмотра кредитного рейтинга государственной энергетической группы Lietuvos energija оставило её рейтинг BBB + неизменённым, но изменило прогноз со стабильного на негативный.



Такой прогноз рейтинга предполагает, что кредитный рейтинг в течение следующих двух лет может снизиться, если текущие кредитные коэффициенты не изменятся, говорится в сообщении Lietuvos energija.



"Сохранённый кредитный рейтинг BBB + показывает, что группа Lietuvos energija остаётся надёжной и финансово устойчивой. Высокие финансовые возможности являются одной из важнейших предпосылок для амбициозной стратегии LE 2030. В настоящее время мы находимся в фазе интенсивной инвестиционной деятельности по реализации стратегических проектов, а это определяет характерные для этого периода изменения перспективы кредитного рейтинга", - сказал Дарюс Кашаускас, финансовый директор Lietuvos energija. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings после проведения ежегодного пересмотра кредитного рейтинга государственной энергетической группы Lietuvos energija оставило её рейтинг BBB + неизменённым, но изменило прогноз со стабильного на негативный.Такой прогноз рейтинга предполагает, что кредитный рейтинг в течение следующих двух лет может снизиться, если текущие кредитные коэффициенты не изменятся, говорится в сообщении Lietuvos energija."Сохранённый кредитный рейтинг BBB + показывает, что группа Lietuvos energija остаётся надёжной и финансово устойчивой. Высокие финансовые возможности являются одной из важнейших предпосылок для амбициозной стратегии LE 2030. В настоящее время мы находимся в фазе интенсивной инвестиционной деятельности по реализации стратегических проектов, а это определяет характерные для этого периода изменения перспективы кредитного рейтинга", - сказал Дарюс Кашаускас, финансовый директор Lietuvos energija. "Восстановление прогноза кредитного рейтинга возможно благодаря доходам от текущих инвестиций", - добавил он.



Негативное влияние на результаты деятельности группы Lietuvos energija было обусловлено ситуацией на рынках электроэнергии и газа в 2018 году - повышением цен на электроэнергию и природный газ, а также разницей в нормативах, обусловленной спецификой регулируемой деятельности, которая будет компенсирована в ближайшие периоды.



Кредитный рейтинг BBB + группы компаний Lietuvos energija является самым высоким среди аналогичных энергетических компаний в странах Балтии. Впервые такой кредитный рейтинг группе компаний Lietuvos energija был присвоен два года назад, в июне 2017 года. Тогда Lietuvos energija стала первой литовской компанией, начавшей распространять "зелёные" облигации.



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Как сообщают подписавшие соглашение компании, телекоммуникационные компании Bitė и Tele2 сообща ускорят развёртывание сети 5G в Литве и Латвии и создадут для этого совместное предприятие.



Bite и Tele2 планируют создать единую сеть радиодоступа (англ. - radio access network, RAN ), оптимизируя тем самым обслуживание инфраструктуры в этих странах.



Совместное предприятие, по 50% акций которого получат Bitė и Tele2, будут внедрять сеть 5G и управлять инфраструктурой сети RAN компаний (базовых станций и антенн). Создание общей сети ожидается к концу 2023 года.



Общая сеть не окажет какого-либо влияния на рыночную конкуренцию - компании Tele2 и Bitė продолжат работать в качестве самостоятельных компаний и будут управлять основными сетями (англ. - core network) по-отдельности.



По их утверждению, совместное использование инфраструктуры является распространённой практикой в ​​мире и в ЕС. В мире существует около 100 подобных проектов, и только в Европе их 40. Например, Tele2 и Telenor делятся сетью в Швеции, Orange и T-Mobile - в Польше, DNA и Telia - в Финляндии, SFR и Bouyuges Telecom - во Франции, Vodafone и Nova - в Исландии.



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Крупнейшая литовская группа по торговле сырьем Imlitex Holdings стала третьим клиентом, который будет пользоваться Клайпедским терминалом сжиженного природного газа (СПГ), сообщил оператор терминала Klaipedos nafta.



"При благоприятной рыночной ситуации мы приобрели груз СПГ, часть которого будет продаваться на оптовом рынке, а остальная часть останется в газовом портфеле диверсификации. Наша цель - стать одним из ведущих поставщиков на газовом рынке стран Балтии", - заявил Доминикас Крижявичюс, глава бизнеса торговли газом Imlitex.



Imlitex заказал 964 тыс. МВтч мощностей разгазовки, и предназначенный для этого груз СПГ достигнет Клайпеды в ближайшие недели.



Кроме Imlitex, услугами терминала пользуются дочернее предприятие государственной АО Lietuvos energija AB (Lietuvos Energijos Gamyba) и производитель удобрений Achema.



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Розничные продажи контролируемого концерном MG Baltic крупнейшего ритейлера одежды в странах Балтии - группы Apranga - в январе-мае этого года составили 88,5 млн евро (включая НДС) - на 6,4% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.



Только в мае оборот группы Apranga составил 20,6 млн евро или на 4,7% больше, чем в мае 2018 года, объявила компания через информсистему Вильнюсской фондовой биржи Nasdaq.



В январе-мае оборот сети группы Apranga в Литве увеличился на 9,7%, в Латвии - на 3,4%, в Эстонии - снизился на 0,5%.



Группа Apranga управляет 189 магазинами в странах Балтии (111 в Литве, 49 в Латвии и 29 в Эстонии) общей площадью 89,5 тыс. кв.м, т.е. на 5,8% больше, чем год назад.



Акции компании котируются в Официальном списке Вильнюсской фондовой биржи Nasdaq.



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Железную дорогу европейской колеи Rail Baltica от Рамигалы в Панявежском районе Литвы до границы с Латвией за 9,64 млн евро ( с НДС) будет проектировать испанское предприятие Idom Consulting, Engineering, Architecture.



Это уже второй заказ, который получила компания в Литве, сообщило реализующее проект совместное предприятие трех стран Балтии RB Rail.



Планируется, что на участке Rail Baltica протяженностью 91 км будет три ж/д моста, 14 автодорог и 20 ж/д виадуков, четыре "зеленых" моста и Панявежская международная пассажирская ж/д станция.



Idom спроектирует весь участок Rail Baltica от Каунаса до границы Литвы и Латвии: участок протяженностью 78 км от Каунаса до Рамигалы она спроектирует за 8,44 млн евро, договор подписан в апреле.



Rail Baltica с 2026 года соединит Таллин, Пярну, Ригу, Панявежис, Каунас, Вильнюс и Варшаву.



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Европейский производитель сахара Nordzucker, у которого есть сахарозавод в Кедайняй, учреждает центр бизнес-услуг в Каунасе.



"Nordzucker Business Services предложит предприятиям нашей группы комплект услуг", - сказал для сообщения организации Investuok Lietuvoje финансовый директор Nordzucker Александер Ботт.



По мнению гендиректора Investuok Lietuvoje Мантаса Катинаса, развитие Nordzucker в Каунасе только свидетельствует о повышении роли Каунаса как центра бизнес-услуг, особенно среди германских компаний.



Действующая в германском Брауншвейге группа Nordzucker является одним из лидеров по производству сахара в Европе. инф.Обзор bns.lt Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 154 раза Комментарии