Вспоминая давнее и любимое ... 🔊 Воспроизвести О выступлении клуба «Светоч» вильнюсского Дома учителя (рук. клуба Г. Федорченко), посвященном окончанию концертного сезона











29 мая 2019 года в Белом зале вильнюсского Дома учителя состоялся заключительный концерт, который проводили члены клуба «Светоч». Позади остались месяцы терпеливой работы, десятки репетиций и выступлений. И так вот сейчас складывается, что клуб «Светоч», пожалуй, единственный среди русских общественных объединений, который регулярно (ежемесячно!) выступает публично и с певческим ансамблем, и со своим литобъединением «Родник», поэты которого во время концерта читают со сцены свои стихи. И как читают!!!



И на этот раз поэты «Родника» (Г.Федорченко, А.Самокина, Г.Иванова, Л.Суркова, Т.Казюнене, В.Райчев и А.Яремчук) читали свои стихи не только, как говорится, «с выражением», но и демонстрируя завидное актерское мастерство. Стихи были самые разные: о любви, музыке, цветах, о весне, о сложностях жизни, и они придавали своеобразное поэтическое очарование происходящему на сцене. И при этом даже трудно выделить кого-либо из поэтов по отдельности - все были при чтении хороши и каждый по своему. 29 мая 2019 года в Белом зале вильнюсского Дома учителя состоялся заключительный концерт, который проводили члены клуба «Светоч». Позади остались месяцы терпеливой работы, десятки репетиций и выступлений. И так вот сейчас складывается, что клуб «Светоч», пожалуй, единственный среди русских общественных объединений, который регулярно (ежемесячно!) выступает публично и с певческим ансамблем, и со своим литобъединением «Родник», поэты которого во время концерта читают со сцены свои стихи. И как читают!!!И на этот раз поэты «Родника» (Г.Федорченко, А.Самокина, Г.Иванова, Л.Суркова, Т.Казюнене, В.Райчев и А.Яремчук) читали свои стихи не только, как говорится, «с выражением», но и демонстрируя завидное актерское мастерство. Стихи были самые разные: о любви, музыке, цветах, о весне, о сложностях жизни, и они придавали своеобразное поэтическое очарование происходящему на сцене. И при этом даже трудно выделить кого-либо из поэтов по отдельности - все были при чтении хороши и каждый по своему.



Всё началось с исполнения ансамблем известных песен прошлого – «Как много девушек хороших», потом были «Эхо любви» и «Все цветы». Публика в зале – а зал был, как и всегда, полон - тут же подхватывала знакомый мотив и пела вместе с выступающими на сцене. Потом началось выступление солистов ансамбля, которые продлили это общее настроение в зале, исполняя старые песни, т.е знакомое и давно любимое, пришедшее к нам когда-то с известными артистами и певцами.











Ветеран ансамбля Леонид Майоров давно знакомым публике баритоном под гитару пропел «Виноградную косточку» Б. Окуджавы (потом он исполнит еще и песню «Ты только одна виновата»), а уж В. Дичпетре завела весь зал сердечной песней «Лучше нету того цвета» (потом она споет еще и «магомаевскую» «Мелодию»).



Анна Самокина со своей украинской харизмой исполнила песню «Любовь и разлука», а потом и всеми любимые «Червону руту», и «Радости весны».



Очень женственная и красивая пара солисток ансамбля С. Федотова и И. Горбатова искромётно пропели «Крутится, вертится шар голубой» (потом С. Федотова споет еще и песню М. Кристалинской «Неужели, это мне одной»). А от песни «Дунай» в исполнении С. Костюк повеяло таким душевным теплом (как в былые времена от песни в исполнении Э. Пьехи)...



И как «шевельнулось» что-то и где-то в каждой душе, когда Г. Федорченко исполнила «шульженковскую» песню «Руки», а К. Максимова продолжила это настроение песней «Старые письма» (закончив свое выступление задорной песней «Эх, Андрюша»).



Мужчины тоже не отставали, и солист ансамбля Г. Андреев по-своему интересно спел далекую послевоенную песню «Услышь меня, хорошая», а в конце концерта и почти забытые сегодня «Белые крылья» Валерия Ободзинского... И вот уже Г. Федорченко под звуки кастаньет завершает концерт искрометной «шульженковской «Фраскитой»...











В общем, в нашем зале прозвучало то, что давно нравится, то, что любим, то что до сих пор поем. А публика, как и всегда на выступлениях клуба «Светоч», весь концерт жила в том же ностальгическом настроении, не жалела аплодисментов, и реакция ее порой была бурной и продолжительной (часто звучали и крики «браво!). И этому очень помогали и аккомпаниатор и музыкальный руководитель ансамбля С. Диденко и скрипка Л. Малашаускаса.



Концерт завершился теплыми словами ведущей Г. Федорченко, обращенными к зрителям и песней «Малиновка», которой снова подпевал весь зрительный зал. А потом многие зрители не спешили расходиться и делились впечатлениями о прекрасном концерте и достаточно высоком профессионализме певцов и поэтов ансамбля.



Фото: Нина Шестерникова и Галина Иванова



А певческий ансамбль сегодня, кажется, превзошел самого себя. Все артисты ансамбля пели в этот день удивительно энергично, красиво, даже с каким-то ...азартом.Всё началось с исполнения ансамблем известных песен прошлого – «Как много девушек хороших», потом были «Эхо любви» и «Все цветы». Публика в зале – а зал был, как и всегда, полон - тут же подхватывала знакомый мотив и пела вместе с выступающими на сцене. Потом началось выступление солистов ансамбля, которые продлили это общее настроение в зале, исполняя старые песни, т.е знакомое и давно любимое, пришедшее к нам когда-то с известными артистами и певцами.Ветеран ансамбля Леонид Майоров давно знакомым публике баритоном под гитару пропел «Виноградную косточку» Б. Окуджавы (потом он исполнит еще и песню «Ты только одна виновата»), а уж В. Дичпетре завела весь зал сердечной песней «Лучше нету того цвета» (потом она споет еще и «магомаевскую» «Мелодию»).Анна Самокина со своей украинской харизмой исполнила песню «Любовь и разлука», а потом и всеми любимые «Червону руту», и «Радости весны».Очень женственная и красивая пара солисток ансамбля С. Федотова и И. Горбатова искромётно пропели «Крутится, вертится шар голубой» (потом С. Федотова споет еще и песню М. Кристалинской «Неужели, это мне одной»). А от песни «Дунай» в исполнении С. Костюк повеяло таким душевным теплом (как в былые времена от песни в исполнении Э. Пьехи)...И как «шевельнулось» что-то и где-то в каждой душе, когда Г. Федорченко исполнила «шульженковскую» песню «Руки», а К. Максимова продолжила это настроение песней «Старые письма» (закончив свое выступление задорной песней «Эх, Андрюша»).Мужчины тоже не отставали, и солист ансамбля Г. Андреев по-своему интересно спел далекую послевоенную песню «Услышь меня, хорошая», а в конце концерта и почти забытые сегодня «Белые крылья» Валерия Ободзинского... И вот уже Г. Федорченко под звуки кастаньет завершает концерт искрометной «шульженковской «Фраскитой»...В общем, в нашем зале прозвучало то, что давно нравится, то, что любим, то что до сих пор поем. А публика, как и всегда на выступлениях клуба «Светоч», весь концерт жила в том же ностальгическом настроении, не жалела аплодисментов, и реакция ее порой была бурной и продолжительной (часто звучали и крики «браво!). И этому очень помогали и аккомпаниатор и музыкальный руководитель ансамбля С. Диденко и скрипка Л. Малашаускаса.Концерт завершился теплыми словами ведущей Г. Федорченко, обращенными к зрителям и песней «Малиновка», которой снова подпевал весь зрительный зал. А потом многие зрители не спешили расходиться и делились впечатлениями о прекрасном концерте и достаточно высоком профессионализме певцов и поэтов ансамбля. Геннадий Андреев , специально для «Обзора» Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: Клуб «Светоч» — статья прочитана 103 раза Комментарии