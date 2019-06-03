Спикер Сейма считает, что процедура недоверия ему провалится 🔊 Воспроизвести Викторас Пранцкетис, спикер Сейма Литвы



Спикер литовского парламента Викторас Пранцкетис считает, что запланированная против него процедура недоверия, обещанная лидером партии Рамунасом Карбаускисом, выдохнется и, вероятно, не будет проведена.



"Похоже, что ситуация становится легче, и, вероятно, на этой неделе эта ситуация уже закончится", - заявил Пранцкетис журналистам в понедельник.



"Я получил очень большую поддержку и от членов партии, и просто от людей, которые говорили, что я не должен допускать таких действий, мы должны обеспечить стабильность", - сказал В.Пранцкетис и повторил, что по своему желанию с поста не уйдёт.



"В соответствии с текущей ситуацией и общественным мнением, я думаю, было бы очень вредно это (инициировать недоверие - BNS) делать ради имиджа партии, имиджа фракции и людей, которые хотят там нормально работать, а не воевать", - сказал спикер Сейма. Спикер литовского парламента Викторас Пранцкетис считает, что запланированная против него процедура недоверия, обещанная лидером партии Рамунасом Карбаускисом, выдохнется и, вероятно, не будет проведена."Похоже, что ситуация становится легче, и, вероятно, на этой неделе эта ситуация уже закончится", - заявил Пранцкетис журналистам в понедельник."Я получил очень большую поддержку и от членов партии, и просто от людей, которые говорили, что я не должен допускать таких действий, мы должны обеспечить стабильность", - сказал В.Пранцкетис и повторил, что по своему желанию с поста не уйдёт."В соответствии с текущей ситуацией и общественным мнением, я думаю, было бы очень вредно это (инициировать недоверие - BNS) делать ради имиджа партии, имиджа фракции и людей, которые хотят там нормально работать, а не воевать", - сказал спикер Сейма. Если, сказал он, на этой неделе начнут сбор подписей за процедуру недоверия, она может состояться только на следующей неделе, так как глава парламента отправляется в запланированные ранее командировки в Украину и Польшу.



Как уже сообщалось, председатель Союза крестьян и зелёных Литвы Рамунас Карбаускис заявил, что В.Пранцкетис в соответствии с коалиционным соглашением должен уйти в отставку на следующем заседании парламенте. Если нет, то против Пранцкетиса начнут процедуру импичмента.



Пост спикера парламента уже обещан Социал-демократической партии труда.



В соответствии с Уставом Сейма, предложение об увольнении назначаемого Сеймом должностного лица может быть представлено Советом Сейма, комитетом или, по крайней мере, одной пятой его членов (29) в мотивированном письме. Решения о недоверии принимаются тайным голосованием более чем половиной от общего числа парламентариев, т.е., не менее 71 голоса.



Правящая коалиция ведёт переговоры о вхождении в коалицию с Союзом крестьян и зелёных Литвы, Литовской социал-демократической рабочей партии, а также партией Порядок и справедливость Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей. BNS Категории: политика, общество, чп и криминал Ключевые слова: сейм, отставка, Спикер, Карбаускис География: Литва — статья прочитана 170 раз Комментарии