Миллионы Литовских железных дорог - компании бывшего офицера КГБ Латвии дополнено 🔊 Воспроизвести



Государственная Литовская железная дорога (Lietuvos gelezinkeliai - LG) и её дочерние предприятия в течение нескольких лет латвийской компании Sigmen, контролируемой бывшим сотрудником КГБ Латвии Юрием Симоненковым, имеющим контакты с политическими лидерами России, выплатила почти 130 млн евро, сообщает отдел расследований Национального радио и телевидения Литвы (LRT).



Согласно опубликованным национальным транслятором данным, связи Симоненкова (формально акции принадлежат его жене) и его окружения через бывших офицеров и агентов КГБ ведут напрямую к среде Владимира Путина и находящимся под санкциями США российским олигархам. В Литве Sigmen беспрепятственно участвует в государственных закупках и других сделках.



Стратегическая цель Sigmen - миллиардный европейский проект Rail Baltica, утверждает LRT. Государственная Литовская железная дорога (Lietuvos gelezinkeliai - LG) и её дочерние предприятия в течение нескольких лет латвийской компании Sigmen, контролируемой бывшим сотрудником КГБ Латвии Юрием Симоненковым, имеющим контакты с политическими лидерами России, выплатила почти 130 млн евро, сообщает отдел расследований Национального радио и телевидения Литвы (LRT).Согласно опубликованным национальным транслятором данным, связи Симоненкова (формально акции принадлежат его жене) и его окружения через бывших офицеров и агентов КГБ ведут напрямую к среде Владимира Путина и находящимся под санкциями США российским олигархам. В Литве Sigmen беспрепятственно участвует в государственных закупках и других сделках.Стратегическая цель Sigmen - миллиардный европейский проект Rail Baltica, утверждает LRT. По данным LRT, специальная правительственная комиссия, которая проверяет сделки литовских стратегических компаний, не занималась расследованием сделок с российским металлургическим холдингом Evraz и представителем испанского завода ArcelorMittal - компанией Sigmen - , которая является одним из крупнейших поставщиков рельсов для российской колеи в регионе.



В феврале этого года Lietuvos gelezinkeliai подписала контракт с Sigmen на поставку рельсов стоимостью 11,5 млн евро, и ещё в этом году собирается приобрести рельсов на 36 млн евро.



По данным Службы государственных закупок, Lietuvos gelezinkeliai до настоящего времени выплатила латвийской компании почти 50 млн евро. Сделки с Sigmen также совершали и дочерние предприятия LG: в 2017-м Центр строительства железных дорог (Gelezinkelio tiesimo centras) приобрёл у Sigmen товаров на сумму около 4,6 млн евро, а в 2011–2016 годах покупки предприятий LG достигали 85 млн евро.



По данным источников LRT, клиентами Sigmen являются также коммерческие предприятия, которые выигрывают конкурсы Lietuvos gelezinkeliai и дочерних компаний.



Симоненков служил в латвийском КГБ вместе с Евгением Ролдугиным, который учился в школе КГБ с президентом России В.Путиным и является братом Сергея Ролдугина, его ближайшего друга.



В Латвии Симоненков начал свой бизнес с Skonto, предприятия, основанного кадровым сотрудником КГБ. До 2008 года он управлял Multibanka, который в 2005 году подпал под санкции США за отмывание денег.



До 2016 года Симоненков имел совместные предприятия с Сергеем Носовым, который является членом консультативного органа Государственного совета при Путине и губернатором Магаданской области.



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Министерство транспорта и коммуникаций Литвы в ответ на сообщения СМИ о потенциальных угрозах деятельности Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги) попросило Департамент государственной безопасности (ДГБ) сотрудничать в оценке потенциальных угроз и рисков в сделках компании, связанных с национальной безопасностью.



"Любая информация о потенциальных рисках в стратегической компании воспринимается очень серьёзно. Мы надеемся, что ДГБ поможет нам объективно оценить ситуацию и управлять потенциальными рисками на Литовских железных дорогах. Министерство и компания заинтересованы в ясности ситуации", - заявил министр транспорта и коммуникаций Рокас Масюлис в сообщении для печати.



Как указано в пресс-релизе, министерство до сего времени не располагало данными, позволяющими увидеть риски, связанные со сделками, совершаемыми латвийской компанией Sigmen и Lietuvos gelezinkeliai.



Акционером стратегической акционерной компании Lietuvos gelezinkeliai является государство, а управление акциями осуществляет Министерство транспорта и коммуникаций.



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Министерство транспорта и коммуникаций Литвы в ответ на сообщения СМИ о миллионных сделках Литовских железных дорог (Lietuvos gelezinkeliai) с одним из крупнейших в регионе поставщиков рельсов российской ж/д колеи - латвийской компанией Sigmen, у которой через бывших офицеров и агентов КГБ есть связи с окружением президента РФ Владимира Путина и попавшими под санкции США российскими олигархами, попросило Департамент государственной безопасности (ДГБ) сотрудничать в оценке потенциальных угроз и рисков.



"Любая информация о потенциальных рисках в стратегической компании воспринимается очень серьезно. Мы надеемся, что ДГБ поможет нам объективно оценить ситуацию и управлять потенциальными рисками на Литовских железных дорогах. Министерство и компания заинтересованы в ясности ситуации", - заявил министр транспорта и коммуникаций Рокас Масюлис в сообщении для печати.



Как указано в пресс-релизе, министерство до сего времени не располагало данными, позволяющими увидеть риски, связанные со сделками, совершаемыми латвийской компанией Sigmen, которая является представителем российского металлургического холдинга "Евраз" и испанской компании ArcelorMittal, и Lietuvos gelezinkeliai.



Обратиться в ДГБ в понедельник намерены и сами Литовские железные дороги, подтвердил BNS представитель компании Мантас Дубаускас. Он не мог объяснить, почему предприятие раньше не обратилось в госбезопасность или другие спецслужбы по поводу сделок с победителем конкурсных закупок Sigmen, хотя обращалось по поводу сделок куда меньшей стоимости с другой компанией - эстонского капитала Skinest Baltija.



"Последняя закупка у Sigmen была конкурсной, и из ведомств не было никакой информации, дававшей основание не заключать сделки", - сказал BNS М. Дубаускас.



Отдел расследований Литовского национального радио и ТВ (LRT) в понедельник сообщил, что компания Lietuvos gelezinkeliai и ее дочерние предприятия за десять лет заплатили почти 130 млн евро латвийской компании Sigmen, контролируемой бывший офицером КГБ Юрием Симоненковым, у которого его связи с российскими политическими лидерами.



Как показывают данные источников LRT, связи Ю. Симоненкова (формально акции предприятия принадлежат его жене) и его окружения через бывших офицеров и агентов КГБ ведут прямо к окружению В. Путина и попавшим под санкции США российским олигархам. В Литве компания Sigmen беспрепятственно участвует в конкурсных закупках и других сделках.



Стратегическая цель Sigmen - миллиардный европейский проект Rail Baltica, утверждает LRT.



Как отмечает LRT, специальная правительственная комиссия, проверяющая сделки стратегических предприятий Литвы, не проверяла сделки с Sigmen. В феврале этого года Lietuvos gelezinkeliai подписала с Sigmen договор стоимостью 11,5 млн евро, еще в этом году предприятие намерено купить рельсов на 36 млн евро.



По данным Службы конкурсных закупок, Lietuvos gelezinkeliai на сегодняшний день уже заплатила латвийскому предприятию почти 50 млн евро. Сделки с Sigmen заключали и дочерние предприятия Lietuvos gelezinkeliai: предприятие Gelezinkelio tiesimo centras в 2017 году купило у Sigmen товаров примерно на 4,6 млн евро, а в 2011–2016 годах сумма закупок предприятий Lietuvos gelezinkeliai составили 85 млн евро.



Клиентами Sigmen, по данным источников LRT, являются и коммерческие предприятия, которые выигрывают конкурсы Lietuvos gelezinkeliai и ее дочерних предприятий.



После того, как в июне прошлого года правительственная комиссия, а впоследствии - и правительство решили, что планирующаяся к заключению Литовскими железными дорогами сделка на сумму более 3 млн евро со Skinest Baltija о покупке шпал не соответствует интересам национальной безопасности, Литовские железные дороги подписали договор с другим участником конкурса - литовским предприятием Swetrak.



Правительство в прошлом году сообщило, что у владельца Skinest Rail Олега Осиновского есть повышающие риски или представляющие угрозу для нацбезопасности связи с ведомствами зарубежных стран или их физическими или юридическими лицами. Кроме того, О. Осиновский был подозреваемым в деле о коррупционном преступлении в Латвии. BNS Категории: экономика, политика, чп и криминал, в странах Балтии Ключевые слова: Россия, Lietuvos gelezinkeliai, спецслужбы, жд, активы География: Литва — статья прочитана 232 раза Комментарии