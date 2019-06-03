Детям солнышко и ясное небо – навсегда 🔊 Воспроизвести







Красивую и светлую традицию к Всемирному дню защиты детей создали в Клайпеде члены русской общины «Лада» (председатель Светлана Васичкина). 1 июня на площади у памятника Неринги при содействии многочисленных волонтёров и спонсоров они уже 8-й раз провели праздник для юных горожан, для их родных, который в этом году назвали «Солнышко детям». Собравшиеся вместе отметили важный для всего мира день. Кстати, сейчас Международный день защиты детей празднуют в 60 странах, а в следующем году этому празднику будет уже 70 лет. Такой вот будет солидный юбилей!



До начала праздника рядом со мной стояли молодые родители с двумя детьми примерно 5 и 3 лет, которые рассказывали детям, что будет проходить. «Мы пришли на праздник, – говорила мама. – Детки будут петь и танцевать». До начала праздника рядом со мной стояли молодые родители с двумя детьми примерно 5 и 3 лет, которые рассказывали детям, что будет проходить. «Мы пришли на праздник, – говорила мама. – Детки будут петь и танцевать».



Видно было, что родители - любящие, а семья дружная, все в ней внимательны друг другу и занимаются детьми постоянно. В таких семьях дети растут счастливыми, надёжными людьми. Ведь время быстротечно, детвора вырастет и совсем скоро многие из них сами станут создавать и проводить подобные яркие мероприятия, строить и украшать свой город и страну.



Праздником первого летнего дня «Лада» создаёт хорошую площадку для укрепления семейных ценностей - ведь это дополнительная возможность всей семье вместе замечательно провести время; это одновременно и важное проявление уважения к институту семьи.











Концертную программу тёплым танцевальным номером открывали самые юные артисты - из детсада «Du Gaideliai» (муз. руководитель Алина Орлова), а потом задорно танцевали «Летку-Еньку» юные малыши коллектива «N-Dans» хореографа Натальи Чернышовой.



Красивые песенки о счастливом детстве, о маме исполнили коллективы «Верасок» белорусской общины «Крыница» (рук. Валентина Снигур, Ирина Симачёва), «Лель» Клайпедского молодёжного центра (рук. Елена Буткявичиене, Татьяна Кононова).



Замечательно выступили победительница конкурса «Снегурочка-2019» Диляра Файзрахманова и музыкальная студия «Звуки музыки» (рук. Ольга Жорова), вторая их песня «Я рисую Литвы» прозвучала на литовском языке.



Когда исполнялись песни о солнышке, оно даже «посетило» праздник. Хотя два дня до этого и даже утром этого дня шёл сильный дождь. Получается, что и погода прониклась важностью Дня защиты детей.











В этом году приехали три потрясающих коллектива из города Гурьевска Калининградской области: хореографический коллектив «Акценты», руководитель Вероника Глевицкая; ансамбль танца «Янтарная мозаика», руководитель Юлия Глевицкая, и православный театр «Детвора», руководитель Татьяна Остапец.



25 талантливых юных артистов из России подарили литовским зрителям восторг, радость, захватили своим искромётным творчеством.



Зажигательная музыка, звонкие песни, красивые танцы и красочные костюмы в очередной раз создали добрый, весёлый и позитивный праздник, подарили, думается, надолго чудесное настроение и приятные воспоминания. Порадовали и совместные конкурсы детей с родителями, бабушками и дедушками, было много подарков, игрушек и награждений.











Праздник показал, что взрослым стоит чаще объединять усилия, чтобы детство детишек было счастливым, радостным и защищённым.



Запомнится и новый момент детского праздника – впервые он проходил в рамках акции «Дайте мне шанс». В детскую больницу Клайпеды в очередной раз передали необходимые для быстрейшего выздоровления детей вещи. В этот раз это были специально заказанные изделия для восстановления моторики деток. Заказ выполнили рукодельницы клуба свободного дня «Жар птица» при русской общине. С благодарностью эту эксклюзивную помощь приняла эрготерапевт больницы Лариса Шолкова.



Средства для создания детских реабилитационных тренажёров, для покупки материалов для них были собранные всем городом за целый год на мероприятиях русской общины.



Член Сейма Литвы Ирина Розова поздравила собравшихся у памятника Неринги в это яркий, солнечный и достаточно тёплый Международный день детей и внесла свою лепту в создание праздничного настроения детей городской больницы – присоединив к общему подарку большую мягкую игрушку Микки Мауса.











Завершился содержательный, эмоциональный, шумный и радостный праздник «Солнышко детям», который чётко и динамично провели Татьяна и Амелия Васичкины, зажигательным музыкальным флешмобом со всей площадью. И рисунками детей на асфальте.



Детский праздник в приморской Клайпеде помогли организовать спонсоры: Россотрудничество, Департамент национальных меньшинств при правительстве Литовской Республики, еженедельники «Обзор» и «Клайпеда», радиостанция «Радуга», клуб свободного дня «Жар птица», школа-студия макияжей «Beauty Business».



Фото автора и Александра Вишнякова



«А потом мы поедем к бабушке», - продолжил папа.Видно было, что родители - любящие, а семья дружная, все в ней внимательны друг другу и занимаются детьми постоянно. В таких семьях дети растут счастливыми, надёжными людьми. Ведь время быстротечно, детвора вырастет и совсем скоро многие из них сами станут создавать и проводить подобные яркие мероприятия, строить и украшать свой город и страну.Праздником первого летнего дня «Лада» создаёт хорошую площадку для укрепления семейных ценностей - ведь это дополнительная возможность всей семье вместе замечательно провести время; это одновременно и важное проявление уважения к институту семьи.Концертную программу тёплым танцевальным номером открывали самые юные артисты - из детсада «Du Gaideliai» (муз. руководитель Алина Орлова), а потом задорно танцевали «Летку-Еньку» юные малыши коллектива «N-Dans» хореографа Натальи Чернышовой.Красивые песенки о счастливом детстве, о маме исполнили коллективы «Верасок» белорусской общины «Крыница» (рук. Валентина Снигур, Ирина Симачёва), «Лель» Клайпедского молодёжного центра (рук. Елена Буткявичиене, Татьяна Кононова).Замечательно выступили победительница конкурса «Снегурочка-2019» Диляра Файзрахманова и музыкальная студия «Звуки музыки» (рук. Ольга Жорова), вторая их песня «Я рисую Литвы» прозвучала на литовском языке.Когда исполнялись песни о солнышке, оно даже «посетило» праздник. Хотя два дня до этого и даже утром этого дня шёл сильный дождь. Получается, что и погода прониклась важностью Дня защиты детей.В этом году приехали три потрясающих коллектива из города Гурьевска Калининградской области: хореографический коллектив «Акценты», руководитель Вероника Глевицкая; ансамбль танца «Янтарная мозаика», руководитель Юлия Глевицкая, и православный театр «Детвора», руководитель Татьяна Остапец.25 талантливых юных артистов из России подарили литовским зрителям восторг, радость, захватили своим искромётным творчеством.Зажигательная музыка, звонкие песни, красивые танцы и красочные костюмы в очередной раз создали добрый, весёлый и позитивный праздник, подарили, думается, надолго чудесное настроение и приятные воспоминания. Порадовали и совместные конкурсы детей с родителями, бабушками и дедушками, было много подарков, игрушек и награждений.Праздник показал, что взрослым стоит чаще объединять усилия, чтобы детство детишек было счастливым, радостным и защищённым.Запомнится и новый момент детского праздника – впервые он проходил в рамках акции «Дайте мне шанс». В детскую больницу Клайпеды в очередной раз передали необходимые для быстрейшего выздоровления детей вещи. В этот раз это были специально заказанные изделия для восстановления моторики деток. Заказ выполнили рукодельницы клуба свободного дня «Жар птица» при русской общине. С благодарностью эту эксклюзивную помощь приняла эрготерапевт больницы Лариса Шолкова.Средства для создания детских реабилитационных тренажёров, для покупки материалов для них были собранные всем городом за целый год на мероприятиях русской общины.Член Сейма Литвы Ирина Розова поздравила собравшихся у памятника Неринги в это яркий, солнечный и достаточно тёплый Международный день детей и внесла свою лепту в создание праздничного настроения детей городской больницы – присоединив к общему подарку большую мягкую игрушку Микки Мауса.Завершился содержательный, эмоциональный, шумный и радостный праздник «Солнышко детям», который чётко и динамично провели Татьяна и Амелия Васичкины, зажигательным музыкальным флешмобом со всей площадью. И рисунками детей на асфальте.Детский праздник в приморской Клайпеде помогли организовать спонсоры: Россотрудничество, Департамент национальных меньшинств при правительстве Литовской Республики, еженедельники «Обзор» и «Клайпеда», радиостанция «Радуга», клуб свободного дня «Жар птица», школа-студия макияжей «Beauty Business». Ирина БЕЛЯЕВА , "Обзор" Категории: общество, в странах Балтии Ключевые слова: Клайпеда, русская община, Светлана Васичкина, «Лада», Всемирный день защиты детей География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 257 раз Комментарии