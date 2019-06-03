Утверждены окончательные результаты президентских выборов в Литве 🔊 Воспроизвести Фото: m.diena.lt Главизбирком Литвы 2 июня утвердил окончательные результаты президентских выборов в Литве.



Согласно официальным данным, экономист Гитанас Науседа 26 мая получил на выборах 65,68% голосов - за него проголосовали 881 496 жителей Литвы.



За кандидата от консерваторов Ингриду Шимоните во втором туре проголосовали 33,04% избирателей - свои голоса за неё отдали 443 394 избирателя, т.е. почти вдвое меньше, чем за соперника.



Эти результаты единогласно утвердили 13 членов ГИК. 7 июня Г.Науседе будет вручено удостоверение Президента Литовской Республики.



Во втором туре выборов приняли участие 53,88% избирателей - это меньше, чем было в первом туре 12 мая, но больше, чем во втором туре 2014 года.



Г.Науседа вступит в должность главы государства после инаугурации 12 июля.



ГИК также подтвердила, что одиннадцать мандатов депутатов Европейского парламента поделили семь политических сил.



Троих представителей в Европейском парламенте будет иметь Союз Отечества - Христианские демократы Литвы, по двое - Социал-демократическая партия Литвы и Союз крестьян и зелёных Литвы.



Партия труда, Движение либералов, комитет, сформированный Аушрой Мальдейкене, и блок Вальдемара Томашевского получили по одному мандату. Согласно официальным данным, экономист Гитанас Науседа 26 мая получил на выборах 65,68% голосов - за него проголосовали 881 496 жителей Литвы.За кандидата от консерваторов Ингриду Шимоните во втором туре проголосовали 33,04% избирателей - свои голоса за неё отдали 443 394 избирателя, т.е. почти вдвое меньше, чем за соперника.Эти результаты единогласно утвердили 13 членов ГИК. 7 июня Г.Науседе будет вручено удостоверение Президента Литовской Республики.Во втором туре выборов приняли участие 53,88% избирателей - это меньше, чем было в первом туре 12 мая, но больше, чем во втором туре 2014 года.Г.Науседа вступит в должность главы государства после инаугурации 12 июля.ГИК также подтвердила, что одиннадцать мандатов депутатов Европейского парламента поделили семь политических сил.Троих представителей в Европейском парламенте будет иметь Союз Отечества - Христианские демократы Литвы, по двое - Социал-демократическая партия Литвы и Союз крестьян и зелёных Литвы.Партия труда, Движение либералов, комитет, сформированный Аушрой Мальдейкене, и блок Вальдемара Томашевского получили по одному мандату. Инф. «Обзора», BNS Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Литва, Результаты, президентские выборы — статья прочитана 182 раза Комментарии