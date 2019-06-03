Место наших встреч

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8 июня мы вновь приглашаем вас на традиционный праздник «День русской культуры в Вильнюсе». В этом году праздник проводится уже в 17 раз.



Организаторы праздника - активисты вильнюсских русских общественных организаций, руководители творческих коллективов и волонтёры постарались сделать его ярким и запоминающимся.



«День русской культуры» - один из самых массовых проектов Вильнюса, объединяющий всех тех, кто дорожит своими корнями, сохраняет культуру и традиции, передает свою любовь следующим поколениям. Он стал поистине народным, местом встреч друзей и знакомых, а ещё, что немаловажно, семейным и, судя по реакции зрителей, очень доброжелательным и позитивным для всех его участников, вне зависимости от национальностей. Дорогие наши зрители!8 июня мы вновь приглашаем вас на традиционный праздник «День русской культуры в Вильнюсе». В этом году праздник проводится уже в 17 раз.Организаторы праздника - активисты вильнюсских русских общественных организаций, руководители творческих коллективов и волонтёры постарались сделать его ярким и запоминающимся.«День русской культуры» - один из самых массовых проектов Вильнюса, объединяющий всех тех, кто дорожит своими корнями, сохраняет культуру и традиции, передает свою любовь следующим поколениям. Он стал поистине народным, местом встреч друзей и знакомых, а ещё, что немаловажно, семейным и, судя по реакции зрителей, очень доброжелательным и позитивным для всех его участников, вне зависимости от национальностей. Как и в прошлом году, мэрия столицы как партнёр праздника создала благоприятные условия для его проведения.



Главный спонсор проекта - Посольство Российской Федерации в Литовской Республике и Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы. Средства на его проведение выделены в рамках государственной программы поддержки соотечественников за рубежом.



С 13.00 мы приглашаем всех на ярмарку, а в 14 часов начнётся большой праздничный гала-концерт.



Своим мастерством порадуют зрителей артисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Владимира, Даугавпился, Висагинаса и лучшие русские коллективы и исполнители Вильнюса.



Это солист «Петербургконцерта» Сергей Зыков, ансамбль и солисты Калининградского областного оркестра русских народных инструментов, детская студия «Русь» из города Владимира.



Как и каждый год, Виктор Успасских приготовил свои подарки празднику. На этот раз - выступления обладателя уникального голоса певца, актёра и автора песен Витаса и Заслуженного артиста России, экс-солиста группы «Фристайл» Вадима Казаченко.



Традиционно в концерте участвуют: духовой оркестр вильнюсской школы «Сантарос» (рук. Линас Авиженис), сводный хор школы «Саулетекио» (рук. Елена Карaлиене и Людмила Янушкевич), ансамбль школы Карсавина «Веснушки» (рук. Тамара Третьякова), центр «Студия звёзд» (рук. Наталья Базюк), а также юные солисты Николь, Златослава Хрусталёва, (рук. Светлана Задерко) и Юлия Вайтошкайте (рук. Наталья Ефимова).



Украсят программу танцевальные коллективы: студия Аллы Духовой «Тодес», «Ангел проект» (рук. Анара Байдильдинова и Юрий Попов), «Фантазия» (рук. Инга Гуреева) и «Гелиос» (рук. Светлана Оганова).



В блоке «Народные мотивы» праздничную атмосферу создадут фольклорный ансамбль «Верея» (рук. Снежана Прокопович) и ансамбль русской песни «Забава» дворца культуры Тракай (рук. Наталья Ефимова).



Во второй части гала-концерта выступят: дуэт «Тимохи», Анна Мора, Инесс, Игорь Ярмоленка, Олег Мозарский, Борис Искаков, Ольга Петунина, Валентина Калинчева, Любовь Воронцова, Ольга Гумовская.



Уважаемые зрители, в день праздника синоптики обещают хорошую погоду, но, зная её непредсказуемость, на случай дождя или яркого солнца не забудьте захватить с собой зонт и, в связи со всё ещё продолжающимся ремонтом эстрады, и покрывала, позволяющие вам расположиться на лужайке.



Въезд в парк Вингис, как и в прошлом году, будет ограничен. Исключение лишь для приезда многочисленных участников концерта.



Главное, захватите с собой положительные эмоции и дружественный настрой!



Добро пожаловать на праздник!



Ольга ГОРШКОВА,



председатель оргкомитета Категории: общество, в странах Балтии Ключевые слова: День русской культуры в Вильнюсе — статья прочитана 42 раза Комментарии