В Литве учредили новую либеральную Партию свободы 🔊 Воспроизвести фото: delfi.lt



Партию свободы учредили бывшие члены Движения либералов парламентарий Аушрине Армонайте и мэр столицы Ремигиюс Шимашюс.



Партия декларирует распространение политических идей либерализма, провозглашает принципы уважения разнообразия и экономической инициативы, а также западное геополитическое направление.



Председателем партии избрана 30-летняя А.Армонайте.



На учредительном съезде в Вильнюсе она призывала не бояться перемен и возможностей, которые открывает перед Литвой XXI век.



"Некоторые политики видят Литву серым, запуганным и закрытым, погрязшим в спорах государством. Иногда они заставляют в это поверить и других", - сказала политик.



"Литва совсем другая. Люди Литвы образованные, душевно работающие, креативные, открытые, повидавшие мир, и часть этой изменившийся Литвы - здесь. XXI век может стать веком новых возможностей для нашей Литвы", - отметила Армонайте. Партию свободы учредили бывшие члены Движения либералов парламентарий Аушрине Армонайте и мэр столицы Ремигиюс Шимашюс.Партия декларирует распространение политических идей либерализма, провозглашает принципы уважения разнообразия и экономической инициативы, а также западное геополитическое направление.Председателем партии избрана 30-летняя А.Армонайте.На учредительном съезде в Вильнюсе она призывала не бояться перемен и возможностей, которые открывает перед Литвой XXI век."Некоторые политики видят Литву серым, запуганным и закрытым, погрязшим в спорах государством. Иногда они заставляют в это поверить и других", - сказала политик."Литва совсем другая. Люди Литвы образованные, душевно работающие, креативные, открытые, повидавшие мир, и часть этой изменившийся Литвы - здесь. XXI век может стать веком новых возможностей для нашей Литвы", - отметила Армонайте. Она сказала, что создание партии было обусловлено идеализмом многих молодых людей, которые до сих пор не были вовлечены в политику, и желанием открыть новую страницу после "внутренних интриг" в Движении либералов.



Новая партия рассчитывает принять участие в выборах Сейма в следующем году. По словам А.Армонайте, до того времени деятельность партии будет финансироваться только за счёт членских взносов.



В учредительном съезде приняли участие более восьмисот человек. Инициаторы говорят, что официальных учредителей партии должно быть около полутора тысяч.



Учреждение партии ещё должно быть одобрено Министерством юстиции.



В настоящее время в Литве действуют 24 политические партии.



Р.Шимашюс и А.Армонайте покинули Движение либералов в прошлом году, когда руководство партии не поддержало решение мэра столицы стремиться переизбрания через избирательный комитет, а не партию.



Три года назад Движению либералов был нанесён серьёзный удар, когда обвинения во взяточничестве были предъявлены тогдашнему лидеру партии Элигиюсу Масюлису. В настоящее время по делу, находящемуся на рассмотрении в суде, обвинения предъявлены и самой партии. Обвиняемые не признают свою вину. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: выборы, мэр, либералы, Шимашюс, Армонайте География: Литва — статья прочитана 116 раз Комментарии