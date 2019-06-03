Medya Günlüğü Турция : почему Россия возвращает турецкие овощи и фрукты? 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Николай Хижняк



Турецкие поставщики овощей и фруктов жалуются, что в России безосновательно придираются к состоянию их продукции. Партии товара часто не проходят фитосанитарный контроль на границе и возвращаются в Турцию. А иногда проверки длятся так долго, что продукты теряют товарный вид и даже портятся. Строгий контроль касается всех, говорят российские эксперты. Или к турецким поставкам — особое внимание?



Частый возврат некоторых партий свежих овощей и фруктов, отправляемых из Турции в Россию, вызывает споры и вопросы.



В качестве основания для отказа во ввозе турецкой продукции в Россию указывается на «содержание в ней сельскохозяйственных вредителей». Эта ситуация, с одной стороны, ставит в затруднительное положение турецких экспортеров, а с другой — вызывает у общественности подозрения в том, что вредная для здоровья продукция попадает на турецкий рынок. Частый возврат некоторых партий свежих овощей и фруктов, отправляемых из Турции в Россию, вызывает споры и вопросы.В качестве основания для отказа во ввозе турецкой продукции в Россию указывается на «содержание в ней сельскохозяйственных вредителей». Эта ситуация, с одной стороны, ставит в затруднительное положение турецких экспортеров, а с другой — вызывает у общественности подозрения в том, что вредная для здоровья продукция попадает на турецкий рынок.



Сначала напомним, какая продукция была возвращена Турции за последние пять месяцев.



25 мая российская служба по надзору за качеством сельскохозяйственной продукции (Россельхознадзор) вернула Турции 20 тонн клубники и абрикосов, обнаружив в них вредное насекомое под названием «калифорнийский цветочный трипс». В апреле на похожем основании в Россию не пустили 39,5 тонны томатов и 20,3 тонны клубники. В марте было возвращено 25 тонн мандаринов из-за «средиземноморской мухи». А в феврале в Россию не позволили ввезти более 60 тонн томатов и 23 тонны апельсинов. Причина отказа в ввозе — моль и «черный сосновый усач», который питается деревом.



Если мы вернемся еще немного назад, то обнаружим, что в декабре Россельхознадзор не пропустил в страну привезенные из Турции 61,5 тонны мандаринов и 67,2 тонны апельсинов на основании их несоответствия обязательным фитосанитарным требованиям (средиземноморская муха).



Высокопоставленный чиновник из Россельхознадзора, побеседовавший с «Медья гюнлюю» (Medya Günlüğü) на условиях анонимности, отметил: «В том, что Турции возвращаются овощи и фрукты на основании их фитосанитарного состояния, не нужно искать злого умысла. Все это наша рутинная работа в отношении всех продуктов, поставляемых из-за рубежа. Продукция, которая поступает в нашу страну, должна соответствовать всем нашим фитосанитарным требованиям. Когда мы фиксируем нарушение этих требований, мы, естественно, не пускаем продукцию в страну».



Российский чиновник подчеркнул, что эти вопросы обсуждаются с турецкой стороной: «На переговорах мы часто затрагиваем эту тему. Мы даже несколько раз ездили делегациями в Турцию и изучали работу сельскохозяйственного сектора. Но все равно мы обнаруживаем вредителей и моль в овощах и фруктах. Это опасные насекомые. Мы строго контролируем продукцию, которая поступает не только из Турции, но и из других государств, включая страны Содружества независимых государств (СНГ)».



Такова точка зрения российской стороны. А турецкая сторона трактует проблему несколько иначе и утверждает, что «строгому контролю» подвергаются только фуры из Турции.



Руководитель турецкой компании, занимающейся экспортом овощей и фруктов в Россию, отмечает: «За последние три недели случаи возврата участились. Сначала говорили о строгой девятидневной проверке, начатой специальной комиссией на таможне. Но идет вторая неделя. Похожая практика, которая началась в мае прошлого года, продолжалась до декабря, затем ситуация несколько выправилась».



Другой турецкий бизнесмен утверждает: «Если в одной фуре будет обнаружено хоть одно насекомое, одна моль, весь товар тут же отправляется обратно в Турцию. Представьте, в одной фуре 26 паллет. То есть почти 3 тысячи ящиков. Если в одном из них обнаруживается моль или насекомое, можете себе представить, что происходит дальше… Возможно, до въезда в Россию продукция была здоровой. Может быть, в России в нее попало какое-нибудь насекомое. Разве это невозможно? Конечно, возможно».



Бизнесмен, указывая, что в результате многодневных проверок продукты портятся, продолжает: «Продукты выгружаются. Температура воздуха на таможенном посту на берегу Черного моря в России сейчас составляет 20 градусов. Продукты портятся, очень серьезно теряют товарный вид. Проверка должна проводиться в должных условиях, не во вред продукции. Но в портах таких условий нет. К этому также следует добавить загруженность портов. Анализ продукции продолжается 48 часов. И ни секундой меньше. Зачем столько времени?»



Еще один турецкий источник, который внимательно следит за событиями, также сообщил, что между двумя странами продолжаются переговоры на эту тему. «В мае случаи возврата участились, — отметил он. — Насколько я знаю, министерство сельского хозяйства обсуждает эти вопросы с российской стороной. Офис торгового советника посольства Турции в Москве тоже ведет постоянные переговоры. Эти вопросы будут обсуждаться на заседании смешанной комиссии двух стран по торгово-экономическому сотрудничеству, которое состоится в июле этого года. Это важные проблемы. Например, в отношении таких стран, как Египет и Тунис, таких жестких проверок нет. Мы знаем это. В результате все это очень вредит нашему сектору».



Автор: Фуад Сеферов (Fuad Seferov) для Medya Gunlugu, Турция, перевод Мы выяснили, что стороны думают на этот счет, какие мнения они озвучивают и что говорят по поводу этих предположений.Сначала напомним, какая продукция была возвращена Турции за последние пять месяцев.25 мая российская служба по надзору за качеством сельскохозяйственной продукции (Россельхознадзор) вернула Турции 20 тонн клубники и абрикосов, обнаружив в них вредное насекомое под названием «калифорнийский цветочный трипс». В апреле на похожем основании в Россию не пустили 39,5 тонны томатов и 20,3 тонны клубники. В марте было возвращено 25 тонн мандаринов из-за «средиземноморской мухи». А в феврале в Россию не позволили ввезти более 60 тонн томатов и 23 тонны апельсинов. Причина отказа в ввозе — моль и «черный сосновый усач», который питается деревом.Если мы вернемся еще немного назад, то обнаружим, что в декабре Россельхознадзор не пропустил в страну привезенные из Турции 61,5 тонны мандаринов и 67,2 тонны апельсинов на основании их несоответствия обязательным фитосанитарным требованиям (средиземноморская муха).Высокопоставленный чиновник из Россельхознадзора, побеседовавший с «Медья гюнлюю» (Medya Günlüğü) на условиях анонимности, отметил: «В том, что Турции возвращаются овощи и фрукты на основании их фитосанитарного состояния, не нужно искать злого умысла. Все это наша рутинная работа в отношении всех продуктов, поставляемых из-за рубежа. Продукция, которая поступает в нашу страну, должна соответствовать всем нашим фитосанитарным требованиям. Когда мы фиксируем нарушение этих требований, мы, естественно, не пускаем продукцию в страну».Российский чиновник подчеркнул, что эти вопросы обсуждаются с турецкой стороной: «На переговорах мы часто затрагиваем эту тему. Мы даже несколько раз ездили делегациями в Турцию и изучали работу сельскохозяйственного сектора. Но все равно мы обнаруживаем вредителей и моль в овощах и фруктах. Это опасные насекомые. Мы строго контролируем продукцию, которая поступает не только из Турции, но и из других государств, включая страны Содружества независимых государств (СНГ)».Такова точка зрения российской стороны. А турецкая сторона трактует проблему несколько иначе и утверждает, что «строгому контролю» подвергаются только фуры из Турции.Руководитель турецкой компании, занимающейся экспортом овощей и фруктов в Россию, отмечает: «За последние три недели случаи возврата участились. Сначала говорили о строгой девятидневной проверке, начатой специальной комиссией на таможне. Но идет вторая неделя. Похожая практика, которая началась в мае прошлого года, продолжалась до декабря, затем ситуация несколько выправилась».Другой турецкий бизнесмен утверждает: «Если в одной фуре будет обнаружено хоть одно насекомое, одна моль, весь товар тут же отправляется обратно в Турцию. Представьте, в одной фуре 26 паллет. То есть почти 3 тысячи ящиков. Если в одном из них обнаруживается моль или насекомое, можете себе представить, что происходит дальше… Возможно, до въезда в Россию продукция была здоровой. Может быть, в России в нее попало какое-нибудь насекомое. Разве это невозможно? Конечно, возможно».Бизнесмен, указывая, что в результате многодневных проверок продукты портятся, продолжает: «Продукты выгружаются. Температура воздуха на таможенном посту на берегу Черного моря в России сейчас составляет 20 градусов. Продукты портятся, очень серьезно теряют товарный вид. Проверка должна проводиться в должных условиях, не во вред продукции. Но в портах таких условий нет. К этому также следует добавить загруженность портов. Анализ продукции продолжается 48 часов. И ни секундой меньше. Зачем столько времени?»Еще один турецкий источник, который внимательно следит за событиями, также сообщил, что между двумя странами продолжаются переговоры на эту тему. «В мае случаи возврата участились, — отметил он. — Насколько я знаю, министерство сельского хозяйства обсуждает эти вопросы с российской стороной. Офис торгового советника посольства Турции в Москве тоже ведет постоянные переговоры. Эти вопросы будут обсуждаться на заседании смешанной комиссии двух стран по торгово-экономическому сотрудничеству, которое состоится в июле этого года. Это важные проблемы. Например, в отношении таких стран, как Египет и Тунис, таких жестких проверок нет. Мы знаем это. В результате все это очень вредит нашему сектору».Автор: Фуад Сеферов (Fuad Seferov) для Medya Gunlugu, Турция, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: Турция, поставки, овощи, фрукты География: Россия — статья прочитана 174 раза Комментарии