Польша просит США продать ей 32 истребителя пятого поколения 🔊 Воспроизвести



Правительство Польши направило в США официальный запрос на покупку сразу 32 истребителей пятого поколения Lockheed Martin F-35A Lightning II. Об этом на открытии оборонной конференции заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, сообщает



Блащак сказал, что хочет, чтобы «постсоветское оборудование было заменено в польской авиации на современное». Министр добавил, что самолеты нужны стране как элемент сдерживания противника.



Вместе с самолетами польская сторона просит поставить пакеты обучения и техподдержки.



16 мая Министерство национальной обороны Польши выразило желание получить первые 16 самолетов к 2026 году. Правительство Польши направило в США официальный запрос на покупку сразу 32 истребителей пятого поколения Lockheed Martin F-35A Lightning II. Об этом на открытии оборонной конференции заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, сообщает НГ-Балтия со ссылкой на Defence24.plБлащак сказал, что хочет, чтобы «постсоветское оборудование было заменено в польской авиации на современное». Министр добавил, что самолеты нужны стране как элемент сдерживания противника.Вместе с самолетами польская сторона просит поставить пакеты обучения и техподдержки.16 мая Министерство национальной обороны Польши выразило желание получить первые 16 самолетов к 2026 году. novayagazeta.ee Категории: политика, технологии Ключевые слова: США, вооружение, поставки География: Польша — статья прочитана 188 раз Комментарии