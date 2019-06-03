|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
Польша просит США продать ей 32 истребителя пятого поколения
Правительство Польши направило в США официальный запрос на покупку сразу 32 истребителей пятого поколения Lockheed Martin F-35A Lightning II. Об этом на открытии оборонной конференции заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, сообщает НГ-Балтия со ссылкой на Defence24.pl
Блащак сказал, что хочет, чтобы «постсоветское оборудование было заменено в польской авиации на современное». Министр добавил, что самолеты нужны стране как элемент сдерживания противника.
Вместе с самолетами польская сторона просит поставить пакеты обучения и техподдержки.
16 мая Министерство национальной обороны Польши выразило желание получить первые 16 самолетов к 2026 году.
novayagazeta.ee
Категории: политика, технологии
Ключевые слова: США, вооружение, поставки
География: Польша
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|