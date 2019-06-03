Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон 🔊 Воспроизвести CC BY 4.0 / администрация президента Украины /



Владимир Зеленский получил от Дональда Трампа приглашение посетить Вашингтон с официальным визитом, сообщила пресс-служба администрации президента Украины, сообщает



"Президент Украины Владимир Зеленский благодарен президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу за приглашение", — говорится в сообщении.



В администрации главы государства добавили, что Зеленский считает проект закона "О предоставлении поддержки Украине для защиты ее независимости, суверенитета и территориальной целостности", внесенный в палату представителей конгресса США, важным сигналом о крепком стратегическом партнерстве двух стран. Владимир Зеленский получил от Дональда Трампа приглашение посетить Вашингтон с официальным визитом, сообщила пресс-служба администрации президента Украины, сообщает РИА Новости "Президент Украины Владимир Зеленский благодарен президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу за приглашение", — говорится в сообщении.В администрации главы государства добавили, что Зеленский считает проект закона "О предоставлении поддержки Украине для защиты ее независимости, суверенитета и территориальной целостности", внесенный в палату представителей конгресса США, важным сигналом о крепком стратегическом партнерстве двух стран. Как отмечает пресс-служба, этот законопроект направлен на усиление обороноспособности Украины: предполагает передачу вооружений, в том числе противотанковых, противокорабельных и противовоздушных систем, продажу летальных оборонных средств, а также усиление возможности противостоять кибератакам. Кроме того, документ предусматривает предоставление Украине статуса главного военно-политического союзника США.



"Спасибо Соединенным Штатам Америки за последовательную поддержку территориальной целостности Украины", — цитирует Зеленского его пресс-служба.



Дата возможного визита Зеленского в Штаты пока не называется, но ранее украинское издание "Зеркало недели" писало со ссылкой на собственные источники, что это произойдет уже после встречи Трампа с российским лидером Владимиром Путиным, которая может состояться на саммите G20 в конце июня.



"При этом нужно помнить, что для Трампа Украина — фишка на американо-российском переговорном столе", — подчеркнуло издание. ria.ru Категории: политика, в мире Ключевые слова: США, визит, Переговоры, Трамп, Зеленский — статья прочитана 163 раза Комментарии