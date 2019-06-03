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США начали проверять аккаунты в соцсетях у подающих заявки на визу

Фото Adam Gray / Barcroft Images / TASS


Госдепартамент США ввел новое правило подачи документов на американскую визу. Теперь почти всем заявителям надо указывать в анкетах свои аккаунты в социальных сетях, сообщает ФОРБС.

Почти все заявители на визу должны будут указывать свои аккаунты в анкете вместе с другой личной информацией для последующей проверки. Кандидат сможет указать в анкете, что не пользуется социальными сетями, если это так и есть, рассказал Hill.TV представитель Госдепартамента. В то же время он подчеркнул, что ложь в документах может привести к «серьезным» последствиям.
По его словам, изменение правил станет «критически важным шагом» к тому, чтобы более тщательно проверять иностранцев, желающих въехать в США. «Это будет жизненно важным инструментом для того, чтобы предотвратить получение миграционных льгот и въезд в США террористов, людей, представляющих угрозу общественной безопасности, и других опасных лиц», — сказал он.

Новые правила начали действовать 31 мая, сообщил представитель Госдепартамента. Как отмечает Hill.TV, в будущем будет еще одно изменение — заявителям на американские визы придется предоставлять более подробную информацию об истории своих поездок.

В конце 2015 года в городе Сан-Бернардино (штат Калифорния) произошел теракт: уроженец США Сайед Ризван Фарук и уроженка Пакистана Ташфин Малик, натурализованная гражданка США, застрелили 14 человек. После теракта следствие обнаружило, что Малик получила так называемую визу невесты для въезда в США, несмотря на то, что активно писала о своей поддержке насильственного джихада в социальных сетях.

В 2017 году президент США Дональд Трамп подписал указ о защите страны от въезда иностранных террористов в США, который предусматривал усовершенствование протоколов и процедур проверок, связанных с процессом выдачи виз и признания людей беженцами по программе USRAP.
forbes.ru
Категории: общество, в мире, чп и криминал, технологии
Ключевые слова: США, визы, соцсети
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добавлена сегодня, 3 июня, 11:00

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