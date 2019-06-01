Роберто Карлос наградил победителей Чемпионата мира по «Футболу для дружбы» 🔊 Воспроизвести







1 июня на футбольном поле UEFA Pitch, расположенном в самом центре Мадрида, на площади Плаза-Майор состоялся финальный матч Чемпионата мира по «Футболу для дружбы». В мероприятиях турнира, проходившего в рамках Седьмого сезона Международной детской социальной программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы, приняли участие председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков, а также звезды мирового футбола Роберто Карлос и Марко Матерацци.







По результатам финального матча, сборная «Антигуанский Полоз» сыграла с «Тасманским Дьяволом» со счетом 1:1 в основное время, а затем выиграла по итогам серии пенальти и завоевала главный приз.



Чемпионат мира по «Футболу для дружбы» посетили председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков, а также звезды мирового футбола Роберто Карлос и Марко Матерацци, глава Soccer Barcelona Youth Academy Микель Пуч, легенды футбола Андрей Аршавин, Алексей Смертин, бронзовый призер Евро-2008 в составе сборной России, чемпион России в составе «Локомотива», бронзовый призер чемпионата Франции в составе «Марселя» Дмитрий Сычев, а также послы УЕФА Селия Шашич и Рикарду Карвалью. 1 июня на футбольном поле UEFA Pitch, расположенном в самом центре Мадрида, на площади Плаза-Майор состоялся финальный матч Чемпионата мира по «Футболу для дружбы». В мероприятиях турнира, проходившего в рамках Седьмого сезона Международной детской социальной программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы, приняли участие председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков, а также звезды мирового футбола Роберто Карлос и Марко Матерацци.По результатам финального матча, сборная «Антигуанский Полоз» сыграла с «Тасманским Дьяволом» со счетом 1:1 в основное время, а затем выиграла по итогам серии пенальти и завоевала главный приз.Чемпионат мира по «Футболу для дружбы» посетили председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков, а также звезды мирового футбола Роберто Карлос и Марко Матерацци, глава Soccer Barcelona Youth Academy Микель Пуч, легенды футбола Андрей Аршавин, Алексей Смертин, бронзовый призер Евро-2008 в составе сборной России, чемпион России в составе «Локомотива», бронзовый призер чемпионата Франции в составе «Марселя» Дмитрий Сычев, а также послы УЕФА Селия Шашич и Рикарду Карвалью.











В Чемпионате мира по «Футболу для дружбы» в 2019 году приняли участие 32 Международные сборные Дружбы, каждая из которых объединила 12-летних мальчиков и девочек разных национальностей и физических возможностей.







Готовиться к соревнованию сборной «Антигуанский Полоз» помогал Юный тренер Ласонас Тоумазус из Кипра. Как и другие Юные тренеры, он принимал участие в предыдущих сезонах «Футбола для дружбы».







«Я горжусь ребятами, они заслужили эту победу. Мы с ними отлично поработали на тренировках. Мне понравились увлеченность моих подопечных, их умение слышать и поддерживать друг друга. Уверен, в случае поражения в финале, ребята приняли бы его достойно, не стали бы искать виноватых и обвинять друг друга. Командная работа для них ценнее личных амбиций, и это очень здорово», – сказал Юный тренер Ласонас Тоумазус.







По завершении торжественной церемонии награждения победителей Чемпионата мира по «Футболу для дружбы», все участники отправились на стадион «Метрополитано» на финал Лиги Чемпионов УЕФА.



Справка о программе:



Международная детская социальная программа «Футбол для дружбы» реализуется ПАО «Газпром» с 2013 года. Ключевые ценности, продвигаемые участниками программы, — дружба, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победа, традиции и честь. «Футбол для дружбы» поддерживают УЕФА, ФИФА, Международный Олимпийский Комитет, футбольные федерации разных стран, детские международные благотворительные фонды, знаменитые спортсмены и ведущие футбольные клубы мира. За прошедшие семь сезонов программа объединила более 6 тысяч участников и приобрела свыше 5 миллионов сторонников, включая известных спортсменов, художников, политиков. «Программа «Футбол для дружбы» выполняет важную миссию, продвигая идею равенства всех мировых культур среди молодежи. Если наши дети научатся дружить, с уважением относиться ко всем людям и забывать о различиях, они смогут построить лучшее будущее», – отметил легендарный футболист сборной Бразилии и ФК «Реал Мадрид», победитель Кубка мира и трехкратный победитель Лиги чемпионов УЕФА Роберто Карлос, сообщается в Пресс-релиз организаторов программы.В Чемпионате мира по «Футболу для дружбы» в 2019 году приняли участие 32 Международные сборные Дружбы, каждая из которых объединила 12-летних мальчиков и девочек разных национальностей и физических возможностей.Готовиться к соревнованию сборной «Антигуанский Полоз» помогал Юный тренер Ласонас Тоумазус из Кипра. Как и другие Юные тренеры, он принимал участие в предыдущих сезонах «Футбола для дружбы».«Я горжусь ребятами, они заслужили эту победу. Мы с ними отлично поработали на тренировках. Мне понравились увлеченность моих подопечных, их умение слышать и поддерживать друг друга. Уверен, в случае поражения в финале, ребята приняли бы его достойно, не стали бы искать виноватых и обвинять друг друга. Командная работа для них ценнее личных амбиций, и это очень здорово», – сказал Юный тренер Ласонас Тоумазус.По завершении торжественной церемонии награждения победителей Чемпионата мира по «Футболу для дружбы», все участники отправились на стадион «Метрополитано» на финал Лиги Чемпионов УЕФА.Справка о программе:Международная детская социальная программа «Футбол для дружбы» реализуется ПАО «Газпром» с 2013 года. Ключевые ценности, продвигаемые участниками программы, — дружба, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победа, традиции и честь. «Футбол для дружбы» поддерживают УЕФА, ФИФА, Международный Олимпийский Комитет, футбольные федерации разных стран, детские международные благотворительные фонды, знаменитые спортсмены и ведущие футбольные клубы мира. За прошедшие семь сезонов программа объединила более 6 тысяч участников и приобрела свыше 5 миллионов сторонников, включая известных спортсменов, художников, политиков. Александр Шахов , "Обзор" Категории: спорт Ключевые слова: футбол, Футбол для дружбы, # F4F — статья прочитана 109 раз Комментарии