Госслужащий в США расстрелял 12 человек 🔊 Воспроизвести REUTERS Image caption От здания муниципального комплекса увозят раненых



В городе Вирджиния-Бич на восточном побережье США госслужащий устроил стрельбу в муниципальном комплексе. По последним данным, его жертвами стали 12 человек. Сам стрелок также погиб, сообщает



Первые сообщения о стрельбе в Вирджиния-Бич (355 км от Вашингтона, штат Вирджиния) полиция города получила около 16 часов по местному времени (23 часа по московскому). Стрелок открыл огонь в муниципальном комплексе недалеко от мэрии и здания суда. В комплексе расположены офисы коммунальных служб города. В городе Вирджиния-Бич на восточном побережье США госслужащий устроил стрельбу в муниципальном комплексе. По последним данным, его жертвами стали 12 человек. Сам стрелок также погиб, сообщает ВВС Первые сообщения о стрельбе в Вирджиния-Бич (355 км от Вашингтона, штат Вирджиния) полиция города получила около 16 часов по местному времени (23 часа по московскому). Стрелок открыл огонь в муниципальном комплексе недалеко от мэрии и здания суда. В комплексе расположены офисы коммунальных служб города.



О том, что стрельбу в муниципальном здании устроил недовольный сотрудник коммунальных служб города с многолетним стажем, рассказал шеф полиции города Джим Сервера. В полиции считают, что стрелок действовал один. Сервера сообщил, что около 16 часов стрелок зашел в здание муниципального комплекса и "немедленно начал без разбора стрелять".



"У нас много жертв, много [ранений] со смертельным исходом. У нас одиннадцать погибших. Еще шесть человек в больнице, у меня нет информации об их состоянии", - заявил на пресс-конференции Сервера. По его словам, один из пострадавших - офицер полиции, но его спас бронежилет. На месте происшествия работают сотрудники ФБР. Сервера добавил, что у него "нет слов", чтобы описать этот инцидент. "Никакому шефу полиции, нигде в стране не хочется стоять и сообщать такую информацию", - сказал он.



Позднее стало известно, что погибли не 11, а 12 человек. Сам стрелок был также убит - в перестрелке с полицией.



Полицейские сообщили, что на месте стрельбы найден пистолет и винтовка, по предварительным данным, убийца приобрёл оружие законным путем.



Одна из свидетельниц стрельбы по имени Меган Бэнтон рассказала телеканалу Channel 13, что она с еще 20 коллегами забаррикадировалась в одном из помещений, использовав столы. Она утверждала, что слышала выстрелы и крики полицейских "ложитесь". "Мы старались сидеть как можно тише", - сказала она.



REUTERS Image caption Муниципальный центр в Вирджинии, где произошла стрельба в пятницу



"Самый ужасный день в истории Вирджинии-Бич. Пострадавшие - это наши друзья, наши сотрудники, соседи и коллеги", - сказал мэр города Бобби Дайер.



"Это трагический день для Вирджинии-Бич и всего нашего штата", - заявил губернатор Вирджинии Ральф Нортэм. Он добавил, что едет в город, где произошла стрельба.



Вирджиния-Бич - город на берегу Атлантического океана в устье Чесапикского залива. Там живет около 450 тысяч человек. Президенту США Дональду Трампу сообщили о стрельбе. По данным сайта Gun Violence Archive, который отслеживает случаи шутингов в США, расстрел в Вирджиния-Бич - это 150-й случай стрельбы в стране только за 2019 год. Издание Wall Street Journal передает со ссылкой на местных чиновников, что человек, устроивший стрельбу, долгое время работал в сфере коммунальных услуг города, и его уволили.О том, что стрельбу в муниципальном здании устроил недовольный сотрудник коммунальных служб города с многолетним стажем, рассказал шеф полиции города Джим Сервера. В полиции считают, что стрелок действовал один. Сервера сообщил, что около 16 часов стрелок зашел в здание муниципального комплекса и "немедленно начал без разбора стрелять"."У нас много жертв, много [ранений] со смертельным исходом. У нас одиннадцать погибших. Еще шесть человек в больнице, у меня нет информации об их состоянии", - заявил на пресс-конференции Сервера. По его словам, один из пострадавших - офицер полиции, но его спас бронежилет. На месте происшествия работают сотрудники ФБР. Сервера добавил, что у него "нет слов", чтобы описать этот инцидент. "Никакому шефу полиции, нигде в стране не хочется стоять и сообщать такую информацию", - сказал он.Позднее стало известно, что погибли не 11, а 12 человек. Сам стрелок был также убит - в перестрелке с полицией.Полицейские сообщили, что на месте стрельбы найден пистолет и винтовка, по предварительным данным, убийца приобрёл оружие законным путем.Одна из свидетельниц стрельбы по имени Меган Бэнтон рассказала телеканалу Channel 13, что она с еще 20 коллегами забаррикадировалась в одном из помещений, использовав столы. Она утверждала, что слышала выстрелы и крики полицейских "ложитесь". "Мы старались сидеть как можно тише", - сказала она."Самый ужасный день в истории Вирджинии-Бич. Пострадавшие - это наши друзья, наши сотрудники, соседи и коллеги", - сказал мэр города Бобби Дайер."Это трагический день для Вирджинии-Бич и всего нашего штата", - заявил губернатор Вирджинии Ральф Нортэм. Он добавил, что едет в город, где произошла стрельба.Вирджиния-Бич - город на берегу Атлантического океана в устье Чесапикского залива. Там живет около 450 тысяч человек. Президенту США Дональду Трампу сообщили о стрельбе. По данным сайта Gun Violence Archive, который отслеживает случаи шутингов в США, расстрел в Вирджиния-Бич - это 150-й случай стрельбы в стране только за 2019 год. bbc.com Категории: в мире, чп и криминал Ключевые слова: США, стрельба, погибшие — статья прочитана 161 раз Комментарии