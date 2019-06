Sun: вмешательство Трампа в британские выборы грозит расколом между Лондоном и Вашингтоном 🔊 Воспроизвести Reuters



Президент США Дональд Трамп в интервью The Sun выступил в поддержку экс-главы МИД Британии Бориса Джонсона, а также заявил о том, что другие кандидаты на пост британского премьера обращались к нему с просьбой оказать им помощь. Как отмечает таблоид, подобное вмешательство во внутреннюю борьбу между консерваторами является серьёзным нарушением протокола и может в дальнейшем привести к полномасштабному дипломатическому расколу между Лондоном и Вашингтоном.



Президент США Дональд Трамп поддержал бывшего министра иностранных дел Британии и бывшего мэра Лондона Бориса Джонсона в борьбе за пост британского премьера. Об этом американский лидер заявил в интервью таблоиду The Sun в преддверии трёхдневного визита в Лондон, который начнётся в понедельник. Президент США Дональд Трамп поддержал бывшего министра иностранных дел Британии и бывшего мэра Лондона Бориса Джонсона в борьбе за пост британского премьера. Об этом американский лидер заявил в интервью таблоиду The Sun в преддверии трёхдневного визита в Лондон, который начнётся в понедельник.



Американский лидер также добавил: «Он мне нравится. Он всегда мне нравился. Я не знаю, выберут ли его, но думаю, он очень хороший парень, очень талантливый человек. Он положительно отзывался обо мне и о моей стране».



При этом президент США также выступил с ещё более взрывоопасными заявлениями, указав на то, что мог бы серьёзно повлиять на борьбу за пост премьер-министра Великобритании, на который претендуют 12 различных кандидатов. По словам американского лидера, уже несколько кандидатов на эту должность обращались к нему с просьбой публично оказать им помощь.



«Другие люди также просили меня о поддержке», — заявил он в интервью The Sun.



Как отмечает таблоид, подобное вмешательство в борьбу между британскими консерваторами всего за несколько дней до начала голосования парламента по этому вопросу является серьёзным нарушением протокола. Существует риск того, что эта ситуация приведёт к полномасштабному дипломатическому расколу между Лондоном и Вашингтоном, «если бывший мэр Лондона с причёской в виде швабры не сможет заполучить корону консерваторов», иронизирует издание.



