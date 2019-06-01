Вступил в силу запрет на поставки угля и нефти на Украину 🔊 Воспроизвести



Теперь экспортировать топливо можно только по разрешению Министерства экономического развития, сообщает



С 1 июня вступил в силу запрет на поставки различного вида угля и нефтепродуктов из России на Украину.



Согласно постановлению правительства, теперь экспортировать на Украину прямогонный и товарный бензин, дизельное топливо, пропан, бутан и прочие сжиженные газы можно только по разрешению Минэкономразвития.



31 мая Минэкономразвития направило правительству перечень компаний, которые могут получить право экспортировать топливо на Украину, при этом разрешение на поставку и её объёмы будут ежемесячно пересматриваться.



Ранее Лайф сообщал, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о прекращении поставок нефти и нефтепродуктов на Украину с 1 июня 2019 года в качестве защиты интересов страны и принятия ответных мер против расширения санкций в отношении России. Украинский сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич назвал ответ премьер-министра получением Москвой контроля над Киевом. Теперь экспортировать топливо можно только по разрешению Министерства экономического развития, сообщает ЛАЙФ С 1 июня вступил в силу запрет на поставки различного вида угля и нефтепродуктов из России на Украину.Согласно постановлению правительства, теперь экспортировать на Украину прямогонный и товарный бензин, дизельное топливо, пропан, бутан и прочие сжиженные газы можно только по разрешению Минэкономразвития.31 мая Минэкономразвития направило правительству перечень компаний, которые могут получить право экспортировать топливо на Украину, при этом разрешение на поставку и её объёмы будут ежемесячно пересматриваться.Ранее Лайф сообщал, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о прекращении поставок нефти и нефтепродуктов на Украину с 1 июня 2019 года в качестве защиты интересов страны и принятия ответных мер против расширения санкций в отношении России. Украинский сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич назвал ответ премьер-министра получением Москвой контроля над Киевом. life.ru Категории: экономика, политика Ключевые слова: поставки, топливо, ограничения География: Украина — статья прочитана 153 раза Комментарии