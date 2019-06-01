|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
Вступил в силу запрет на поставки угля и нефти на Украину
Теперь экспортировать топливо можно только по разрешению Министерства экономического развития, сообщает ЛАЙФ.
С 1 июня вступил в силу запрет на поставки различного вида угля и нефтепродуктов из России на Украину.
Согласно постановлению правительства, теперь экспортировать на Украину прямогонный и товарный бензин, дизельное топливо, пропан, бутан и прочие сжиженные газы можно только по разрешению Минэкономразвития.
31 мая Минэкономразвития направило правительству перечень компаний, которые могут получить право экспортировать топливо на Украину, при этом разрешение на поставку и её объёмы будут ежемесячно пересматриваться.
Ранее Лайф сообщал, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о прекращении поставок нефти и нефтепродуктов на Украину с 1 июня 2019 года в качестве защиты интересов страны и принятия ответных мер против расширения санкций в отношении России. Украинский сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич назвал ответ премьер-министра получением Москвой контроля над Киевом.
life.ru
Ключевые слова: поставки, топливо, ограничения
География: Украина
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|