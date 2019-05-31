Еврокомиссия предупредила США об аресте активов американских компаний в случае исков против Кубы 🔊 Воспроизвести Фото: John Thys/EPA



Власти Евросоюза уведомили Торговую палату США о том, что будут проводить конфискацию активов компаний США на своей территории, в случае если американские фирмы попытаются через суд добиться ареста активов европейских компаний на Кубе, сообщает



Об этом со ссылкой на письменное уведомление, направленное в Торговую палату США, сообщило агентство Bloomberg.



В письме Еврокомиссии на имя вице-президента по международным связям Торговой палаты США Джона Мёрфи, на которое ссылается агентство Bloomberg, отмечается, что "ущерб от конфискации активов может быть восстановлен за счет ареста активов, которыми владеют американские истцы в ЕС, лица, которые владеют данными активами или их посредники". Власти Евросоюза уведомили Торговую палату США о том, что будут проводить конфискацию активов компаний США на своей территории, в случае если американские фирмы попытаются через суд добиться ареста активов европейских компаний на Кубе, сообщает "Вести.Экономика" Об этом со ссылкой на письменное уведомление, направленное в Торговую палату США, сообщило агентство Bloomberg.В письме Еврокомиссии на имя вице-президента по международным связям Торговой палаты США Джона Мёрфи, на которое ссылается агентство Bloomberg, отмечается, что "ущерб от конфискации активов может быть восстановлен за счет ареста активов, которыми владеют американские истцы в ЕС, лица, которые владеют данными активами или их посредники". В уведомлении в адрес Торговой палаты США также отмечается, что в случае исков со стороны американских компаний в отношении активов на Кубе могут быть арестованы акции, которыми данные компании владеют в европейских фирмах.



В середине апреля 2019 г. администрация Трампа приняла решение разрешить физическим лицам и компаниям подавать судебные иски в отношении властей Кубы и компаний, осуществляющих деятельность на Кубе, на предмет конфискованной собственности. Страны ЕС являются наиболее крупными инвесторами в экономике Кубы, и данные иски могут затронуть бизнес многих европейских компаний.



Портал "Вести.Экономика" отмечал, что потенциальная угроза судебных исков американских компаний в отношении активов на Кубе, которые были национализированы в ходе революции 1959 г., может стать дополнительной причиной обострения отношений ЕС и США. vestifinance.ru Категории: экономика, политика Ключевые слова: США, санкции, ЕС, Куба — статья прочитана 131 раз Комментарии