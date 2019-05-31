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Рассчитывавшие попасть во Францию мигранты оказались на Украине
Два мигранта из Бангладеш пытались попасть во Францию, но оказались на Украине и удивились произошедшему, следует из сообщения на сайте украинской погранслужбы, пишет РИА Новости.
Отмечается, что в среду в пункт пропуска "Дьяково" в Закарпатье прибыл грузовик с иностранными номерами, за рулем находился гражданин Сербии. Во время проверки транспортного средства пограничники заметили, что у прицепа поврежден тент, а при детальной проверке выяснили, что, помимо грузов, машина перевозила двоих мужчин азиатской внешности, которые оказались гражданами Бангладеш.
Сотрудники погранслужбы подчеркивают, что мигранты "удивились и растерялись", когда их обнаружили украинские пограничники. Задержанные признались, что планировали попасть во Францию из Сербии.
Правоохранители начали проверку. Отмечается, что после привлечения мигрантов к ответственности за попытку незаконного пересечения границы их, согласно положениям соглашения о реадмиссии, передадут румынским властям.
ria.ru
Категории: общество, чп и криминал
Ключевые слова: нелегалы, граница, задержание
География: Украина
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