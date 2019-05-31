Россия расширила ответные санкции против представителей Евросоюза 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Наталья Селиверстова



Москва расширила список представителей стран и институтов ЕС, которым запрещен въезд в Россию, сообщает



В ведомстве напомнили, что в последнее время Евросоюз ввел против российских граждан ряд односторонних санкций. При этом, подчеркнули в МИД, основанием для таких решений стали "бездоказательные, а порой абсурдные обвинения в адрес наших соотечественников".



"В связи с этим российской стороной принято решение о расширении ответного списка представителей стран — членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации. Число фигурантов российского списка доведено до паритетного со списком Евросоюза", — заявили в ведомстве.



МИД направил соответствующую ноту представительству Евросоюза в России.



В марте Совет ЕС продлил индивидуальные санкции против ряда российских граждан и организаций за "подрыв территориальной целостности Украины" еще на полгода. Меры включают замораживание активов и запрет на въезд.



Также ЕС ввел санкции против восьми россиян из-за событий в Керченском проливе. Российский МИД пообещал ответить на эти ограничения. Москва расширила список представителей стран и институтов ЕС, которым запрещен въезд в Россию, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт МИД.В ведомстве напомнили, что в последнее время Евросоюз ввел против российских граждан ряд односторонних санкций. При этом, подчеркнули в МИД, основанием для таких решений стали "бездоказательные, а порой абсурдные обвинения в адрес наших соотечественников"."В связи с этим российской стороной принято решение о расширении ответного списка представителей стран — членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации. Число фигурантов российского списка доведено до паритетного со списком Евросоюза", — заявили в ведомстве.МИД направил соответствующую ноту представительству Евросоюза в России.В марте Совет ЕС продлил индивидуальные санкции против ряда российских граждан и организаций за "подрыв территориальной целостности Украины" еще на полгода. Меры включают замораживание активов и запрет на въезд.Также ЕС ввел санкции против восьми россиян из-за событий в Керченском проливе. Российский МИД пообещал ответить на эти ограничения. ria.ru Категории: политика, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: Россия, санкции, Европа География: Россия — статья прочитана 151 раз Комментарии