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Россия расширила ответные санкции против представителей Евросоюза
Москва расширила список представителей стран и институтов ЕС, которым запрещен въезд в Россию, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт МИД.
В ведомстве напомнили, что в последнее время Евросоюз ввел против российских граждан ряд односторонних санкций. При этом, подчеркнули в МИД, основанием для таких решений стали "бездоказательные, а порой абсурдные обвинения в адрес наших соотечественников".
"В связи с этим российской стороной принято решение о расширении ответного списка представителей стран — членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации. Число фигурантов российского списка доведено до паритетного со списком Евросоюза", — заявили в ведомстве.
МИД направил соответствующую ноту представительству Евросоюза в России.
В марте Совет ЕС продлил индивидуальные санкции против ряда российских граждан и организаций за "подрыв территориальной целостности Украины" еще на полгода. Меры включают замораживание активов и запрет на въезд.
Также ЕС ввел санкции против восьми россиян из-за событий в Керченском проливе. Российский МИД пообещал ответить на эти ограничения.
ria.ru
Категории: политика, чп и криминал, в Европе
География: Россия
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