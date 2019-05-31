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Россия расширила ответные санкции против представителей Евросоюза

© РИА Новости / Наталья Селиверстова


Москва расширила список представителей стран и институтов ЕС, которым запрещен въезд в Россию, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт МИД.

В ведомстве напомнили, что в последнее время Евросоюз ввел против российских граждан ряд односторонних санкций. При этом, подчеркнули в МИД, основанием для таких решений стали "бездоказательные, а порой абсурдные обвинения в адрес наших соотечественников".

"В связи с этим российской стороной принято решение о расширении ответного списка представителей стран — членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации. Число фигурантов российского списка доведено до паритетного со списком Евросоюза", — заявили в ведомстве.

МИД направил соответствующую ноту представительству Евросоюза в России.

В марте Совет ЕС продлил индивидуальные санкции против ряда российских граждан и организаций за "подрыв территориальной целостности Украины" еще на полгода. Меры включают замораживание активов и запрет на въезд.

Также ЕС ввел санкции против восьми россиян из-за событий в Керченском проливе. Российский МИД пообещал ответить на эти ограничения.
ria.ru
Категории: политика, чп и криминал, в Европе
Ключевые слова: Россия, санкции, Европа
География: Россия
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добавлена сегодня, 31 мая, 20:00

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