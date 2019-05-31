Суд отклонил жалобу Skinest на решения Кабмина Литвы 🔊 Воспроизвести



Суд отклонил жалобу эстонской группы железнодорожных услуг Skinest Rail на решения правительства Литвы, определившие исключение группы из конкурса публичных закупок литовской государственной железнодорожной компании Lietuvos gelezinkeliai.



В четверг Главный административный суд Литвы (ГАСЛ) отклонил жалобу эстонской группы железнодорожных услуг Skinest Rail и ее владельца Олега Осиновского. По словам пресс-секретаря суда Сигиты Балтадуоните, дело рассматривалось на закрытом заседании, поэтому больше информации она предоставить не может.



Компании Skinest Baltija, Skinest Rail, Skinest Grupp и их владелец О. Осиновский в суде обжаловали вывод правительственной комиссии и Кабмина Литв о том, что планировавшаяся сделка Lietuvos gelezinkeliai о закупке железобетонных шпал на сумму более 3 млн евро с предложившей самую низкую цену компанией Skinest Baltija не будет отвечать интересам национальной безопасности. Суд отклонил жалобу эстонской группы железнодорожных услуг Skinest Rail на решения правительства Литвы, определившие исключение группы из конкурса публичных закупок литовской государственной железнодорожной компании Lietuvos gelezinkeliai.В четверг Главный административный суд Литвы (ГАСЛ) отклонил жалобу эстонской группы железнодорожных услуг Skinest Rail и ее владельца Олега Осиновского. По словам пресс-секретаря суда Сигиты Балтадуоните, дело рассматривалось на закрытом заседании, поэтому больше информации она предоставить не может.Компании Skinest Baltija, Skinest Rail, Skinest Grupp и их владелец О. Осиновский в суде обжаловали вывод правительственной комиссии и Кабмина Литв о том, что планировавшаяся сделка Lietuvos gelezinkeliai о закупке железобетонных шпал на сумму более 3 млн евро с предложившей самую низкую цену компанией Skinest Baltija не будет отвечать интересам национальной безопасности. В июне прошлого года Кабмин утверждал, что владелец акционера Skinest Baltija - Skinest Rail Олег Осиновский представляет повышенный риск или повышенную угрозу национальной безопасности из-за его связей с ведомствами иностранных государств, либо с иностранными физическими или юридическими лицами, а также является подозреваемым в деле о коррупционном преступлении в Латвии.



По причине такого решения правительства Lietuvos gelezinkeliai не подписала договор со Skinest Baltija, хотя компания была избрана победителем конкурса.



В марте этого года Апелляционный суд Литвы постановил, что Lietuvos gelezinkeliai законно не подписала договор со Skinest Baltija. Верховный суд 29 мая отказался принимать жалобу компании. BNS Категории: экономика, чп и криминал Ключевые слова: иск, контракт, Skinest Rail География: Литва — статья прочитана 141 раз Комментарии