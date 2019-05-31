Г. Науседа: пока преждевременно говорить о фамилиях в правительстве дополнено 🔊 Воспроизвести



Избранный президентом Литвы Гитанас Науседа сказал, что без нового коалиционного соглашения пока преждевременно говорить о составе будущего правительства.



В пятницу после встречи с премьером Саулюсом Сквярнялисом Г. Науседа сказал, что обсуждал внутриполитическую ситуацию в сейме и планы формирования правительства.



"Сегодня трудно сказать, как будет выглядеть это правительство, потому что ситуация должна устояться, должны быть получены ответы по его составу, по коалиционному договору. Поэтому очевидно преждевременно говорить о фамилиях, о конкретных министрах", – сказал Г. Науседа.



Избранный президент сказал, что намерен активно участвовать в формировании правительства, в подборе кандидатов.



"Я убежден, что ждет очень сложное время, когда потребуются преданные и служащие государству министры, поэтому роль президента здесь будет очень важна", – утверждает он. Избранный президентом Литвы Гитанас Науседа сказал, что без нового коалиционного соглашения пока преждевременно говорить о составе будущего правительства.В пятницу после встречи с премьером Саулюсом Сквярнялисом Г. Науседа сказал, что обсуждал внутриполитическую ситуацию в сейме и планы формирования правительства."Сегодня трудно сказать, как будет выглядеть это правительство, потому что ситуация должна устояться, должны быть получены ответы по его составу, по коалиционному договору. Поэтому очевидно преждевременно говорить о фамилиях, о конкретных министрах", – сказал Г. Науседа.Избранный президент сказал, что намерен активно участвовать в формировании правительства, в подборе кандидатов."Я убежден, что ждет очень сложное время, когда потребуются преданные и служащие государству министры, поэтому роль президента здесь будет очень важна", – утверждает он. Г. Науседа не отвечал на вопросы журналистов. Его будущий пресс-секретарь Айстис Забараускас отметил СМИ, что это будет сделано во вторник, когда политическая ситуация прояснится.



С. Сквярнялисом избранный президент осуждал и "продолжающиеся новые назначения", которые также важны в обеспечении государственного порядка и стабильности.



Особое значение он придает бюджету 2020 года.



"Темпы экономического роста, к сожалению, мягко говоря, не ускоряются, по этой причине нам придется соблюдать требования финансовой стабильности, с другой стороны, соблюдать те обещания, которые были даны: сокращение социальной отчужденности, создание государства благосостояния. Все эти вопросы я точно не забуду, все их имею в виду, и все они будут рассматриваться и согласовываться вместе с правительством, чтобы могли быть реализованы максимально быстро и эффективно", – сказал Г. Науседа.



Накануне встречи С. Сквярнялиса и Г. Науседы Литовский союз крестьян и зеленых (ЛСКЗ), Литовская социал-демократическая трудовая партия (ЛСДТП) и партия "Порядок и справедливость" (ПС) подписали меморандум о правящей коалиции.



В нем предусмотрено, что С. Сквярнялис остается работать премьером. Правящие также намерены пересмотреть состав правительства и сменить председателя сейма.



Ранее С. Сквярнялис обещал подать в отставку, если на президентских выборах не пройдет во второй тур. После первого тура он занял третье место.



Г. Науседа вступит в должность 12 июля. По Конституции после избрания президента правительство должно сложить полномочия новому главе государства.



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Литовский премьер-министр Саулюс Сквярнялис, встретившийся в пятницу с избранным президентом Гитанасом Науседой, заявил, что решение о дальнейшей работе примет в день инаугурации нового главы государства, когда правительство должно будет вернуть полномочия.



"Сегодня ничего нового на эту тему не могу сказать, 12 июля будут решения", – сказал журналистам премьер в пятницу. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: Литва, правительство, коалиция, развал, правящие, Науседа География: Литва — статья прочитана 184 раза Комментарии