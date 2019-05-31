Оппозиция должна быть едина в голосовании по В. Пранцкетису – В. Чмилите-Нельсен 🔊 Воспроизвести Викторас Пранцкетис, спикер Сейма Литвы



Парламентская оппозиция должна договориться о единой позиции в случае объявления недоверия председателю сейма Литвы Викторасу Пранцкетису, считает староста парламентской фракции Либерального движения и лидер оппозиции Виктория Чмилите-Нельсен.



"На следующей неделе мы обсудим с лидерами оппозиционных фракций и просто между собой совместную позицию. Я бы сказала, что сейчас особую ценность приобретает единая позиция", – сказала она BNS в пятницу.



"Я не вижу никаких аргументов, из-за которых нужно было бы участвовать в этой игре, навязываемой одним человеком. Это разбрасывание ультиматумов со стороны Рамунаса Карбаускиса, ультиматумы направлены и на его собственную фракцию, возможно, немного и на партию "Порядок и справедливость", но я не вижу никакого смысла для участия в этой игре оппозиции", – добавила лидер оппозиции. Парламентская оппозиция должна договориться о единой позиции в случае объявления недоверия председателю сейма Литвы Викторасу Пранцкетису, считает староста парламентской фракции Либерального движения и лидер оппозиции Виктория Чмилите-Нельсен."На следующей неделе мы обсудим с лидерами оппозиционных фракций и просто между собой совместную позицию. Я бы сказала, что сейчас особую ценность приобретает единая позиция", – сказала она BNS в пятницу."Я не вижу никаких аргументов, из-за которых нужно было бы участвовать в этой игре, навязываемой одним человеком. Это разбрасывание ультиматумов со стороны Рамунаса Карбаускиса, ультиматумы направлены и на его собственную фракцию, возможно, немного и на партию "Порядок и справедливость", но я не вижу никакого смысла для участия в этой игре оппозиции", – добавила лидер оппозиции. В. Чмилите-Нельсен отметила, что спикер сейма сейчас платит за то, что "пытался держаться независимо в некоторых случаях и даже позволил себе публичную критику Рамунаса Карбаускиса, а в последние дни вообще сказал, что ему следует проверить доверие в партии, возможно, даже уйти в отставку, отдохнуть, стал говорить и об авторитарном стиле правления".



Староста крупнейшей оппозиционной фракции сейма - консерваторов - Габриэлюс Ландсбергис выразил сомнения в том, что правящим хватит голосов, чтобы отправить в отставку нынешнего главу парламента.



"Пока я слышу лишь высказывания Рамунаса Карбаускиса, Гядиминаса Киркиласа и господина Жямайтиса о том, что, возможно, должен быть другой председатель сейма. Я лишь хочу напомнить Рамунасу Карбаускису, слыша его высказывания о том, что неясно чей председатель сейма, – председатель сейма является сеймовским. Его будущее решается тайным голосованием в сейме", – сказал он.



Г. Ландсбергис обратил внимание, что формирующееся правящее большинство сейчас обладает 68 голосами из 141.



Лидер правящего Литовского союза крестьян и "зеленых" (ЛСКЗ, "аграриев") Рамунас Карбаускис в пятницу предупредил, что если не удастся сменить председателя сейма, то сложившаяся ситуация может привести к досрочным парламентским выборам.



ЛСКЗ, Литовская социал-демократическая трудовая партия (ЛСДТП) и партия "Порядок и справедливость" (ПС) в четверг подписали меморандум о правящей коалиции, в котором намечено, что должность спикера сейма получат социал-трудовики.



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Литовский премьер-министр Саулюс Сквярнялис заявил, что предусмотренное в меморандуме трех партий предложение отдать пост спикера сейма социал-трудовикам является обоснованным.



"Сегодня есть такое предложение, я думаю, что оно является обоснованным", - сказал премьер-министр журналистам в пятницу.



До сих пор пост главы парламента принадлежал правящему Литовскому союзу крестьян и "зеленых" (ЛСКЗ, "аграриев"), эта партия делегировала на пост спикера Виктора Пранцкетиса.



В четверг, после подписания меморандума, В. Пранцкетис заявил, что не намерен сам уходить в отставку, и решение заменить спикера назвал прихотью лидера ЛСКЗ Рамунаса Карбаускиса.



С. Сквярнялис сказал, что со спикером у него "очень конструктивные, деловые и личные связи, мы успешно работаем вместе".



В ответ на вопрос будет ли он голосовать в сейме за отставку В. Пранцкетиса, С. Сквярнялис сказал, что вопрос преждевременный.



В. Пранцкетис также обвинил Р. Карбаускиса в авторитаризме и призвал его покинуть пост председателя партии.



Премьер назвал эти споры внутрипартийным делом и более детально их не комментировал.



Вчера Литовский союз крестьян и "зеленых" (ЛСКЗ), Литовская социал-демократическая трудовая партия (ЛСДТП) и партия "Порядок и справедливость" (ПС) подписали меморандум о правящей коалиции. Эти политические силы ждут присоединения к коалиции и Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей. BNS Категории: политика, чп и криминал Ключевые слова: отставка, оппозиция, Пранцкетис География: Литва — статья прочитана 162 раза Комментарии