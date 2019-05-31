Социал-трудовики хотят обсудить с другими фракциями узаконивание ренты для парламентариев 🔊 Воспроизвести



Фракция Литовской социал-демократической трудовой партии (ЛСДТП) с другими фракциями намерена обсудить возможность узаконивания ренты для не избранных в сейм нового созыва парламентариев, говорит социал-трудовик Ирена Шяулене.



"Сама я еще не видела проект, но это не будет от фракции, думаю, если это будет, то будет более широкое соглашение. Пока во фракции мы серьезно этот вопрос не обсуждали. (Обсуждение - BNS) должно быть шире, чем в коалиции", - сказала И. Шяулене BNS.



"Есть собрание глав фракций, главы фракции должны обсуждать в своих фракциях", - отметила она.



Сообщивший первым об этой инициативе новостной портал delfi.lt указывает, что в поправках предлагается назначить отработавшему один срок полномочий в сейме парламентарию рента в размере 30% зарплаты, а если парламентарий проработал два срока полномочий, то его рента должна составлять 40%, если три срока и больше то 50%. Фракция Литовской социал-демократической трудовой партии (ЛСДТП) с другими фракциями намерена обсудить возможность узаконивания ренты для не избранных в сейм нового созыва парламентариев, говорит социал-трудовик Ирена Шяулене."Сама я еще не видела проект, но это не будет от фракции, думаю, если это будет, то будет более широкое соглашение. Пока во фракции мы серьезно этот вопрос не обсуждали. (Обсуждение - BNS) должно быть шире, чем в коалиции", - сказала И. Шяулене BNS."Есть собрание глав фракций, главы фракции должны обсуждать в своих фракциях", - отметила она.Сообщивший первым об этой инициативе новостной портал delfi.lt указывает, что в поправках предлагается назначить отработавшему один срок полномочий в сейме парламентарию рента в размере 30% зарплаты, а если парламентарий проработал два срока полномочий, то его рента должна составлять 40%, если три срока и больше то 50%. И. Шяулене говорит, что этот проект пока не зарегистрирован. По ее словам, инициатива с такими же пропорциями уже рассматривалась в 2007 году. Однако тогда проект вызвал огромную критику в обществе. Несмотря на то, что на начальной стадии этот внесенный социал-демократами законопроект поддержало немало представителей разных фракций тогдашнего сейма, после возникшего ажиотажа большинство парламентариев передумали и не поддержали проект.



Поэтому, по словам И. Шяулене, и сейчас только после обсуждения со всеми фракциями сейма стало бы ясно, "есть ли у проекта перспектива или придется что-то менять", поскольку это, считает парламентарий, "касается всего сейма".



Как пишет delfi.lt, этай поправка к закону узаконила бы ренты и бывшим премьер-министрам. В проекте говорится, что главой правительства считается лицо, которое было премьер-министром не менее двух лет. Предлагается выплачивать бывшим премьерам ренту в размере 50% зарплаты члена сейма. BNS Категории: экономика, общество Ключевые слова: закон, рента, депутаты География: Литва — статья прочитана 168 раз Комментарии