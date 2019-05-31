Р. Карбаускис: если не сменится глава сейма, возможны досрочные выборы дополнено 🔊 Воспроизвести фото: delfi.lt



Лидер правящих в Литве "аграриев" Рамунас Карбаускис в пятницу предупредил, что если не удастся сменить председателя сейма, то сложившаяся ситуация может привести к досрочным парламентским выборам.



"Если не произойдет смены на позиции председателя сейма, коалиционный договор не будет действовать. Если он не будет действовать, тогда у предлагаемого Литовским союзом крестьян и зеленых (ЛСКЗ) премьера Саулюса Сквярнялиса не будет возможности формировать правительство. (...) Это значит, что мы идем к ситуации, в которой неизбежно будут внеочередные выборы", - сказал Р. Карбаускис BNS.



ЛСКЗ, Литовская социал-демократическая трудовая партия (ЛСДТП) и партия "Порядок и справедливость" (ПС) в четверг подписали меморандум о правящей коалиции, в котором намечено, что должность спикера сейма получат социал-трудовики. Лидер правящих в Литве "аграриев" Рамунас Карбаускис в пятницу предупредил, что если не удастся сменить председателя сейма, то сложившаяся ситуация может привести к досрочным парламентским выборам."Если не произойдет смены на позиции председателя сейма, коалиционный договор не будет действовать. Если он не будет действовать, тогда у предлагаемого Литовским союзом крестьян и зеленых (ЛСКЗ) премьера Саулюса Сквярнялиса не будет возможности формировать правительство. (...) Это значит, что мы идем к ситуации, в которой неизбежно будут внеочередные выборы", - сказал Р. Карбаускис BNS.ЛСКЗ, Литовская социал-демократическая трудовая партия (ЛСДТП) и партия "Порядок и справедливость" (ПС) в четверг подписали меморандум о правящей коалиции, в котором намечено, что должность спикера сейма получат социал-трудовики. Р. Карбаускис сказал, что партия рассмотрит возможность исключения занимающего сейчас пост спикер сейма Виктораса Пранцкетиса их своих рядов, "если он будет разрушать коалицию своими действиями".



Спикер сейма не намерен уходить с должности и говорит, что это личное желание Р. Карбаускиса, а не позиция парламента.



Он также обвинил лидера партии в авторитарном правлении и предложил ему покинуть пост председателя партии.



Между тем Р. Карбаускис обвинил В. Пранцкетиса в "попытке спровоцировать государственный кризис" и сказал, что такие заявления председателя сейма являются из ряда вон выходящими и не отражают мнение партии.



"Я очень сомневаюсь, что те слова, которые мне нужно сказать, имеют что-то общее с волей членов партии", - сказал председатель ЛСКЗ.



"В отчаянии и злости председатель сейма просто не понимает, что, говоря о партийных делах, он сильно путает ситуацию, в которой имеет место такое безоглядное желание сохранить свой пост, а это затмевает ему понимание того, что это проблема уже не ЛСКЗ и отношения друг к другу. Это объективная реальность", - добавил он.



Р. Карбаускис допускает, что в случае передачи должности спикера социал-трудовикам парламент может возглавить лидер ЛСДТП Гядиминас Киркилас.



Председатель "аграриев" сказал, что В. Пранцкетис - "прекрасный председатель сейма, никто в этом не сомневается", но сменить его обязывает соглашение с будущими партнерами по коалиции.



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Тайное голосование по вопросу об отставке председателя сейма показало бы реальное отношение парламентариев к лидеру "аграриев" Рамунасу Карбаускису, говорит глава сейма Викторас Пранцкетис.



"У меня нет желания уходить в отставку, а процедура отзыва предусмотрена", - сказал В. Пранцкетис журналистам в сейме.



"Думаю, что тайное голосование показало бы "популярность" Р. Карбаускиса в сейме. Голосовали бы не обо мне, о нем", - утверждает он.



По словам спикера, Р. Карбаускис заставил вписать в меморандум лидеров трех партий о создании правящей коалиции предложение о том, что пост председателя сейма принадлежит Литовской социал-демократическая трудовая партии (ЛСДТП).



"Р. Карбаускис вынудил Г. Киркиласа сделать такое требование. Примите очень просто, это желание сменить одного человека, то есть меня", - сказал В. Пранцкетис.



"Почему я? Видимо, потому, что я говорю не его голосом, говорю не в унисон, не оправдываю его действия. С самого начала я сказал, что нам не следует уходить из правительства, не следует уходить из большинства, мы должны обеспечить стабильность в стране и теперь мы должны сделать то же самое, и поэтому я не позволю ему так однозначно и в одностороннем порядке решать такие вопросы", - сказал спикер. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: Литва, коалиция, развал, правящие География: Литва — статья прочитана 135 раз Комментарии