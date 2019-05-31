Экономика Литвы: цифры и факты дополнено 🔊 Воспроизвести



Одна из крупнейших в Литве компаний по строительству транспортной инфраструктуры Kauno tiltai в прошлом году сохранила стабильные доходы от продаж, однако впервые более чем за десять лет понесла убытки.



Выручка Kauno tiltai в прошлом году была 103,571 млн евро - на 0,3% меньше, чем в 2017 году (103,866 млн евро), компания понесла 1,256 млн евро чистых убытков (4,512 млн евро чистой прибыли), говорится в отчете, поданном в Реестровый центр.



Компания в прошлом году работала убыточно впервые за период с 2004 года, когда начала предоставлять отчеты Реестровому центру.



Как утверждает сама компания, в Литве в прошлом году впервые сократились объемы дорожно-строительных работы, в портфеле работ компании было больше энергетических проектов. Одна из крупнейших в Литве компаний по строительству транспортной инфраструктуры Kauno tiltai в прошлом году сохранила стабильные доходы от продаж, однако впервые более чем за десять лет понесла убытки.Выручка Kauno tiltai в прошлом году была 103,571 млн евро - на 0,3% меньше, чем в 2017 году (103,866 млн евро), компания понесла 1,256 млн евро чистых убытков (4,512 млн евро чистой прибыли), говорится в отчете, поданном в Реестровый центр.Компания в прошлом году работала убыточно впервые за период с 2004 года, когда начала предоставлять отчеты Реестровому центру.Как утверждает сама компания, в Литве в прошлом году впервые сократились объемы дорожно-строительных работы, в портфеле работ компании было больше энергетических проектов. "Из-за специфики изменившегося портфеля проектов компания почти вдвое увеличила использование субподряда в своей деятельности (...) Несмотря на эти изменения, компания получает большую часть выручки за выполнение работ собственными мощностями", - говорится в годовом сообщении.



Почти 97% акций Kauno tiltai принадлежит польской компании Trakcja PRKiI, крупнейшим акционером которой является одна из крупнейших в Испании групп предприятий по строительству инфраструктуры Comsa.



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В конце прошлого года пенсию как минимум одного типа получает 904,7 тыс. человек или каждый третий житель Литвы, показывают предварительные данные Департамента статистики.



За прошлый год число получателей пенсии сократилось на 0,7 тыс. (0,1%), но тенденция к росту части получателей пенсий по сравнению с численностью населения сохраняется, говорится в сообщении Департамента статистики.



В конце 2018 года пенсии по старости получало 671,9 тыс. человек или одна четверть населения страны. На 1 тыс. жителей страны пришлось 240 получателей таких пенсий или на 1 человека больше, чем год назад.



По предварительным данным, в прошлом году расходы на пенсии по сравнению с 2017 годом возросли на 357 млн евро (12,6%) до 3,2 млрд евро и составили 7,1% ВВП.



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Внутренний валовой продукт (ВВП) Литвы, по уточненным данным, в первом квартале этого года по сравнению с четвертым кварталом 2018 года, без учета влияния факторов сезонности и числа рабочих дней, увеличился на 1% и в ценах на то время составлял 10,611 млрд евро.



В первом квартале по сравнению с таким же периодом 2018 года, литовская экономика, без учета влияния факторов сезонности и числа рабочих дней, выросла на 3,8%, обнародовал Департамент статистики вторую оценку роста экономики, взвесив компоненты ВВП при помощи методов расходов и доходов.



В первом квартале по сравнению с предыдущим положительные изменения ВВП были обусловлены ростом добавленной стоимости, созданной обрабатывающей промышленностью и строительством. Отрицательное влияние на ВВП оказывали негативные изменения стоимости финансовой деятельности и страхования, а также операций с недвижимостью.



В январе - марте этого года по сравнению с предыдущим кварталом расходы окончательного потребления домашних хозяйств выросли на 1,1%, расходы сектора власти особых изменений не претерпели.



Формирование совокупного основного капитала (инвестиции) возросли на 2,9%, экспорт товаров и услуг - на 1,4%, положительное изменения импорта было незначительным.



Если учитывать влияние факторов сезонности и числа рабочих дней, то годовой рост ВВП в первом квартале составио 4%, тогда как за квартал экономика уменьшилась на 9,1%.



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Показатель экономических оценок в Литве в мае, по сравнению с апрелем, снизился на 2 пункта до 9%, сообщил Департамент статистики.



За месяц показатель доверия к сектору услуг снизился на 5 пунктов, к промышленности - на 2 пункта. Показатель доверия к торговле повысился на 2 пункта , показатель потребительского доверия - на 1 пункт и показатель доверия к строительству - на 1 пункт.



В мае по сравнению с маем 2018 года показатель экономических оценок снизился на 1 пункт.



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Предприятие Continental Automotive Lithuania, которое строит в Каунасской свободной экономической зоне завод электронных компонентов для автомобилей, приняло решение инвестировать в когенерационную электростанцию на газе, пишет деловая газета Verslo zinios.



Компания дополнила оценку воздействия на окружающую среду и указывает, что планирует построить в техническом здании когенерационную электростанцию на газе с инсталлированной мощностью выработки тепла 1,3 мегаватта, мощностью выработки электроэнергии – 1,1 мегаватта.



Вырабатываемые тепло и электричество будут использоваться для производственных нужд и по сетям передаваться не будут. За год будет использоваться до 2,1 млн кубометров газа.



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Оператор автомобильных стоянок City Parking Group, принадлежащий компании литовского капитала Parkdema, расширяется в Польше – она будет предоставлять услуги парковки в третьем по величине городе этой страны Лодзь.



"Договор с Лодзью – городом, в котором проживают 700 тыс. человек – это результат целенаправленной работы City Parking Group. Мы продолжаем стратегию активного развития в Польше, и в ближайшее время у нас будут и другие новости из этой страны", – отметил в пресс-релизе директор Parkdema Вайдас Мицкус.



По договору с мэрией этого польского города City Parking Group к 2022 году будет владеть в Лодзи почти 4424 пар ковочными местами, в часть из них компания уже инвестировала почти 1 млн евро.



Представители компании уточнили BNS, что она победила на конкурсе в Лодзи, а в имевшиеся парковки инвестировала еще до подписания договора.



Компании Parkdema принадлежат компании Unipar в Литве и Латвии, Citypark в Эстонии и City Parking Group в Полтьше. Выручка последней в прошлом году достигала 12,55 млн евро, в компании работат почти 300 человек.



Компанией Parkdema владеют фонд Energy and Infrastructure SME Fund, входящий в Lords LB Asset Management, и Modus Group. инф.Обзор bns.lt Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 182 раза Комментарии