Токаев принял Туска с официальным визитом 🔊 Воспроизвести ©akorda.kz



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с главой Европейского совета Дональдом Туском в Нур-Султане, сообщает



«Визит президента Дональда Туска в страны Центральной Азии имеет особое значение в рамках принятия Европейским советом новой стратегии по отношению к нашему региону», — приводит Tengrinews слова Токаева.



Туск назвал Казахстан ключевым партнёром ЕС в регионе.



«Ваша страна является мостом между Европой и Востоком и между Россией и Южной Азией. В своей новой стратегии по Центральной Азии мы предлагаем сформировать сильное и современное партнёрство, углубить партнёрство в сферах энергетики, транспорта и цифровых коммуникаций», — отметил Туск. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с главой Европейского совета Дональдом Туском в Нур-Султане, сообщает RT «Визит президента Дональда Туска в страны Центральной Азии имеет особое значение в рамках принятия Европейским советом новой стратегии по отношению к нашему региону», — приводит Tengrinews слова Токаева.Туск назвал Казахстан ключевым партнёром ЕС в регионе.«Ваша страна является мостом между Европой и Востоком и между Россией и Южной Азией. В своей новой стратегии по Центральной Азии мы предлагаем сформировать сильное и современное партнёрство, углубить партнёрство в сферах энергетики, транспорта и цифровых коммуникаций», — отметил Туск. russian.rt.com Категории: политика, в мире Ключевые слова: Казахстан, ЕС, визит, Туск — статья прочитана 170 раз Комментарии