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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Н. Вянцкене обжаловала решение суда, ускоряющее ее высылку в Литву
Бывший судья и парламентарий Неринга Вянцкене обжаловала решение иммиграционного суда США отложить рассмотрение ее просьбы о предоставлении убежища с этого года до 2022 года, сообщил в пятницу портал delfi.lt.
Это принятое в апреле решение осложнило ее возможность остаться в США и избежать экстрадиции в Литву. Бывший политик раньше убеждала ведомства США, что ей нужно лишь несколько дополнительных месяцев в Америке, чтобы соответствующие службы приняли решение о предоставлении ей убежища.
Сын Н. Вянцкене Каролис Вянцкус подтвердил delfi.lt, что экс-политик обжаловала это решение.
Ее адвокат Марк Дейвидсон говорил, что отсрочка принятия решения по убежищу ухудшит возможности Н. Вянцкене остаться в США.
Юрист утверждал, что иммиграционный суд, который принял решение отложить рассмотрение вопроса об убежище, не указал никакой причины такого решения.
Литовские прокуроры добиваются экстрадиции Н. Вянцкене в Литву, чтобы ей можно было предъявить обвинения в неисполнении решения суда о передаче племянницы матери, развращении, незаконном сборе информации, злоупотреблениях правами представителя ребенка и др. преступлениях.
Сама Н. Вянцкене говорит, что эти обвинения политически мотивированы и что ее жизнь окажется под угрозой в случае ее возвращения в Литву.
Категории: общество, чп и криминал
Ключевые слова: США, суд, педофилия, экстрадиция, Венцкене
География: Литва
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