Н. Вянцкене обжаловала решение суда, ускоряющее ее высылку в Литву 🔊 Воспроизвести



Бывший судья и парламентарий Неринга Вянцкене обжаловала решение иммиграционного суда США отложить рассмотрение ее просьбы о предоставлении убежища с этого года до 2022 года, сообщил в пятницу портал delfi.lt.



Это принятое в апреле решение осложнило ее возможность остаться в США и избежать экстрадиции в Литву. Бывший политик раньше убеждала ведомства США, что ей нужно лишь несколько дополнительных месяцев в Америке, чтобы соответствующие службы приняли решение о предоставлении ей убежища.



Сын Н. Вянцкене Каролис Вянцкус подтвердил delfi.lt, что экс-политик обжаловала это решение.



Ее адвокат Марк Дейвидсон говорил, что отсрочка принятия решения по убежищу ухудшит возможности Н. Вянцкене остаться в США.



Юрист утверждал, что иммиграционный суд, который принял решение отложить рассмотрение вопроса об убежище, не указал никакой причины такого решения.



Литовские прокуроры добиваются экстрадиции Н. Вянцкене в Литву, чтобы ей можно было предъявить обвинения в неисполнении решения суда о передаче племянницы матери, развращении, незаконном сборе информации, злоупотреблениях правами представителя ребенка и др. преступлениях.



Сама Н. Вянцкене говорит, что эти обвинения политически мотивированы и что ее жизнь окажется под угрозой в случае ее возвращения в Литву. Бывший судья и парламентарий Неринга Вянцкене обжаловала решение иммиграционного суда США отложить рассмотрение ее просьбы о предоставлении убежища с этого года до 2022 года, сообщил в пятницу портал delfi.lt.Это принятое в апреле решение осложнило ее возможность остаться в США и избежать экстрадиции в Литву. Бывший политик раньше убеждала ведомства США, что ей нужно лишь несколько дополнительных месяцев в Америке, чтобы соответствующие службы приняли решение о предоставлении ей убежища.Сын Н. Вянцкене Каролис Вянцкус подтвердил delfi.lt, что экс-политик обжаловала это решение.Ее адвокат Марк Дейвидсон говорил, что отсрочка принятия решения по убежищу ухудшит возможности Н. Вянцкене остаться в США.Юрист утверждал, что иммиграционный суд, который принял решение отложить рассмотрение вопроса об убежище, не указал никакой причины такого решения.Литовские прокуроры добиваются экстрадиции Н. Вянцкене в Литву, чтобы ей можно было предъявить обвинения в неисполнении решения суда о передаче племянницы матери, развращении, незаконном сборе информации, злоупотреблениях правами представителя ребенка и др. преступлениях.Сама Н. Вянцкене говорит, что эти обвинения политически мотивированы и что ее жизнь окажется под угрозой в случае ее возвращения в Литву. BNS Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: США, суд, педофилия, экстрадиция, Венцкене География: Литва — статья прочитана 82 раза Комментарии