Савченко обвинила Порошенко в подрыве военных складов в Балаклее 🔊 Воспроизвести РИА Новости



Депутат Верховный рады Надежда Савченко заявила, что склады с боеприпасами в Балаклее Харьковской области были взорваны в марте 2017 года по личному приказу бывшего президента страны Петра Порошенко, сообщает



«На самом деле подрыв был изнутри, нанесено это было военнослужащими ВСУ «Сармат»... это было сделано по личному приказу Порошенко», — заявила Савченко в эфире телеканала «112 Украина».



По её словам, об этом знали и главный военный прокурор страны Анатолий Матиос, и генеральный прокурор Юрий Луценко.



Депутат рассказала, что в то время она находилась в Балаклее и смогла пообщаться с очевидцами. Депутат Верховный рады Надежда Савченко заявила, что склады с боеприпасами в Балаклее Харьковской области были взорваны в марте 2017 года по личному приказу бывшего президента страны Петра Порошенко, сообщает RT «На самом деле подрыв был изнутри, нанесено это было военнослужащими ВСУ «Сармат»... это было сделано по личному приказу Порошенко», — заявила Савченко в эфире телеканала «112 Украина».По её словам, об этом знали и главный военный прокурор страны Анатолий Матиос, и генеральный прокурор Юрий Луценко.Депутат рассказала, что в то время она находилась в Балаклее и смогла пообщаться с очевидцами. Савченко подчеркнула, что экспертизы о причинах пожара на военном складе были затем сфальсифицированы по приказу Порошенко.



«Подходило время отчёта и проверки боескладов, их боевой готовности... Там была такая разворованная ситуация уже, уже был контроль наших европейских партнёров, то есть уже не смогли подделать», — заявила лидер партии «Батькивщина» в ответ на вопрос о причинах организации подрыва военного арсенала.



Она также подтвердила, что у неё есть оригиналы экспертиз, но опубликовать их должно Государственное бюро расследований (ГБР).



Пожар на складе боеприпасов в Балаклее начался в ночь на 23 марта. В связи с детонацией боеприпасов власти эвакуировали порядка 36 тыс. жителей из десятикилометровой зоны около склада.



При этом украинские силовики заявляли, что пожар был устроен с помощью беспилотников. russian.rt.com Категории: политика, чп и криминал Ключевые слова: взрыв, обвинение, Порошенко, Савченко География: Украина — статья прочитана 185 раз Комментарии