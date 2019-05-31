Госконтроль и антимонопольная служба Литвы опасаются влияния правительства 🔊 Воспроизвести



Госконтроль и Совет по конкуренции (СК, антимонопольная служба) Литвы утверждают, что предложенный правительством новый порядок стратегического управления представляет угрозу для их независимости.



Оба ведомства сделали такие замечания, давая оценку зарегистрированному в этом месяце правительственной канцелярией проекту Закона о стратегическом управлении.



Государственный контролер и председатель СК критикуют положения закона, которые связывают финансирование с утверждаемыми правительством программами национального развития.



Госконтролер Арунас Дулькис говорит, что по закону аудиторское ведомство должно будет переносить в свои стратегические планы деятельности предусмотренные правительством средства.



"Предлагаемое канцелярией правительства новое правовое регулирование очевидно ущемляет самостоятельность и независимость Государственного контроля", - говорится в выводах А. Дулькиса. Госконтроль и Совет по конкуренции (СК, антимонопольная служба) Литвы утверждают, что предложенный правительством новый порядок стратегического управления представляет угрозу для их независимости.Оба ведомства сделали такие замечания, давая оценку зарегистрированному в этом месяце правительственной канцелярией проекту Закона о стратегическом управлении.Государственный контролер и председатель СК критикуют положения закона, которые связывают финансирование с утверждаемыми правительством программами национального развития.Госконтролер Арунас Дулькис говорит, что по закону аудиторское ведомство должно будет переносить в свои стратегические планы деятельности предусмотренные правительством средства."Предлагаемое канцелярией правительства новое правовое регулирование очевидно ущемляет самостоятельность и независимость Государственного контроля", - говорится в выводах А. Дулькиса. На его взгляд, во время процесса планирования правительство или уполномоченное им ведомство получат право оказывать влияние на непредвзятость и объективность аудита.



СК утверждает, что закон может создать условия для политизации его деятельности.



По словам председателя СК Шарунаса Кясяраускаса, не исключено, что с принятием закона СК придется выполнять поставленные правительством цели.



"Указанное в проекте регулирование может создать условия для возникновения конфликтов интересов и политизации деятельности СК", - пишет Ш. Кясяраускас.



Это уже не первый проект закона, в котором надзорные службы усматривают угрозу их независимости. Ранее они подвергли критике предложение правительства о том, чтобы поручать министрам координирование отдельных сфер государственной политики, а руководители ведомств сотрудничали с министрами при установлении стратегических целей и их показателей.



Правительство утверждает, что реорганизация системы стратегического планирования и формирования бюджета призвана увеличить ориентацию на результаты. BNS Категории: экономика, общество Ключевые слова: правительство, влияние, госконтроль География: Литва — статья прочитана 101 раз Комментарии