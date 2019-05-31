Daily Express: корабли НАТО посылают Путину сигнал из Балтийского моря 🔊 Воспроизвести Reuters



Корабли НАТО вошли в Балтийское море для проведения учений под названием Baltic Protector, сообщает Daily Express. Наряду с военными кораблями британских ВМС в них участвуют судна Дании, Нидерландов и Норвегии. Цель манёвров — «послать сигнал» главе Кремля Владимиру Путину и продемонстрировать готовность Лондона, а также его союзников защищать море, а также граничащие с ним страны.







В рамках учений Baltic Protector (Защитник Балтики. — ИноТВ) корабли НАТО проводят манёвры в Балтийском море, сообщает Daily Express. Операцией руководит Великобритания, предоставившая для её проведения пять своих военных кораблей. Цель учений — «послать сигнал» главе Кремля Владимиру Путину и продемонстрировать готовность Лондона, а также его союзников защищать море и граничащие с ним страны. В рамках учений Baltic Protector (Защитник Балтики. — ИноТВ) корабли НАТО проводят манёвры в Балтийском море, сообщает Daily Express. Операцией руководит Великобритания, предоставившая для её проведения пять своих военных кораблей. Цель учений — «послать сигнал» главе Кремля Владимиру Путину и продемонстрировать готовность Лондона, а также его союзников защищать море и граничащие с ним страны.



Решение о проведении учений было принято после усиления в регионе российской военной активности, объясняет издание. Операции Кремля против надводных и прибрежных целей с использованием морской и воздушной техники, а также артиллерии вызвали беспокойство у Эстонии, Литвы и Латвии. В связи с этим они попросили НАТО прислать подкрепление в регион. «В голове не укладывается, что это происходит так близком к нашей стране», — поделился своей тревогой премьер-министр Латвии Марис Кучинскис.



Бывший глава британского минобороны Гэвин Уильямсон, известный своим изречением о том, что Россия должна просто «уйти и заткнуться», также подтвердил информацию об отправке в Эстонию пяти вертолётов типа Apache для отражения «очень вероятной» угрозы со стороны России.



Оригинал новости ИноТВ Манёвры в Балтийском море, в которых также задействованы военные судна Дании, Нидерландов и Норвегии, — это первый этап масштабных учений, которая продлятся два месяца. В кульминационный момент общий контингент составит 3800 военнослужащих и 20 кораблей. Одна из главных задач миссии — выработать способность быстро и эффективно действовать в кризисной ситуации.Решение о проведении учений было принято после усиления в регионе российской военной активности, объясняет издание. Операции Кремля против надводных и прибрежных целей с использованием морской и воздушной техники, а также артиллерии вызвали беспокойство у Эстонии, Литвы и Латвии. В связи с этим они попросили НАТО прислать подкрепление в регион. «В голове не укладывается, что это происходит так близком к нашей стране», — поделился своей тревогой премьер-министр Латвии Марис Кучинскис.Бывший глава британского минобороны Гэвин Уильямсон, известный своим изречением о том, что Россия должна просто «уйти и заткнуться», также подтвердил информацию об отправке в Эстонию пяти вертолётов типа Apache для отражения «очень вероятной» угрозы со стороны России. russian.rt.com Категории: политика, в мире Ключевые слова: нато, Европа, Балтика, учения, базы — статья прочитана 158 раз Комментарии