Главная >> Новости >> политика, общество, в мире >> Россия предложила Японии отменить визы

Россия предложила Японии отменить визы

© РИА Новости / Виталий Белоусов Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Японии Таро Коно. Архивное фото


Россия напомнила Японии о своем давнем предложении перейти к полному безвизовому режиму, сообщает РИА Новости.

"Начиная с поездок, которые связаны с деловыми, туристическими целями", — сказал глава МИД Сергей Лавров по итогам встречи с его японским коллегой Таро Коно.

Он добавил, что рассчитывает на продолжение диалога в этой сфере, и пояснил, что речь о "безвизе" зашла в связи с имеющимися договоренностями довести к 2023 году масштабы обменов между гражданами стран до 400 тысяч человек в год.

В Токио проходит встреча в формате "2+2": в переговорах участвуют главы внешнеполитических и оборонных ведомств. Россию представляют Сергей Лавров и Сергей Шойгу, Японию — Таро Коно и Такэси Ивая. Стороны обсуждают ключевые вопросы двустороннего сотрудничества и международную повестку.
РИА Новости
Категории: политика, общество, в мире
Ключевые слова: Россия, война, визы, Япония, Курильские острова
статья прочитана 136 раз
добавлена сегодня, 31 мая, 12:00

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка