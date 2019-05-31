Россия предложила Японии отменить визы 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Виталий Белоусов Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Японии Таро Коно. Архивное фото



Россия напомнила Японии о своем давнем предложении перейти к полному безвизовому режиму, сообщает



"Начиная с поездок, которые связаны с деловыми, туристическими целями", — сказал глава МИД Сергей Лавров по итогам встречи с его японским коллегой Таро Коно.



Он добавил, что рассчитывает на продолжение диалога в этой сфере, и пояснил, что речь о "безвизе" зашла в связи с имеющимися договоренностями довести к 2023 году масштабы обменов между гражданами стран до 400 тысяч человек в год.



В Токио проходит встреча в формате "2+2": в переговорах участвуют главы внешнеполитических и оборонных ведомств. Россию представляют Сергей Лавров и Сергей Шойгу, Японию — Таро Коно и Такэси Ивая. Стороны обсуждают ключевые вопросы двустороннего сотрудничества и международную повестку. Россия напомнила Японии о своем давнем предложении перейти к полному безвизовому режиму, сообщает РИА Новости "Начиная с поездок, которые связаны с деловыми, туристическими целями", — сказал глава МИД Сергей Лавров по итогам встречи с его японским коллегой Таро Коно.Он добавил, что рассчитывает на продолжение диалога в этой сфере, и пояснил, что речь о "безвизе" зашла в связи с имеющимися договоренностями довести к 2023 году масштабы обменов между гражданами стран до 400 тысяч человек в год.В Токио проходит встреча в формате "2+2": в переговорах участвуют главы внешнеполитических и оборонных ведомств. Россию представляют Сергей Лавров и Сергей Шойгу, Японию — Таро Коно и Такэси Ивая. Стороны обсуждают ключевые вопросы двустороннего сотрудничества и международную повестку. РИА Новости Категории: политика, общество, в мире Ключевые слова: Россия, война, визы, Япония, Курильские острова — статья прочитана 136 раз Комментарии