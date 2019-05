Трамп вводит пошлины на товары из Мексики для борьбы с нелегальной миграцией 🔊 Воспроизвести GETTY IMAGES Image caption Трамп заявил, что пока Мексика не решит проблему нелегальной миграции, тарифы будут неуклонно расти



Трамп заявил в "Твиттере", что с 10 июня в отношении мексиканских товаров начнет действовать пошлина в 5%, которая будет постепенно увеличиваться, до тех пор, "пока проблема нелегальной миграции не будет решена". Президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на все товары, ввозимые из Мексики, с целью остановить поток нелегальной мигрантов из этой страны, сообщает ВВС Трамп пообещал, что будет повышать пошлины на ввоз товаров из Мексики до тех пор, пока ее власти не решат проблему нелегальной миграции.Трамп заявил в "Твиттере", что с 10 июня в отношении мексиканских товаров начнет действовать пошлина в 5%, которая будет постепенно увеличиваться, до тех пор, "пока проблема нелегальной миграции не будет решена".



Пограничники жалуются на то, что перегружены работой, а противники Трампа критикуют их за ущемление мигрантов.



Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в ночь на пятницу сообщил, что в США для переговоров вылетит делегация в главе с министром иностранных дел Марсело Эбрардом.



Замминистра иностранных дел Мексики Хесус Сид заявил, что введение новых пошлин будет катастрофой.



"Если их введут, мы должны будем ответить решительно", - сказал он журналистам в ночь на пятницу.



On June 10th, the United States will impose a 5% Tariff on all goods coming into our Country from Mexico, until such time as illegal migrants coming through Mexico, and into our Country, STOP. The Tariff will gradually increase until the Illegal Immigration problem is remedied,.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 May 2019







Пошлины будут действовать до тех пор, пока потоки нелегальных мигрантов из Мексики в нашу страну не остановятся", - написал Трамп.



В ходе своей предвыборной кампании и уже будучи президентом Трамп пытался изыскать средства на постройку заградительной стены на границе США и Мексики.



В феврале Трамп объявил в США чрезвычайное положение, чтобы получить финансирование строительства обещанной им стены в обход конгресса. Однако в мае эти средства были заблокированы решением суда.



В четверг в Белом доме заявили, что президент прибегнет к закону об экономических полномочиях президента во время ЧП, который позволяет ему ввести новые пошлины в отношении Мексики.



В тот же день в Белом доме заявили, что США намерены заключить новые торговые соглашения с Мексикой и Канадой.



Что сказал Трамп?



В заявлении Трампа на сайте Белого дома говорится, что пошлины будут расти на 5% каждый месяц вплоть до октября, когда достигнут показателя в 25%.



После этого они будут сохраняться на этом уровне "до тех пор, пока Мексика не добьется существенного снижения потока нелегальных мигрантов, проходящих через ее территорию", - говорится в документе.



Кроме того, в своем заявлении Трамп критикует оппонентов из лагеря демократов, обвиняя их в полном игнорировании своего долга в отношении безопасности границ.



Демократы, контролирующие Палату представителей, пытаются через суды остановить строительство "стены Трампа", утверждая, что это пустая трата бюджетных средств, которая не поможет остановить нелегальную миграцию.



Ряд политиков и активистов критикуют действия пограничников, обвиняя их в жестоком обращении с мигрантами. С сентября на территории США скончались шестеро мигрантов-детей, находившихся под надзором погранслужбы.



Каких товаров коснутся пошлины?



Мексика, в первую очередь, известна как производитель сельхозпродуктов, например авокадо и текилы, однако страна производит и много других товаров.



Мексика производит сотни тысяч автомобилей ежемесячно. В этой стране работают авиакосмические и ИТ-компании. Мексика входит в "Большую двадцатку" стран с развитой экономикой.



В стране работают тысячи компаний, включая крупнейшие американские.



Это не первый случай, когда президент Трамп пытается воспользоваться торговыми рычагами, чтобы повлиять на внешнеполитическую ситуацию.



15 февраля Трамп заявил, что вводит в США режим чрезвычайного положения в связи с ситуацией на южной границе страны.