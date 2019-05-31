Трамп обвинил Клинтон в сговоре с Россией во время выборов в 2016 году 🔊 Воспроизвести Президент США Дональд Трамп © EPA-EFE/JIM LO SCALZO



Президент США Дональд Трамп обвинил в четверг экс-госсекретаря и бывшего кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон в сговоре с российской стороной во время избирательной кампании 2016 года. В беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Колорадо главу государства спросили, считает ли он, что Россия якобы помогла ему одержать победу на президентских выборах, сообщает



"Нет, Россия не помогла мне одержать победу на выборах. Знаете, кто помог мне одержать победу на выборах? Я сам! Россия мне совсем не помогала. Россия, думаю, если вообще, помогала другой стороне", - утверждал Трамп. Он также призвал журналистов "взглянуть на сговор между Хиллари Клинтон и СМИ". Президент США Дональд Трамп обвинил в четверг экс-госсекретаря и бывшего кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон в сговоре с российской стороной во время избирательной кампании 2016 года. В беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Колорадо главу государства спросили, считает ли он, что Россия якобы помогла ему одержать победу на президентских выборах, сообщает ТАСС "Нет, Россия не помогла мне одержать победу на выборах. Знаете, кто помог мне одержать победу на выборах? Я сам! Россия мне совсем не помогала. Россия, думаю, если вообще, помогала другой стороне", - утверждал Трамп. Он также призвал журналистов "взглянуть на сговор между Хиллари Клинтон и СМИ". "Вам стоит взглянуть на сговор между Хиллари Клинтон и Россией. Во время избирательной кампании она в большей мере была связана с Россией, нежели я. Я не имел никакого отношения [к России]", - сказал президент.



Он вновь подверг критике обвинения в своей адрес в сговоре с российской стороной. Трамп подчеркнул, что расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера обстоятельств приписываемого России вмешательства в американские выборы 2016 года "ни к чему не привели". "Конечно, я буду бороться, потому что это было ложное обвинение, абсолютно ложное обвинение, и это позор, и это очень печальный период для нашей страны. И я думаю, что в конце концов я буду считать происходящее сейчас одним из моих величайших достижений, разоблачающих эту коррупцию", - подчеркнул хозяин Белого дома.



По версии президента, Мюллер, который "питает отвращение" к главе государства, признал его невиновным. Ситуацию вокруг обвинений глава государства назвал аферой. "Это масштабное преследование президента. Я надеюсь, что это станет одним из моих величайших достижений, потому что я разоблачил коррупцию. Я разоблачил коррупцию, о существовании которой никто не знал", - считает Трамп. ТАСС Категории: политика, в мире, история Ключевые слова: Россия, расследование, клинтон, Трамп, Мюллер — статья прочитана 157 раз Комментарии