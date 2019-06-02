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«Каменная баба» явилась из канавы. В Вологодской области найден идол дохристианской эпохи



Древнее каменное изваяние весом 300 килограммов было найдено случайно около дороги Харовск – Сямжа в Вологодской области, сообщает Фонтанка.ру со ссылкой на местное издание «Призыв». Жительница деревни Бараниха Анна Сирикова заметила камень, на котором отчётливо проступали черты лица и крест на груди. По предварительным оценкам археологов, которых сотрудники Харовского краеведческого музея пригласили из Вологды, идолу может быть от 500 до 2 300 лет. Крест на груди мог появиться не сразу, а с приходом христианства.

Вологодские журналисты называют событие уникальным и отмечают, что в словосочетании «каменная баба» ударение во втором слове ставится на второй слог. Имеется в виду не женщина, а предок, старец, основатель рода, которому поклонялись, просили у него хорошего урожая и продолжения рода.

По словам известного вологодского археолога Игоря Кукушкина, это второй случай обнаружения на Вологодчине дохристианского каменного изваяния — идола. Подобный артефакт был найден в 1890-е годы в реке Шексне и сейчас хранится в Новгородском государственном музее.
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fontanka.ru
Категории: в России, история, образование
Ключевые слова: находка, монумент, древность
География: Россия
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добавлена сегодня, 2 июня, 18:00

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