Загрузка... «Каменная баба» явилась из канавы. В Вологодской области найден идол дохристианской эпохи 🔊 Воспроизвести



Древнее каменное изваяние весом 300 килограммов было найдено случайно около дороги Харовск – Сямжа в Вологодской области, сообщает



Вологодские журналисты называют событие уникальным и отмечают, что в словосочетании «каменная баба» ударение во втором слове ставится на второй слог. Имеется в виду не женщина, а предок, старец, основатель рода, которому поклонялись, просили у него хорошего урожая и продолжения рода.



По словам известного вологодского археолога Игоря Кукушкина, это второй случай обнаружения на Вологодчине дохристианского каменного изваяния — идола. Подобный артефакт был найден в 1890-е годы в реке Шексне и сейчас хранится в Новгородском государственном музее. Древнее каменное изваяние весом 300 килограммов было найдено случайно около дороги Харовск – Сямжа в Вологодской области, сообщает Фонтанка.ру со ссылкой на местное издание «Призыв». Жительница деревни Бараниха Анна Сирикова заметила камень, на котором отчётливо проступали черты лица и крест на груди. По предварительным оценкам археологов, которых сотрудники Харовского краеведческого музея пригласили из Вологды, идолу может быть от 500 до 2 300 лет. Крест на груди мог появиться не сразу, а с приходом христианства.Вологодские журналисты называют событие уникальным и отмечают, что в словосочетании «каменная баба» ударение во втором слове ставится на второй слог. Имеется в виду не женщина, а предок, старец, основатель рода, которому поклонялись, просили у него хорошего урожая и продолжения рода.По словам известного вологодского археолога Игоря Кукушкина, это второй случай обнаружения на Вологодчине дохристианского каменного изваяния — идола. Подобный артефакт был найден в 1890-е годы в реке Шексне и сейчас хранится в Новгородском государственном музее. Загрузка... fontanka.ru Категории: в России, история, образование Ключевые слова: находка, монумент, древность География: Россия — статья прочитана 103 раза Комментарии