Корвин-Микке после выборов: Ярослав Качиньский должен ответить за оскорбление России Niezależna, Польша

Известный экстравагантными взглядами польский политик Януш Корвин-Микке после проигрыша на выборах в Европарламент сделал громкое заявление. Он призвал к ответу Ярослава Качиньского за то, что тот оскорбляет Россию, и назвал это преступлением. Врагом Польши он назвал Украину, а Польше нужно наладить хорошие отношения с врагом врага, то есть с Россией, считает политик. Читатели «Незалежной» комментируют.
После этого высказывания каждый, кто раздумывал, не отдать ли голос за «Конфедерацию», но в итоге этого не сделал, может вздохнуть с облегчением. Януш Корвин-Микке (Janusz Korwin-Mikke), движение которого потерпело позорное поражение на выборах в Европейский парламент, осудил в эфире интернет-телеканала «ВРеалу24» Ярослава Качиньского (Jarosław Kaczyński) (председатель польской правящей партии «Право и справедливость», — прим.пер.). «То, что ты делаешь, Ярек, — это преступление. Я надеюсь, что ты за него ответишь», — заявил он. Речь шла об… оскорблении России.
Альянс «Конфедерация Корвин, Браун, Лирой, Националисты» на выборах в Европарламент получила всего 4,55% голосов, так что ему не досталось ни одного мандата. Один из лидеров движения, Януш Корвин-Микке дал интервью Марчину Роле (Marcin Rola) и заявил, что Ярослав Качиньский должен предстать перед Государственным трибуналом за его отношение к России.
«За то, что Качиньский оскорбляет Россию, обостряет отношения с ней, он должен ответить перед Трибуналом, поскольку главную угрозу для нас сейчас представляет Украина, — говорил Корвин-Микке. — Там мы имеем дело с бандеровцами. Они пользуются сейчас не очень высоким уровнем поддержки, но обратите внимание на то, что он выше, чем у Адольфа Гитлера за три года до его прихода к власти», — объяснял политик.
«Если Украина стала нашим потенциальным врагом, значит, нам нужно наладить хорошие отношения с врагом врага, то есть с Россией. Кто отталкивает ее, вредит Польше. Это преступление», — резюмировал Корвин-Микке.
Комментарии читателей
Anonim: Ну, Корвин не выдержал. Сейчас стало ясно, кто его спонсирует и чей он человек. Daswidania, Корвин!
Bambo: Адвокат Путина — адвокат дьявола.
Rick48: Корвин, Россию невозможно «оскорбить», поскольку это мафиозная организация, чести у нее нет. Но ты таких нюансов понять, видимо, не в состоянии.
Anonim1: Корвин — это наверняка хорошо обученный российский агент. Он долго держится, удивительно, что наша контрразведка его еще не разоблачила.
Truth: Товарищ Корвин, как можно называть себя националистом и подлизываться к главному террористу в мире? Это точно какой-нибудь русский агент, как Тиммерманс в Брюсселе.
Anonim: Я бы не преувеличивал. Обострение отношений с Россией сегодня можно назвать глупостью, но станет ли это завтра преступлением? Время покажет.
rebel_PL: Страна, соседствующая с Россией, не может иметь с ней хороших отношений (только если это, конечно, не Китай). Россия всегда пытается занять доминирующую позицию, подчинить себе слабых соседей при помощи силы или заговоров.
Anonim: Если Красная армия получит вечером приказ захватить Варшаву, утром ее бойцы будут уже «поить коней» на Маршалковской улице, как когда-то в Сене.
Anonim: Батюшка рассердился из-за слабого результата и пригрозил перекрыть поток средств, поэтому, видимо, мы и слышим такие воинственные высказывания.
Otóż to: Это не умный человек. Раз он хвалит Путина, значит он одобряет разбой и бандитизм. Такова природа чекистов: их корни — на самом дне общества. Они несут ответственность за геноцид: они убили миллионы россиян, уничтожили самый лучший российский генетический материал и крестьян (4 миллиона кулаков с семьями) — производителей продовольствия. Это привело к страшному голоду и смерти миллионов невинных людей, которые погибли в невероятных мучениях. Корвин-Микке называет бандита «его высокопревосходительство». Как говорил философ Конечный (Feliks Koneczny), тот, кто помогает бандитам, сам бандит. Корвин-Микке — бандит и психопат с извращенным умом.
Oyeahhh: Я сейчас посмотрю это интервью, но даже не смотря его, могу сразу сказать несколько слов. Заявлять, что Украина представляет для Польши большую опасность, чем Россия, — это политическая глупость. В таких случаях всегда напрашивается вопрос, кто эти люди, провозглашающие несоответствующие действительности тезисы: полезные идиоты или все же агенты? Я сам рассудить не могу, потому что в контрразведке не работаю, но, на мой взгляд, Корвин на российского агента похож.
Издание Niezalezna, Польша, перевод ИноСМИ
«За то, что Качиньский оскорбляет Россию, обостряет отношения с ней, он должен ответить перед Трибуналом, поскольку главную угрозу для нас сейчас представляет Украина, — говорил Корвин-Микке. — Там мы имеем дело с бандеровцами. Они пользуются сейчас не очень высоким уровнем поддержки, но обратите внимание на то, что он выше, чем у Адольфа Гитлера за три года до его прихода к власти», — объяснял политик.
«Если Украина стала нашим потенциальным врагом, значит, нам нужно наладить хорошие отношения с врагом врага, то есть с Россией. Кто отталкивает ее, вредит Польше. Это преступление», — резюмировал Корвин-Микке.
Комментарии читателей
Anonim: Ну, Корвин не выдержал. Сейчас стало ясно, кто его спонсирует и чей он человек. Daswidania, Корвин!
Bambo: Адвокат Путина — адвокат дьявола.
Rick48: Корвин, Россию невозможно «оскорбить», поскольку это мафиозная организация, чести у нее нет. Но ты таких нюансов понять, видимо, не в состоянии.
Anonim1: Корвин — это наверняка хорошо обученный российский агент. Он долго держится, удивительно, что наша контрразведка его еще не разоблачила.
Truth: Товарищ Корвин, как можно называть себя националистом и подлизываться к главному террористу в мире? Это точно какой-нибудь русский агент, как Тиммерманс в Брюсселе.
Anonim: Я бы не преувеличивал. Обострение отношений с Россией сегодня можно назвать глупостью, но станет ли это завтра преступлением? Время покажет.
rebel_PL: Страна, соседствующая с Россией, не может иметь с ней хороших отношений (только если это, конечно, не Китай). Россия всегда пытается занять доминирующую позицию, подчинить себе слабых соседей при помощи силы или заговоров.
Anonim: Если Красная армия получит вечером приказ захватить Варшаву, утром ее бойцы будут уже «поить коней» на Маршалковской улице, как когда-то в Сене.
Anonim: Батюшка рассердился из-за слабого результата и пригрозил перекрыть поток средств, поэтому, видимо, мы и слышим такие воинственные высказывания.
Otóż to: Это не умный человек. Раз он хвалит Путина, значит он одобряет разбой и бандитизм. Такова природа чекистов: их корни — на самом дне общества. Они несут ответственность за геноцид: они убили миллионы россиян, уничтожили самый лучший российский генетический материал и крестьян (4 миллиона кулаков с семьями) — производителей продовольствия. Это привело к страшному голоду и смерти миллионов невинных людей, которые погибли в невероятных мучениях. Корвин-Микке называет бандита «его высокопревосходительство». Как говорил философ Конечный (Feliks Koneczny), тот, кто помогает бандитам, сам бандит. Корвин-Микке — бандит и психопат с извращенным умом.
Oyeahhh: Я сейчас посмотрю это интервью, но даже не смотря его, могу сразу сказать несколько слов. Заявлять, что Украина представляет для Польши большую опасность, чем Россия, — это политическая глупость. В таких случаях всегда напрашивается вопрос, кто эти люди, провозглашающие несоответствующие действительности тезисы: полезные идиоты или все же агенты? Я сам рассудить не могу, потому что в контрразведке не работаю, но, на мой взгляд, Корвин на российского агента похож.
Издание Niezalezna, Польша, перевод ИноСМИ