Корвин-Микке после выборов: Ярослав Качиньский должен ответить за оскорбление России Niezależna, Польша 🔊 Воспроизвести © AP Photo, Alik Keplicz



Известный экстравагантными взглядами польский политик Януш Корвин-Микке после проигрыша на выборах в Европарламент сделал громкое заявление. Он призвал к ответу Ярослава Качиньского за то, что тот оскорбляет Россию, и назвал это преступлением. Врагом Польши он назвал Украину, а Польше нужно наладить хорошие отношения с врагом врага, то есть с Россией, считает политик. Читатели «Незалежной» комментируют.



После этого высказывания каждый, кто раздумывал, не отдать ли голос за «Конфедерацию», но в итоге этого не сделал, может вздохнуть с облегчением. Януш Корвин-Микке (Janusz Korwin-Mikke), движение которого потерпело позорное поражение на выборах в Европейский парламент, осудил в эфире интернет-телеканала «ВРеалу24» Ярослава Качиньского (Jarosław Kaczyński) (председатель польской правящей партии «Право и справедливость», — прим.пер.). «То, что ты делаешь, Ярек, — это преступление. Я надеюсь, что ты за него ответишь», — заявил он. Речь шла об… оскорблении России. После этого высказывания каждый, кто раздумывал, не отдать ли голос за «Конфедерацию», но в итоге этого не сделал, может вздохнуть с облегчением. Януш Корвин-Микке (Janusz Korwin-Mikke), движение которого потерпело позорное поражение на выборах в Европейский парламент, осудил в эфире интернет-телеканала «ВРеалу24» Ярослава Качиньского (Jarosław Kaczyński) (председатель польской правящей партии «Право и справедливость», — прим.пер.). «То, что ты делаешь, Ярек, — это преступление. Я надеюсь, что ты за него ответишь», — заявил он. Речь шла об… оскорблении России.



«За то, что Качиньский оскорбляет Россию, обостряет отношения с ней, он должен ответить перед Трибуналом, поскольку главную угрозу для нас сейчас представляет Украина, — говорил Корвин-Микке. — Там мы имеем дело с бандеровцами. Они пользуются сейчас не очень высоким уровнем поддержки, но обратите внимание на то, что он выше, чем у Адольфа Гитлера за три года до его прихода к власти», — объяснял политик.



«Если Украина стала нашим потенциальным врагом, значит, нам нужно наладить хорошие отношения с врагом врага, то есть с Россией. Кто отталкивает ее, вредит Польше. Это преступление», — резюмировал Корвин-Микке.



Комментарии читателей



Anonim: Ну, Корвин не выдержал. Сейчас стало ясно, кто его спонсирует и чей он человек. Daswidania, Корвин!



Bambo: Адвокат Путина — адвокат дьявола.



Rick48: Корвин, Россию невозможно «оскорбить», поскольку это мафиозная организация, чести у нее нет. Но ты таких нюансов понять, видимо, не в состоянии.



Anonim1: Корвин — это наверняка хорошо обученный российский агент. Он долго держится, удивительно, что наша контрразведка его еще не разоблачила.



Truth: Товарищ Корвин, как можно называть себя националистом и подлизываться к главному террористу в мире? Это точно какой-нибудь русский агент, как Тиммерманс в Брюсселе.



Anonim: Я бы не преувеличивал. Обострение отношений с Россией сегодня можно назвать глупостью, но станет ли это завтра преступлением? Время покажет.



rebel_PL: Страна, соседствующая с Россией, не может иметь с ней хороших отношений (только если это, конечно, не Китай). Россия всегда пытается занять доминирующую позицию, подчинить себе слабых соседей при помощи силы или заговоров.



Anonim: Если Красная армия получит вечером приказ захватить Варшаву, утром ее бойцы будут уже «поить коней» на Маршалковской улице, как когда-то в Сене.



Anonim: Батюшка рассердился из-за слабого результата и пригрозил перекрыть поток средств, поэтому, видимо, мы и слышим такие воинственные высказывания.



Otóż to: Это не умный человек. Раз он хвалит Путина, значит он одобряет разбой и бандитизм. Такова природа чекистов: их корни — на самом дне общества. Они несут ответственность за геноцид: они убили миллионы россиян, уничтожили самый лучший российский генетический материал и крестьян (4 миллиона кулаков с семьями) — производителей продовольствия. Это привело к страшному голоду и смерти миллионов невинных людей, которые погибли в невероятных мучениях. Корвин-Микке называет бандита «его высокопревосходительство». Как говорил философ Конечный (Feliks Koneczny), тот, кто помогает бандитам, сам бандит. Корвин-Микке — бандит и психопат с извращенным умом.



Oyeahhh: Я сейчас посмотрю это интервью, но даже не смотря его, могу сразу сказать несколько слов. Заявлять, что Украина представляет для Польши большую опасность, чем Россия, — это политическая глупость. В таких случаях всегда напрашивается вопрос, кто эти люди, провозглашающие несоответствующие действительности тезисы: полезные идиоты или все же агенты? Я сам рассудить не могу, потому что в контрразведке не работаю, но, на мой взгляд, Корвин на российского агента похож.



Издание Niezalezna, Польша, перевод Альянс «Конфедерация Корвин, Браун, Лирой, Националисты» на выборах в Европарламент получила всего 4,55% голосов, так что ему не досталось ни одного мандата. Один из лидеров движения, Януш Корвин-Микке дал интервью Марчину Роле (Marcin Rola) и заявил, что Ярослав Качиньский должен предстать перед Государственным трибуналом за его отношение к России.«За то, что Качиньский оскорбляет Россию, обостряет отношения с ней, он должен ответить перед Трибуналом, поскольку главную угрозу для нас сейчас представляет Украина, — говорил Корвин-Микке. — Там мы имеем дело с бандеровцами. Они пользуются сейчас не очень высоким уровнем поддержки, но обратите внимание на то, что он выше, чем у Адольфа Гитлера за три года до его прихода к власти», — объяснял политик.«Если Украина стала нашим потенциальным врагом, значит, нам нужно наладить хорошие отношения с врагом врага, то есть с Россией. Кто отталкивает ее, вредит Польше. Это преступление», — резюмировал Корвин-Микке.Ну, Корвин не выдержал. Сейчас стало ясно, кто его спонсирует и чей он человек. Daswidania, Корвин!Адвокат Путина — адвокат дьявола.Корвин, Россию невозможно «оскорбить», поскольку это мафиозная организация, чести у нее нет. Но ты таких нюансов понять, видимо, не в состоянии.Корвин — это наверняка хорошо обученный российский агент. Он долго держится, удивительно, что наша контрразведка его еще не разоблачила.Товарищ Корвин, как можно называть себя националистом и подлизываться к главному террористу в мире? Это точно какой-нибудь русский агент, как Тиммерманс в Брюсселе.Я бы не преувеличивал. Обострение отношений с Россией сегодня можно назвать глупостью, но станет ли это завтра преступлением? Время покажет.Страна, соседствующая с Россией, не может иметь с ней хороших отношений (только если это, конечно, не Китай). Россия всегда пытается занять доминирующую позицию, подчинить себе слабых соседей при помощи силы или заговоров.Если Красная армия получит вечером приказ захватить Варшаву, утром ее бойцы будут уже «поить коней» на Маршалковской улице, как когда-то в Сене.Батюшка рассердился из-за слабого результата и пригрозил перекрыть поток средств, поэтому, видимо, мы и слышим такие воинственные высказывания.Это не умный человек. Раз он хвалит Путина, значит он одобряет разбой и бандитизм. Такова природа чекистов: их корни — на самом дне общества. Они несут ответственность за геноцид: они убили миллионы россиян, уничтожили самый лучший российский генетический материал и крестьян (4 миллиона кулаков с семьями) — производителей продовольствия. Это привело к страшному голоду и смерти миллионов невинных людей, которые погибли в невероятных мучениях. Корвин-Микке называет бандита «его высокопревосходительство». Как говорил философ Конечный (Feliks Koneczny), тот, кто помогает бандитам, сам бандит. Корвин-Микке — бандит и психопат с извращенным умом.Я сейчас посмотрю это интервью, но даже не смотря его, могу сразу сказать несколько слов. Заявлять, что Украина представляет для Польши большую опасность, чем Россия, — это политическая глупость. В таких случаях всегда напрашивается вопрос, кто эти люди, провозглашающие несоответствующие действительности тезисы: полезные идиоты или все же агенты? Я сам рассудить не могу, потому что в контрразведке не работаю, но, на мой взгляд, Корвин на российского агента похож.Издание Niezalezna, Польша, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: Россия, СМИ, оскорбление, Качинский География: Польша — статья прочитана 182 раза Комментарии