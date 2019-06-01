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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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В Британии лауреат премии Мама года зарезала мужа, не пустившего ее в бар
Коронный суд Ньюкасла признал 42-летнюю жительницу города Гейтсхэд Хелену Карин Атай в непредумышленном убийстве своего мужа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на таблоид Daily Mail.
Инцидент произошел в октябре прошлого года. В ходе бытовой ссоры Атай нанесла супругу два ножевых ранения в сердце.
На судебных слушаниях женщина заявила, что сделала это, опасаясь за собственную жизнь. По ее словам, муж отказался отпустить ее в бар, либо в магазин за алкоголем, "был зол" и несколько раз ударил ее по рукам и ногам.
Ранее Хелена Карин Атай получила от одной из газет премию "Мама года" за кампанию по сбору средств на лечение своей дочери от нейробластомы. Женщине удалось собрать 500 тысяч фунтов, однако медики не смогли спасти жизнь ребенка.
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ria.ru
Категории: общество, чп и криминал
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