Загрузка... В Британии лауреат премии Мама года зарезала мужа, не пустившего ее в бар 🔊 Воспроизвести



Коронный суд Ньюкасла признал 42-летнюю жительницу города Гейтсхэд Хелену Карин Атай в непредумышленном убийстве своего мужа. Об этом сообщает



Инцидент произошел в октябре прошлого года. В ходе бытовой ссоры Атай нанесла супругу два ножевых ранения в сердце.



На судебных слушаниях женщина заявила, что сделала это, опасаясь за собственную жизнь. По ее словам, муж отказался отпустить ее в бар, либо в магазин за алкоголем, "был зол" и несколько раз ударил ее по рукам и ногам.



Ранее Хелена Карин Атай получила от одной из газет премию "Мама года" за кампанию по сбору средств на лечение своей дочери от нейробластомы. Женщине удалось собрать 500 тысяч фунтов, однако медики не смогли спасти жизнь ребенка. Коронный суд Ньюкасла признал 42-летнюю жительницу города Гейтсхэд Хелену Карин Атай в непредумышленном убийстве своего мужа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на таблоид Daily Mail.Инцидент произошел в октябре прошлого года. В ходе бытовой ссоры Атай нанесла супругу два ножевых ранения в сердце.На судебных слушаниях женщина заявила, что сделала это, опасаясь за собственную жизнь. По ее словам, муж отказался отпустить ее в бар, либо в магазин за алкоголем, "был зол" и несколько раз ударил ее по рукам и ногам.Ранее Хелена Карин Атай получила от одной из газет премию "Мама года" за кампанию по сбору средств на лечение своей дочери от нейробластомы. Женщине удалось собрать 500 тысяч фунтов, однако медики не смогли спасти жизнь ребенка. Загрузка... ria.ru Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: убийство, алкоголь, Британия — статья прочитана 115 раз Комментарии