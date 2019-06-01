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Эксперт рассказал о перспективах развития искусственного интеллекта
Председатель совета директоров компании-производителя автономных сервисных роботов для бизнеса «Промобот» Алексей Южаков в интервью RT рассказал о перспективах развития искусственного интеллекта.
«Если мы поймём, по каким критериям оценивать, человеческий интеллект или нет, то это (создание технологии имитации человеческого интеллекта. — RT) возможно… Как только будут ответы на эти вопросы, появятся критерии и сроки (разработки искусственного интеллекта. — RT)», — сказал Южаков.
Он добавил, что в ближайшее время не стоит ожидать появления искусственного интеллекта, равному интеллекту человека.
«Ожидать искусственный интеллект человеческого уровня в ближайшем будущем не приходится… Нужно разрабатывать свою математику и свои фреймворки (движки, которым «скармливают» большой объём информации — дата-сеты) искусственного интеллекта», — добавил эксперт.
Ранее президент России Владимир Путин заявил на совещании по развитию технологий в сфере искусственного интеллекта, что страна, которая сможет обеспечить монополию в этой области, станет властелином мира.
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russian.rt.com
Категории: технологии, образование
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