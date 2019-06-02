Загрузка... Друзя не стали исключать из клуба знатоков Что? Где? Когда?. Его обвиняли в подкупе 🔊 Воспроизвести ANDREY PRONIN/TASS Image caption Сам Друзь остался вице-президентом МАК; против лишения его должности проголосовали шесть человек из 15



Один из самых известных игроков "Что? Где? Когда?" Александр Друзь, которого в феврале обвинил в подкупе экс-главный редактор программы "Кто хочет стать миллионером?" Илья Бер, извинился за свои действия, сообщает



Руководство Международной ассоциации клубов (МАК) "Что? Где? Когда?" приняло решение не выдворять Друзя из клуба знатоков, но избавилось от комиссии по этике, которую возглавлял ветеран популярной интеллектуальной игры. Один из самых известных игроков "Что? Где? Когда?" Александр Друзь, которого в феврале обвинил в подкупе экс-главный редактор программы "Кто хочет стать миллионером?" Илья Бер, извинился за свои действия, сообщает ВВС Руководство Международной ассоциации клубов (МАК) "Что? Где? Когда?" приняло решение не выдворять Друзя из клуба знатоков, но избавилось от комиссии по этике, которую возглавлял ветеран популярной интеллектуальной игры. Скандал вокруг одного из самых известных шоу разгорелся в феврале. Главный редактор программы "Кто хочет стать миллионером" Илья Бер обвинил в подкупе ветерана шоу "Что Где Когда" Александра Друзя.



По его словам, в ноябре Друзь попросил у него список вопросов и ответов викторины в обмен на "долю" от своего трехмиллионного выигрыша. Бер утверждал, что решил уличить Друзя в мошенничестве и перед самой игрой заменил последние пять - самых сложных - вопросов.



Друзь и его напарник Виктор Сиднев дошли до последнего вопроса, но дали на него неправильный ответ.



Друзь, в свою очередь, все обвинения отвергал, говоря, что Бер изложил все с точностью до наоборот.



Принес извинения



Во время заседания членов правления в воскресенье 26 мая, Друзь заявил, что сожалеет о том, что его действия нанесли ущерб репутации МАК.



"Я сожалею о том, что мои действия при участии в телевизионной программе "Кто хочет стать миллионером?" нанесли ущерб репутации МАК "Что? Где? Когда?". Я приношу свои извинения организации, а также всем людям, которым мое участие в телепередаче причинило репутационный, моральный и любой другой вред", - сказал магистр.



Правление ассоциации в ходе заседания решило, что конфликт между Бером и Друзем на передаче "не имеет отношения к деятельности МАК "Что? Где? Когда?". Сам Друзь остался вице-президентом организации. Против его исключения проголосовало шесть человек из 15; пятеро, включая самого Друзя и его партнера по команде Максима Поташёва, воздержались.



Часть функций комиссии по этике, согласно решению, передано дисциплинарной комиссии, в которую входит Илья Бер.



Обвиянвший Друзя Бер назвал извинения игрока "неискренними", так как, по его мнению, он "не признал факта жульнической игры", но оценил расформирование комиссии по этике как "хороший результат".



"Мне противно, что вице-президент организации, в которой я состою - человек, пойманный на нечестной игре", - заявил Бер.







"Я не намерен больше ничего предпринимать, все, что я собирался, я предпринял", - сказал Бер в комментарии Интерфаксу, имея в виду, что не будет добиваться дисквалификации Друзя.



Скандал в "Что? Где? Когда?" начался с публикации Ильи Бера в ЖЖ 12 февраля, в которой он рассказал, что в ноябре прошлого года накануне съемок программы Друзь якобы предложил поделиться с ним выигрышем в 3 млн рублей в обмен на ответы к вопросам.



В подтверждение своих слов Бер опубликовал аудиозаписи телефонных разговоров с Друзем, в ходе которых он зачитывал ему ответы на вопросы. Во время самой игры Бер заменил часть вопросов, и в итоге Друзь и его напарник Виктор Сиднев не смогли правильно ответить на последний вопрос стоимостью 3 млн рублей. Программа с участием Друзя и Сиднева вышла в эфир в декабре того же года.



Друзь подтвердил подлинность аудиозаписей, однако заявил, что все было с точностью до наоборот: именно Бер предложил ему сделку, а он лишь решил подыграть ему, чтобы проверить, как далеко тот может зайти. Бер в заявлении в адрес МАК требовал дисквалифицировать Друзя в качестве игрока.



Виктор Сиднев рассказал РБК, что перед съемками передачи встретился с Друзем в ресторане, и тот сообщил ему о звонке Бера.



По версии Сиднева, Друзь знал ответ на решающий вопрос, однако дал ему ответить неправильно. Целью Бера, по мнению Сиднева, была дискредитация "знатока".



Гендиректор Первого канала Константин Эрнст предположил, что между Ильей Бером и Александром Друзем существует личный конфликт, учитывая, что оба активно участвуют в жизни "Что? Где? Когда?".



Бера и Друзя отстранили от участия в программах Первого канала. Телекомпания "Красный Квадрат" (производитель "Кто хочет стать миллионером?") заявила, что исход игры с участием Друзя аннулирован, а выигрыш не будет выплачен. Загрузка... bbc.com Категории: общество, чп и криминал, образование Ключевые слова: тв, мошенничество, шоу, Друзь География: Россия — статья прочитана 108 раз Комментарии