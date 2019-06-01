Загрузка... Про «дело Скрипалей» снимут кино 🔊 Воспроизвести Сергей и Юлия Скрипали. Фото: GLOBAL LOOK PRESS



О бывшем шпионе Сергее Скрипале и его дочери Юлии нет никаких новостей. Их самих не видно и не слышно. Вообще живы ли? Об этом власти Альбиона молчат, пишет



Но нельзя же совсем забыть о «злодеяниях русских»! И вот телерадиовещательная корпорация «Би-би-си» торжественно объявила, что приступает к съемкам двухсерийного телевизионного фильма, в котором пойдет речь о событиях в Солсбери и Эймсбери.



Напомним, Сергея и Юлию Скрипаль нашли 4 марта 2018 года на скамейке возле торгового центра в Солсбери с признаками отравления. Отец и дочь длительное время находились в коме. Медицинское обследование показало воздействие на них нервно-паралитического вещества семейства «новичок». Премьер-министр Тереза Мэй официально обвинила Москву в причастности к химической атаке, и после этого российско-британские отношения резко пошли вниз. От похожего вещества в городе Эймсбери в июне умерла англичанка Дон Стерджес, а ее спутника Чарльза Роули госпитализировали в критическом состоянии. О бывшем шпионе Сергее Скрипале и его дочери Юлии нет никаких новостей. Их самих не видно и не слышно. Вообще живы ли? Об этом власти Альбиона молчат, пишет КП Но нельзя же совсем забыть о «злодеяниях русских»! И вот телерадиовещательная корпорация «Би-би-си» торжественно объявила, что приступает к съемкам двухсерийного телевизионного фильма, в котором пойдет речь о событиях в Солсбери и Эймсбери.Напомним, Сергея и Юлию Скрипаль нашли 4 марта 2018 года на скамейке возле торгового центра в Солсбери с признаками отравления. Отец и дочь длительное время находились в коме. Медицинское обследование показало воздействие на них нервно-паралитического вещества семейства «новичок». Премьер-министр Тереза Мэй официально обвинила Москву в причастности к химической атаке, и после этого российско-британские отношения резко пошли вниз. От похожего вещества в городе Эймсбери в июне умерла англичанка Дон Стерджес, а ее спутника Чарльза Роули госпитализировали в критическом состоянии. О чем собирается поведать «Би-би-си»? Сценаристы будущей картины Деклан Лаун и Адам Патерсон явно не умрут от скромности. Они утверждают в своем совместном заявлении, что проводят обширные тщательные исследования и, мол, «поражены великодушием и отзывчивостью жителей Солсбери, которые не иссякают». А один из ведущих сотрудников корпорации Пирс Венгер высокопарно добавил: «Это драма о смелости, стойкости и опыте местных жителей, которые оказались в поистине ужасной ситуации вблизи своих домов».



Вообще на здешней культурной ниве всячески подогревают антироссийские настроения. Так, написана опера, в которой объединены истории о Скрипале и экс-сотруднике ФСБ Александре Литвиненко, скончавшемся в Лондоне в 2006 году от отравления радиоактивным полонием. В числе персонажей - вдова Литвиненко Марина и Борис Березовский. По словам продюсера спектакля Васфи Канн, это «образовательная опера», которая расскажет об ужасающих свойствах отравляющих веществ. Премьера состоится на британском фестивале оперы в следующем году.



«Чем же жители Солсбери заслужили такое внимание, и что в действительности они могли видеть и делать?» - с иронией спрашивает обозреватель «Санди таймс» Камилла Лонг, комментируя начинающиеся съемки фильма. И продолжает с еще большим сарказмом: «Наверняка привлекут тех, кто снимался в посредственном сериале «Аббатство Даунтаун» и не могут теперь найти работу».



В корпорации на мой вопрос, кто из актеров появится на голубом экране, ничего вразумительного не ответили. Как и о названии фильма. В «Би-би-си» пока занимаются тем, что нагнетают страсти…



А В ЭТО ВРЕМЯ



Следствие не может связать инциденты в Солсбери и Эймсбери Как пишет бдританская газета The Guardian со ссылкой на свои источники, следователи не могут предъявить обвинения в убийстве британки Дон Стерджес в Эйсбери подозреваемым по делу Скрипаля. В полиции признали, что «ряд деталей не сходится».



При этом эксперты ОЗХО не смогли доказать, что отравляющие вещества используемые в Солсбери и Эйсбери были из одной партии.



Загрузка... kompravda.eu Категории: политика, чп и криминал, в Европе, история Ключевые слова: шпион, отравление, версия, Британия — статья прочитана 136 раз Комментарии