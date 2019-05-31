Обращение в ЕС по поводу финансирования газопровода Литвы и Латвии - в июне 🔊 Воспроизвести



В связи с повышением мощностей литовско-латвийского газопровода операторы газопередающих систем двух стран планируют подать заявку в июне.



Проект стоимостью 10,2 млн евро намечается провести в жизнь до 2024 года. Доля Литвы составляет 4,7 млн евро, деньги предназначены для газовых станций в Кеменай и Панявежисе.



"Для реализации этого проекта Amber Grid вместе с Conexus Baltic Grid в июне планирует подать заявку Европейскому исполнительному агентству по инновациям и сетям (INEA) при Еврокомиссии (ЕК)", - прокомментировала BNS менеджер Amber Grid по коммуникациям Лаура Шябякене.



По ее словам, максимально возможная финансовая помощь ЕС в рамках Европейского инструмента инфраструктурных сетей (CEF) составляет до 75% расходов на проект.



Л. Шябякене сказала, что это будет третий по европейской важности проект после проекта газопровода Клайпеда-Куршенай и строительства перемычки между Литвой и Польшей. В связи с повышением мощностей литовско-латвийского газопровода операторы газопередающих систем двух стран планируют подать заявку в июне.Проект стоимостью 10,2 млн евро намечается провести в жизнь до 2024 года. Доля Литвы составляет 4,7 млн евро, деньги предназначены для газовых станций в Кеменай и Панявежисе."Для реализации этого проекта Amber Grid вместе с Conexus Baltic Grid в июне планирует подать заявку Европейскому исполнительному агентству по инновациям и сетям (INEA) при Еврокомиссии (ЕК)", - прокомментировала BNS менеджер Amber Grid по коммуникациям Лаура Шябякене.По ее словам, максимально возможная финансовая помощь ЕС в рамках Европейского инструмента инфраструктурных сетей (CEF) составляет до 75% расходов на проект.Л. Шябякене сказала, что это будет третий по европейской важности проект после проекта газопровода Клайпеда-Куршенай и строительства перемычки между Литвой и Польшей. Категории: экономика, в Европе Ключевые слова: газопровод, строительство, финансирование География: Литва — статья прочитана 175 раз Комментарии