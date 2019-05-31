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Обращение в ЕС по поводу финансирования газопровода Литвы и Латвии - в июне
В связи с повышением мощностей литовско-латвийского газопровода операторы газопередающих систем двух стран планируют подать заявку в июне.
Проект стоимостью 10,2 млн евро намечается провести в жизнь до 2024 года. Доля Литвы составляет 4,7 млн евро, деньги предназначены для газовых станций в Кеменай и Панявежисе.
"Для реализации этого проекта Amber Grid вместе с Conexus Baltic Grid в июне планирует подать заявку Европейскому исполнительному агентству по инновациям и сетям (INEA) при Еврокомиссии (ЕК)", - прокомментировала BNS менеджер Amber Grid по коммуникациям Лаура Шябякене.
По ее словам, максимально возможная финансовая помощь ЕС в рамках Европейского инструмента инфраструктурных сетей (CEF) составляет до 75% расходов на проект.
Л. Шябякене сказала, что это будет третий по европейской важности проект после проекта газопровода Клайпеда-Куршенай и строительства перемычки между Литвой и Польшей.
Ключевые слова: газопровод, строительство, финансирование
География: Литва
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