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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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В США заявили о готовности ввести санкции против механизма расчётов ЕС с Ираном
Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что американская сторона готова ввести санкции против европейского механизма финансовых расчётов с Ираном (INSTEX), сообщает RT.
«Если этот механизм заработает... мы ожидаем, что будут иметь место разрешённые (США. — RT) транзакции. Мы готовы вводить санкции против любой подлежащей санкциям деятельности», — цитирует его РИА Новости.
Он также высказал сомнения по поводу того, что Иран сможет обеспечить проведение транзакций со своей стороны в рамках данного механизма.
Ранее Франция, Германия и Великобритания объявили о создании «инструмента по поддержке коммерческих транзакций INSTEX SAS». Отмечалось, что речь идёт о специальном механизме, который направлен «на упрощение законных коммерческих транзакций между европейскими экономическими игроками и Ираном».
russian.rt.com
Категории: политика, чп и криминал
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