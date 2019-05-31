В США заявили о готовности ввести санкции против механизма расчётов ЕС с Ираном 🔊 Воспроизвести Reuters



Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что американская сторона готова ввести санкции против европейского механизма финансовых расчётов с Ираном (INSTEX), сообщает



«Если этот механизм заработает... мы ожидаем, что будут иметь место разрешённые (США. — RT) транзакции. Мы готовы вводить санкции против любой подлежащей санкциям деятельности», — цитирует его РИА Новости.



Он также высказал сомнения по поводу того, что Иран сможет обеспечить проведение транзакций со своей стороны в рамках данного механизма.



Ранее Франция, Германия и Великобритания объявили о создании «инструмента по поддержке коммерческих транзакций INSTEX SAS». Отмечалось, что речь идёт о специальном механизме, который направлен «на упрощение законных коммерческих транзакций между европейскими экономическими игроками и Ираном». Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что американская сторона готова ввести санкции против европейского механизма финансовых расчётов с Ираном (INSTEX), сообщает RT «Если этот механизм заработает... мы ожидаем, что будут иметь место разрешённые (США. — RT) транзакции. Мы готовы вводить санкции против любой подлежащей санкциям деятельности», — цитирует его РИА Новости.Он также высказал сомнения по поводу того, что Иран сможет обеспечить проведение транзакций со своей стороны в рамках данного механизма.Ранее Франция, Германия и Великобритания объявили о создании «инструмента по поддержке коммерческих транзакций INSTEX SAS». Отмечалось, что речь идёт о специальном механизме, который направлен «на упрощение законных коммерческих транзакций между европейскими экономическими игроками и Ираном». russian.rt.com Категории: политика, чп и криминал Ключевые слова: США, ЕС, Иран, сделка — статья прочитана 155 раз Комментарии