МИД Польши вызвал российского посла из-за стендов о смоленской катастрофе 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Илья Питалев Мемориал на месте падения самолета Ту-154М президента Польши Леха Качиньского. Архивное фото



Посла России в Варшаве Сергея Андреева вызвали в МИД Польши из-за информационных стендов, установленных под Смоленском на месте крушения самолета Леха Качиньского, сообщили



Варшава выразила недовольство тем, что в материалах говорится о вине экипажа в катастрофе.



ндрееву в МИД указали, что "содержание и само размещение в Смоленске досок не было согласовано с польской стороной".



"Польша ожидает от России разъяснений и удаления табличек, установленных возле места катастрофы в Смоленске", — говорится в сообщении.



Ту-154 президента Польши Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.



В отчете МАК от 2011 года непосредственной причиной крушения названо решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.



Польша с такими выводами не согласна и ведет собственное расследование, периодически пытаясь обвинить в случившемся Россию. Посла России в Варшаве Сергея Андреева вызвали в МИД Польши из-за информационных стендов, установленных под Смоленском на месте крушения самолета Леха Качиньского, сообщили РИА Новости во внешнеполитическом ведомстве.Варшава выразила недовольство тем, что в материалах говорится о вине экипажа в катастрофе.ндрееву в МИД указали, что "содержание и само размещение в Смоленске досок не было согласовано с польской стороной"."Польша ожидает от России разъяснений и удаления табличек, установленных возле места катастрофы в Смоленске", — говорится в сообщении.Ту-154 президента Польши Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.В отчете МАК от 2011 года непосредственной причиной крушения названо решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.Польша с такими выводами не согласна и ведет собственное расследование, периодически пытаясь обвинить в случившемся Россию. ria.ru Категории: чп и криминал, история Ключевые слова: протест, нота, МИД География: Польша — статья прочитана 155 раз Комментарии