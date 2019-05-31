МИД Польши вызвал российского посла из-за стендов о смоленской катастрофе

Посла России в Варшаве Сергея Андреева вызвали в МИД Польши из-за информационных стендов, установленных под Смоленском на месте крушения самолета Леха Качиньского, сообщили РИА Новости во внешнеполитическом ведомстве.
Варшава выразила недовольство тем, что в материалах говорится о вине экипажа в катастрофе.
ндрееву в МИД указали, что "содержание и само размещение в Смоленске досок не было согласовано с польской стороной".
"Польша ожидает от России разъяснений и удаления табличек, установленных возле места катастрофы в Смоленске", — говорится в сообщении.
Ту-154 президента Польши Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.
В отчете МАК от 2011 года непосредственной причиной крушения названо решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.
Польша с такими выводами не согласна и ведет собственное расследование, периодически пытаясь обвинить в случившемся Россию.