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МИД Польши вызвал российского посла из-за стендов о смоленской катастрофе

© РИА Новости / Илья Питалев Мемориал на месте падения самолета Ту-154М президента Польши Леха Качиньского. Архивное фото


Посла России в Варшаве Сергея Андреева вызвали в МИД Польши из-за информационных стендов, установленных под Смоленском на месте крушения самолета Леха Качиньского, сообщили РИА Новости во внешнеполитическом ведомстве.

Варшава выразила недовольство тем, что в материалах говорится о вине экипажа в катастрофе.

ндрееву в МИД указали, что "содержание и само размещение в Смоленске досок не было согласовано с польской стороной".

"Польша ожидает от России разъяснений и удаления табличек, установленных возле места катастрофы в Смоленске", — говорится в сообщении.

Ту-154 президента Польши Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.

В отчете МАК от 2011 года непосредственной причиной крушения названо решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.

Польша с такими выводами не согласна и ведет собственное расследование, периодически пытаясь обвинить в случившемся Россию.
ria.ru
Категории: чп и криминал, история
Ключевые слова: протест, нота, МИД
География: Польша
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добавлена сегодня, 31 мая, 08:00

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