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Пакистан предложил Алексею Смертину контракт





Такими словами могло бы начать свой репортаж проходившего сегодня в Мадриде Международного форума "Футбол для дружбы" какое-нибудь жёлтое издание. Но таких здесь, на форуме, не было.

Поэтому "Обзор", как и остальные аккредитованные на форуме СМИ, сообщает, как всё было на самом деле: представитель федерации футбола Пакистана подарил Алексею Смертину просто в знак уважения этого футболиста, в прошлом - игрока сборной России, а также как знак признательности той помощи и поддержки, которую Алексей оказывает детскому футболу.





У журналистов не было недостатка при выборе собеседников: помимо Роберто Карлоса и Алексея Смертина, форум посетили, например, Билл Эспри, о котором "Обзор" уже рассказывал, и целый ряд молодых звёзд.
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Александр Шахов
Категории: спорт
Ключевые слова: футбол, Роберто Карлос, # F4F
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добавлена сегодня, 30 мая, 19:30

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