Пакистан предложил Алексею Смертину контракт 🔊 Воспроизвести







Такими словами могло бы начать свой репортаж проходившего сегодня в Мадриде Международного форума "Футбол для дружбы" какое-нибудь жёлтое издание. Но таких здесь, на форуме, не было.



Поэтому "Обзор", как и остальные аккредитованные на форуме СМИ, сообщает, как всё было на самом деле: представитель федерации футбола Пакистана подарил Алексею Смертину просто в знак уважения этого футболиста, в прошлом - игрока сборной России, а также как знак признательности той помощи и поддержки, которую Алексей оказывает детскому футболу.











У журналистов не было недостатка при выборе собеседников: помимо Роберто Карлоса и Алексея Смертина, форум посетили, например, Билл Эспри, о котором "Обзор" уже рассказывал, и целый ряд молодых звёзд. Такими словами могло бы начать свой репортаж проходившего сегодня в Мадриде Международного форума "Футбол для дружбы" какое-нибудь жёлтое издание. Но таких здесь, на форуме, не было.Поэтому "Обзор", как и остальные аккредитованные на форуме СМИ, сообщает, как всё было на самом деле: представитель федерации футбола Пакистана подарил Алексею Смертину просто в знак уважения этого футболиста, в прошлом - игрока сборной России, а также как знак признательности той помощи и поддержки, которую Алексей оказывает детскому футболу.У журналистов не было недостатка при выборе собеседников: помимо Роберто Карлоса и Алексея Смертина, форум посетили, например, Билл Эспри, о котором "Обзор" уже рассказывал, и целый ряд молодых звёзд.



Фото автора Александр Шахов Категории: спорт Ключевые слова: футбол, Роберто Карлос, # F4F — статья прочитана 107 раз Комментарии