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Аграрии, социал-трудовики и представители ПС договорились о коалиции, ждут поляков дополнено



Лидеры Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ), Литовской социал-демократической трудовой партии (ЛСДТП) и партии "Порядок и справедливость" (ПС) в четверг подписали меморандум о правящей коалиции, теперь они ждут присоединения к этому документу и представителей Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей (ИАПЛ - СХС).

"Встреча закончилась подписанием меморандума о заключении коалиции", - сказал журналистам в правительстве премьер Саулюс Сквярнялис, который встретился с председателями "аграриев", социал-трудовиков и ПС.

С. Сквярнялис сказал, что в пятницу встретится с лидером ИАПЛ - СХС Вальдемаром Томашевским, с которым он надеется договориться о будущей коалиции.

Председатель ЛСДТП Гядиминас Киркилас сказал журналистам, что его партия будет претендовать на три министерских портфеля в новом правительстве, прежде всего - на портфель министра социальной защиты и труда.
ПС будет претендовать на два портфеля, сказал лидер этой партии Рямигиюс Жямайтайтис.

У правящей коалиции четырех партий должно быть в сейме 77 голосов из 141.

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Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей (ИАПЛ - СХС) не будет спешить с подключением к переговорам о правящей коалиции, говорит председатель партии, европарламентарий Вальдемар Томашевский.

"Пусть сначала договариваются правящие. (...) Мы получили их приглашение, анализируем", - сказал В. Томашевский BNS в четверг.

На вопрос, намерен ли он в пятницу встретиться с лидерами Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ), В. Томашевский ответил: "Мы не планировали". Однако он добавил, что переговоры можно вести и по телефону.
BNS
Категории: политика
Ключевые слова: Литва, коалиция, ИАПЛ-СХС, правящие, ПиС
География: Литва
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добавлена сегодня, 30 мая, 16:42

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