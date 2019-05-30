Аграрии, социал-трудовики и представители ПС договорились о коалиции, ждут поляков дополнено 🔊 Воспроизвести



Лидеры Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ), Литовской социал-демократической трудовой партии (ЛСДТП) и партии "Порядок и справедливость" (ПС) в четверг подписали меморандум о правящей коалиции, теперь они ждут присоединения к этому документу и представителей Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей (ИАПЛ - СХС).



"Встреча закончилась подписанием меморандума о заключении коалиции", - сказал журналистам в правительстве премьер Саулюс Сквярнялис, который встретился с председателями "аграриев", социал-трудовиков и ПС.



С. Сквярнялис сказал, что в пятницу встретится с лидером ИАПЛ - СХС Вальдемаром Томашевским, с которым он надеется договориться о будущей коалиции.



Председатель ЛСДТП Гядиминас Киркилас сказал журналистам, что его партия будет претендовать на три министерских портфеля в новом правительстве, прежде всего - на портфель министра социальной защиты и труда. Лидеры Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ), Литовской социал-демократической трудовой партии (ЛСДТП) и партии "Порядок и справедливость" (ПС) в четверг подписали меморандум о правящей коалиции, теперь они ждут присоединения к этому документу и представителей Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей (ИАПЛ - СХС)."Встреча закончилась подписанием меморандума о заключении коалиции", - сказал журналистам в правительстве премьер Саулюс Сквярнялис, который встретился с председателями "аграриев", социал-трудовиков и ПС.С. Сквярнялис сказал, что в пятницу встретится с лидером ИАПЛ - СХС Вальдемаром Томашевским, с которым он надеется договориться о будущей коалиции.Председатель ЛСДТП Гядиминас Киркилас сказал журналистам, что его партия будет претендовать на три министерских портфеля в новом правительстве, прежде всего - на портфель министра социальной защиты и труда. ПС будет претендовать на два портфеля, сказал лидер этой партии Рямигиюс Жямайтайтис.



У правящей коалиции четырех партий должно быть в сейме 77 голосов из 141.



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Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей (ИАПЛ - СХС) не будет спешить с подключением к переговорам о правящей коалиции, говорит председатель партии, европарламентарий Вальдемар Томашевский.



"Пусть сначала договариваются правящие. (...) Мы получили их приглашение, анализируем", - сказал В. Томашевский BNS в четверг.



На вопрос, намерен ли он в пятницу встретиться с лидерами Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ), В. Томашевский ответил: "Мы не планировали". Однако он добавил, что переговоры можно вести и по телефону. BNS Категории: политика Ключевые слова: Литва, коалиция, ИАПЛ-СХС, правящие, ПиС География: Литва — статья прочитана 50 раз Комментарии